스포츠 중계의 새로운 시대: 갤럭시 S26 울트라, 새로운 시각을 열어 카메라를 액션 속으로 가져오다

스포츠 중계는 카메라를 액션에 더 가까이 배치하여 팬들에게 생생한 현장감을 선사하는 방식으로 진화하고 있다. 삼성은 연결성과 이동성의 결합을 통해 방송 수준의 성능을 발휘하는 갤럭시 카메라 시스템으로 이러한 변화를 이끌고 있다. 올해 초 삼성은 갤럭시 플래그십 기기를 2026 밀라노 코르티나 동계 올림픽 개막식 스트리밍에 활용했으며, 삼성은 올림픽 방송 서비스(Olympic Broadcasting Services, OBS)와 협력해 세계 최대 스포츠 무대 중 하나인 경기장 곳곳에 갤럭시 기기를 배치했다. 그 결과 기존 방송 커버리지를 보완하는 역동적인 시각을 포착하는 시각적 스토리텔링의 새로운 층이 탄생했다. 이러한 역량은 갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)으로 확장되어 전문가 수준의 영상 촬영 및 전송 역량을 선보였다.

이제 삼성은 2026 SLS 시즌 전반에 걸쳐 레일, 레지, 갭을 포함한 주요 코스 구조물에 갤럭시 S26 울트라를 직접 내장해 스케이트보딩 대회 내 이러한 변화를 이끄는 역할을 하고 있으며, 2026 SLS 시드니 스톱에서 처음 도입된 갤럭시 POV를 완전히 확장하고 있다.

삼성전자 모바일 경험(MX) 사업부의 비주얼 솔루션 팀장인 조슈아 조(Joshua Cho) 부사장은 "모바일 혁신이 스포츠를 촬영하고 경험하는 방식에 새로운 가능성을 열고 있다"고 말했다. 이어 "밀라노 코르티나에서 우리는 갤럭시 기술이 기존 방송 시스템을 보완할 수 있다는 것을 보여줬다. 스트리트 리그 스케이트보딩을 통해 같은 접근 방식을 최신의 가장 고급 기기 카메라로 코스 안으로 직접 가져가고, 모바일 POV를 활용해 완전히 새로운 시각에서 스케이트보딩을 촬영하고 있다"고 덧붙였다.

코스 전반에 내장된 기기들은 스케이터 수준의 시각을 제공하며, 기존 방송 시스템이 포착하기 어려운 각도를 담아낸다. 이 영상은 생중계 제작 워크플로에 직접 투입되어 거의 즉각적인 리플레이를 구현하고, 스포츠 자체의 강렬함을 담아내는 새로운 시각적 경험을 시청자에게 제공한다.

속도부터 모든 착지의 정밀함까지, 스케이트보딩은 멀리서는 놓치기 쉬운 디테일로 정의된다. 코스 안에 직접 배치된 모바일 카메라로 삼성은 스포츠 경험 방식을 재구상하며, 팬들을 모든 공중 동작, 보드 플립 및 착지에 더 가까이 데려간다. 이러한 새로운 시각은 기술, 타이밍, 컨트롤에 대한 더 깊은 통찰을 제공하는 동시에 팬, 스포츠, 선수 간의 유대를 강화한다.

삼성의 역대 가장 고급 모바일 이미징 시스템을 탑재한 갤럭시 S26 울트라는 선수들처럼 빠르게 움직이고 예측하기 어려운 환경에서 성능을 발휘하도록 설계됐다. 향상된 손떨림 보정, 지능형 처리, 저조도 또는 고속 환경에서의 선명도 유지 능력을 통해 다양한 촬영 조건에서 전문가급 카메라 성능과 고화질 영상을 제공한다. 이를 통해 기존 카메라와 함께 운용하면서 기존 방송 카메라가 쉽게 접근하기 어려운 공간에서 선명도, 안정성, 디테일을 유지할 수 있다.

