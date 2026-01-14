썬더소프트, CES 2026에서 차량•AIoT•로보틱스 위한 AIOS플랫폼 공개

라스베이거스, 미국 2026년 1월 14일 /PRNewswire/ -- CES 2026에서 썬더소프트(Thunder Software Technology Co., Ltd., 종목 코드: 300496)는 지능형 차량, AIoT 및 로보틱스 솔루션 전반에 걸친 제품과 포트폴리오를 선보였다고 밝혔다. 썬더 소프트는 AI 네이티브 운영체제인 'AIOS(AI Operating System)'플랫폼을 중심으로, 인공지능을 운영체제 수준에서 물리적 세계로 확장하는 기술 전략을 제시했다.

썬더소프트는 이번 전시를 통해 AI를 운영체제(OS)레벨에 직접 통합함으로써, 다양한 산업과 디바이스 전반에서 신뢰성•효율성•보안성을 동시에 확보하는 시스템 차원의 AI구현에 집중했다.

운영체제에서 AIOS로의 진화

썬더소프트는 오랜 기간 축적해온 운영체제 분야의 전문성을 바탕으로, 시스템 소프트웨어가 대규모 기술채택을 어떻게 가능하게 하는지에 일관되게 주목해 왔다.

썬더소프트의 래리 겅(Larry Geng)공동 창립자 겸 부사장은 "AI는 빠르게 핵심 기반 역향으로 자리잡고 있다"면서 " AIOS는 AI를 운영체제 계층에 직접 통합해 차량•디바이스•로봇 전반에서 안전성과 보안성을 갖춘 대규모 배포를 가능하게 한다" 고 설명했다. 이어 CES 2026은 이러한 아키텍처가 이미 실제 제품에 적용되고 있음을 보여주는 중요한 이정표"라고 덧붙였다.

1. 자동차: AI 네이티브 콕핏을 위한 AquaDrive OS 2.0 Pre

자동차 존에서 썬더소프트는 지능형 콕핏을 위한 차세대 AIOS 플랫폼인 AquaDrive OS 2.0 Pre를 공개했다. 양산적용을 고려해 설계 가능한 아키텍처로 설계된 AquaDrive OS 2.0 Pre는 AI 네이티브 기능을 차량 운영체제에 통합해 500ms이하의 초저지연 응답 속도를 구현해, 실시간 주행 환경에서도 안정적인 AI기반 사용자 경험을 제공한다.

주요 특징은 다음과 같다:

현실•디지털 통합 주행 시각화

내비게이션 지도, 서라운드 리얼리티(Surround Reality•SR) 기반 실시간 렌더링, AVM 파노라마 영상을 하나의 통합화면으로 제공한다.

다중 에이전트 시나리오 기반 상호작용

시동, 주행, 주차 전 과정에서 지능형 에이전트로 작동해, 보다 능동적이고 자연스러운 차량내 상호작용을 구현한다

확장형 AI 연산 아키텍처

AIBOX를 통한 온디바이스 모델 배포 및 유연한 AI 연산 확장을 동시에 지원해 지연 시간, 개인정보 보호 간 균형을 유지한다.

글로벌 생태계 지원을 통한 증 플랫폼

표준화된 인터페이스와 글로벌 소프트웨어•콘텐츠 생태계와 통합으로 안정적인 운영체제 기반을 통해 OEM의 개발 부담을 줄이고 글로벌 출시 속도를 높인다.

2. AIoT: AIOS 기반 하드웨어-소프트웨어 엣지 AI 솔루션

AIoT 전시에서 AIOS를 기반으로 하는엣지 AI 솔루션 포트폴리오가 공개됐다 썬더소프트는 이를 통해AIOS가 일관된 엣지 AI 성능을 구현하고 AI 기술을 물리적 환경에 자연스럽게 적용하는 방식을 시연했다.

2.1 스마트 홈: AI 홈 허브 - AIOS 기반 시스템 브레인

AIOS 기반 스마트 홈 시스템으로, 여러 디바이스를 OS레벨에서 통합 제어한다. AI연산을 로컬에서 처리해 개인정보 보호를 강화하고, 사용자 맞춤형 서비스를 제공한다.

2.2 AI 안경: AIOS로 구현된 1인칭 AI

썬더소프트의 AI 안경 솔루션은 경량 하드웨어와 고도화된 맞춤형 AIOS를 결합하여 1인칭 시각 인식, 음성 상호작용, 온디바이스 AI 어시스턴트를 운영체제 수준에서 통합 구현한다. .

2.3 AIOS 기반 액션 카메라 및 이미징 디바이스

이미징 알고리즘, 전력 관리, 실시간 처리를 OS차원에서 최적화해,소형 폼 팩터에서도 안정적인 AI영상 품질을 제공하는 솔루션을 선보였다.

3. 로보틱스: 물리적 세계로 확장되는 AIOS

썬더소프트는 AIOS 플랫폼이 실제 물리적 환경에서 어떻게 작동하는 지를 시연을 통해 소개했다.AIOS 기반 로봇은 운영체제를 활용하여 AI 모델, 연산 자원 및 다중 센서 데이터를 통합 관리함으로써 자연어 상호작용, 자율주행 및 정밀 동작 제어를 구현하여 AIOS가 디지털 인공지능과 물리적 실행을 어떻게 연결하는지 보여준다.

이와 함께 로봇 애플리케이션 개발을 위한 소형 엣지 AI 개발 플랫폼인 RUBIK Pi 3를 공개했다. 해당 플랫폼은 개발자와 스타트업의 로봇기술 혁신을 가속할 것으로 기대된다.

썬더소프트의 자회사 KNEWBOTS는 물류창고 및 내부 물류 환경을 위한 물류 로봇 솔루션도 함께 선보였다.

썬더소프트 소개

썬더소프트는 운영체제 및 온디바이스 AI 제품•기술 분야의 글로벌 선도 기업으로, 스마트폰에서 시작하여 스마트 차량, AIoT, 스마트 산업 영역으로 사업을 확장해 나가고 있다. 현재 전 세계 40여개 도시에서 사업을 운영 중이며 직원 수가 1만5천명 이상이다 의 , 이 중 90% 이상이 연구개발 인력이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지(Https://en.thundersoft.com ) 에서 확인할 수 있다.

CES | AIOS | AI | 썬더소프트| AquaDrive OS 2.0 Pre | AIOT | 엣지AI | 스마트 홈 | 스마트 웨어러블 | RUBIK Pi3 | 로보틱스 | AI+ 하드웨어 | 지능형 차량 | AI 글래스 | 액션 카메라 | 영상 기기

문의: [email protected]

SOURCE ThunderSoft