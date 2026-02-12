아시아 원스톱 홈 & 라이프스타일 소싱 플랫폼 중국 일용품 무역 박람회 7월 개최

상하이, 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 아시아에서 가장 입지가 견고한 B2B 가정용품, 라이프스타일 및 소비재 소싱 플랫폼 중 하나인 중국 일용품 무역 박람회(China Daily-use Articles Trade Fair, CDATF)가 오는 2026년 7월 23일부터 25일까지 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Center, SNIEC)에서 개최된다.

이번 전시회에는 20만 제곱미터 규모 전시장에 걸쳐 3500개 이상의 전시업체가 참여하며, 70개 이상의 국가 및 지역에서 온 약 11만 명 이상의 전문 방문객을 맞이할 것으로 예상된다. 전시업체의 95% 이상은 하어스그룹(HAERSGROUP), 디카디(D. KADI), 히누어(HEENOOR), 롱스타(LONGSTAR), 차화(CHAHUA), 예다(YEDA) 등 강력한 OEM/ODM 역량을 갖춘 검증된 생산 공장으로, 바이어가 제조사와 직접 협력해 소싱 효율을 높일 수 있도록 지원한다.

한국 시장 수요에 부합하는 제품 카테고리

CDATF는 △주방용품 및 조리도구 △음료 용기 및 용기 △청소 및 욕실용품 △수납 및 정리 용품 △홈 텍스타일 △일회용품 △스마트 가전 및 전자제품 △라이프스타일 및 선물용 제품 등 폭넓은 제품군을 선보여, 한국의 소매업체, 유통사, 전자상거래 플랫폼, PB 브랜드가 비용 효율적이고 확장 가능한 공급 솔루션을 모색하는 데 있어 효율적인 원스톱 소싱 거점이 되어준다.

OEM/ODM 역량과 신속한 시장 대응력

전시업체들은 강력한 연구개발 역량과 안정적인 생산능력, 국제 규격 준수 체계를 갖추고 있으며, 한국을 포함한 해외 시장 지원 경험도 풍부하다. 또한 트렌드 기반 제품 개발, 지속 가능한 소재 적용, 유연한 최소 주문 수량, 맞춤형 패키징 등 엔드투엔드 OEM/ODM 서비스를 제공해 빠르게 변화하는 소비 시장에서 활동하는 바이어들에게 핵심적인 이점을 제공한다.

효율적인 소싱을 위한 최적화

CDATF는 소싱 효율성과 바이어 경험 제고에 중점을 두고 있다. 전시회 전 디지털 소싱 도구, 명확한 전시업체 분류 시스템, 현장 매칭을 통해 바이어는 적합한 파트너를 신속히 발굴하고 의사결정 기간을 단축할 수 있다. 또한 가이드 소싱 투어와 전문 통역 지원 등 현장 서비스로 원활한 커뮤니케이션과 실질적인 협상이 가능하도록 지원하며, 이를 통해 바이어는 소싱 리스크를 줄이고 제품 출시 속도를 높이며 장기적인 공급 파트너십을 구축할 수 있다.

업계 내 인정

이번 전시회는 아시아 각국의 산업 기관들로부터 점차 높은 평가를 받고 있다.

서울온라인비즈니스협회(Seoul Online Business Association)의 민현식 사무총장은 다음과 같이 논평했다.

"CDATF에 한 번만 방문해도 보석처럼 숨겨진 우수 기업들을 많이 발견할 수 있다. 이 박람회는 진정한 소싱의 보고이며, 적극 추천한다."

무료 방문 배지 사전 등록:

https://reed.infosalons.com.cn/reg/RXWeb/cda26/#/en/login?track=E365MC

자세한 정보:

https://www.cdatf.com/ko.html

RX 화바이 소개

CDATF는 세계적인 전시 주최사인 RX 글로벌(RX Global)의 회원사 RX 화바이(RX Huabai)가 주최한다. RX는 25개국 41개 산업 분야에서 350개 이상의 행사를 운영하며 전 세계 기업과 커뮤니티를 연결하고 있다.

자세한 내용은 www.rxglobal.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE RX Huabai