갤럭시 S26 울트라 기기의 배치는 각 주행의 리듬과 흐름을 따라 코스 내부에서 각 기술의 스타일, 속도 및 정밀함을 드러낸다. 갤럭시 기능들은 제작의 창의적 가능성도 확장한다. 수평 잠금 손떨림 보정 기능인 슈퍼스테디(Super Steady)는 고속 동작 중에도 부드럽고 수평적인 영상을 유지하는 데 도움을 주며, 인스턴트 슬로우 모션(Instant Slow-Mo)은 기술이 일어나는 순간의 세부적인 리플레이를 구현한다. 이러한 역량들이 합쳐져 제작팀이 더 뛰어난 선명도, 안정성, 근접성으로 스케이트보딩을 촬영할 수 있게 하며, 모든 동작 뒤에 숨겨진 정밀함, 스타일, 기술적 역량을 보여준다.

스트리트 리그 스케이트보딩의 모회사인 스릴 스포츠(Thrill Sports)의 브렛 클라크(Brett Clarke) 최고 수익 책임자는 "스케이트보딩은 특히 스포츠가 글로벌 무대에서 계속 성장하며 그 어느 때보다 더 많은 사람에게 다가가고 있다"고 말했다. 이어 "삼성과 진행했던 것 같은 협업은 스케이트보딩을 정의하는 창의성과 문화에 충실하면서 팬들과 스포츠를 공유하는 방식을 발전시키는 데 도움이 된다"고 덧붙였다.

SLS DTLA 테이크오버에서 갤럭시 S26 울트라 POV 통합의 데뷔는 스포츠 중계의 방향성을 보여준다. SLS 챔피언십 투어가 계속되면서 삼성은 모바일 기술이 다목적 방송 도구로 어떻게 진화할 수 있는지 계속 탐구할 예정이다. 주요 글로벌 스포츠 이벤트와 2028 로스앤젤레스를 향한 여정을 앞두고, 이러한 변화는 스마트폰 카메라와 방송 카메라 간의 경계가 계속 사라지며 팬들을 액션에 더 가까이 데려가는 미래를 시사한다.

삼성전자 소개

삼성전자는 혁신적인 아이디어와 기술로 세상에 영감을 주고 미래를 만들어 나간다. TV, 디지털 사이니지, 스마트폰, 웨어러블, 태블릿, 가전제품, 네트워크 시스템, 메모리, 시스템 LSI, 파운드리 분야를 재정의하고 있다. 삼성전자는 또한 의료 영상 기술, HVAC 솔루션, 로보틱스를 발전시키는 동시에 하만(Harman)을 통해 혁신적인 자동차 및 오디오 제품을 만들고 있다. 스마트싱스(SmartThings) 생태계, 파트너와의 개방적인 협력, 포트폴리오 전반에 걸친 AI 통합을 통해 삼성전자는 원활하고 지능적인 연결 경험을 제공한다. 삼성 뉴스룸(news.samsung.com)에서 최신 뉴스를 확인할 수 있다.

스트리트 리그 스케이트보딩 소개

2010년 설립 이후 스트리트 리그 스케이트보딩(SLS)은 스트리트 스케이트보딩을 독립적인 단독 이벤트들의 모음에서 유명한 글로벌 시리즈로 발전시켰다. 스트리트 스케이트보딩의 프리미엄 자격 시스템 및 대회 형식의 선구자로서, SLS는 아마추어에서 프로까지의 경로를 제공하고 전 세계적으로 스릴 넘치는 라이브 이벤트를 개최한다. SLS 챔피언십 투어는 세계 최고의 프로 스트리트 스케이트보딩 대회로 인정받는다. 행사는 세계 주요 도시에서 맞춤 제작된 SLS 인증 플라자에서 개최되며, 최고의 선수들이 최고의 상금을 놓고 경쟁한다. StreetLeague.com을 방문하여 자세한 정보를 확인할 수 있다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2950146/Samsung_Logo.jpg

SOURCE Samsung Electronics