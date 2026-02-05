실드 AI, 싱가포르 공군•국방과학기술청과 협력 확대…자율성 역량 단계적 전력화 추진

싱가포르, 2026년 2월 5일 /PRNewswire/ -- 실드 AI(Shield AI)가 2월 5일, 싱가포르 국방과학기술청(Defence Science and Technology Agency, DSTA) 및 싱가포르 공군(Republic of Singapore Air Force, RSAF)과의 파트너십을 확대해, 실드 AI의 Hivemind 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 활용한 더 폭넓은 자율 드론 적용 분야 전반에 인공지능을 공동 개발 및 확산한다고 발표했다.

이번 협력 확대는 기존의 탐색 단계와 초기 활용 사례를 토대로 SDK를 활용해 현재의 작전 환경과 미래 환경에 맞춘 AI 솔루션을 설계함으로써 다수의 드론 적용 분야 전반에 자율 역량을 개발하고 내재화하는 것을 목표로 한다. 본 협력을 통해 RSAF와 DSTA는 실드 AI의 SDK를 활용해 임무 자율성을 독자적으로 설계, 테스트 및 배치할 수 있게 됐다.

6개월 만에 RSAF와 DSTA의 운용 및 개발자 피드백이 SDK 개선으로 이어져, 개발자들이 RSAF의 작전개념(CONOPs)에 부합하는 임무 자율성을 개발 및 배치할 수 있는 역량이 강화됐다. 해당 임무 자율성은 인간의 개입 없이도 안전하고 효과적으로 임무를 수행하도록 지원하며, 비행금지구역을 우회하고 위협을 회피하며 예기치 못한 상황에 대응할 수 있다.

실드 AI의 브랜던 쳉(Brandon Tseng) 공동 창립자 겸 사장은 "RSAF와 DSTA는 탁월한 파트너"라며 "Hivemind 플랫폼의 도입을 통해 싱가포르는 미국 외 국가 가운데 최초로 진정한 주권적 자율성을 확보하는 경로에 들어섰다. 이는 자국 플랫폼 전반에 자체 AI 파일럿을 개발 및 배치할 수 있는 능력을 의미한다"고 말했다. 이어 "자율성은 군사 전투력을 인구 규모로부터 분리하는 수단이며, 싱가포르의 경우 전 세계 다수 국가가 직면한 인구 감소라는 도전과도 맞닿아 있다"고 덧붙였다.

DSTA의 응 차드손(Ng Chad-Son) 최고경영자는 "임무 자율성을 독자적으로 개발 및 배치하는 역량을 구축하는 것은 우리의 우선 과제이자 중요한 진전"이라고 말했다. 그는 이어 "이번 협력은 단순한 기술 도입을 넘어, 국방 엔지니어와 항공 승무원이 실무 경험을 축적해 우수한 작전 이해를 갖춘 AI 전문 인력의 지속 가능한 파이프라인을 구축하도록 돕는다. RSAF 전반의 더 넓은 적용 분야에 자율성을 통합하기 위해 시장 솔루션을 지속적으로 활용함으로써, 무인 시스템이 어떤 도전에도 유연하고 임무 준비 태세를 갖추도록 할 것"이라고 밝혔다.

이번 협약은 싱가포르 에어쇼 2026(Singapore Airshow 2026) 기간 중 발표됐으며 이 자리에서 브랜던 쳉 사장은 자율성과 인간과 기계의 팀 구성을 주제로 한 패널 토론에 참여했다. 실드 AI의 Hivemind 엔지니어링 부문 톰 셰이퍼(Tom Schaefer) 부사장은 같은 날 에어쇼 부대 행사로 열린 싱가포르 항공우주 기술•엔지니어링 콘퍼런스(Singapore Aerospace Technology and Engineering Conference)에서 차세대 방위 시스템을 위한 소프트웨어 기반 자율성에 대해 발표했다.

실드 AI 소개

2015년 설립된 실드 AI는 지능형 시스템으로 군 장병과 민간인을 보호한다는 사명을 가진 벤처 투자 기반의 딥테크 기업이다. 주요 제품으로는 V-BAT 및 X-BAT 항공기, Hivemind Enterprise, Hivemind Vision 제품군이 있다. 미국, 유럽, 중동, 아시아태평양 전역에 사무소와 시설을 보유하고 있으며, 전 세계에서 활발히 운용을 지원하고 있다. 자세한 내용은 www.shield.ai 에서 확인할 수 있다. 링크드인, 엑스(X), 인스타그램, 유튜브에서 실드 AI를 팔로우할 수 있다.

싱가포르 국방과학기술청 소개

싱가포르 국방과학기술청(DSTA)은 싱가포르군을 강력한 전력으로 구축하기 위해 혁신을 주도하고 최첨단 역량을 제공하는 선도적 기술 기관이다. 과학기술을 활용해 학제적 전문성을 갖춘 엔지니어와 IT 전문가들이 첨단 시스템을 개발 및 적용함으로써 싱가포르 방위를 지원한다. 또한 국가 차원의 개발을 뒷받침하기 위해 기술 전문성을 제공한다. 사명을 달성하기 위해 DSTA는 시스템 엔지니어링, 디지털화 플랫폼, 사이버, 소프트웨어 개발 등에서 역량을 발휘하고 있다. 자세한 내용은 www.dsta.gov.sg 에서 확인할 수 있다.

