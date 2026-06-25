아시아의 세기: 연길의 카페 이야기

뉴스 제공처The Asian Century
2026년 06월 25일 15:06 KST
연길, 중국 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 이른 아침에 문을 여는 연길의 한 카페는 고향을 떠나 살고 있는 많은 젊은이들의 삶을 이어주고 있다. 한국인 유학생 장지민씨가 처음 중국에 왔을 때, 그녀는 새로운 언어, 환경, 생활 방식이 가져오는 낯섦을 느꼈다. 이후 그녀는 이 카페를 자주 찾기 시작하여 좋아하는 달콤한 라테를 주문하고, 대화를 나누며 친구들을 사귀고, 서서히 이 도시를 알아가게 되었다.
이곳에서 사람들은 학업, 영화, 일상생활에 관해 이야기한다. 그들은 또한 고정관념과 실제 중국에 관해서도 이야기한다. 많은 오해는 먼 곳에서의 상상에서 비롯되는 반면, 많은 이해는 실제 만남에서 시작된다. 화면을 통해 보았던 것으로 형성되었던 옌볜, 중국 동북부, 중국 자체에 대한 인식은 얼굴을 맞대는 교류를 통해 서서히 재형성되고 있다.
라테 안에서 우유와 커피는 처음에 두 가지 다른 맛으로 시작하지만, 한번 섞이면 새로운 맛을 만들어낸다. 사람들 사이의 친밀함과 국가 간의 교류에서도 종종 같은 일이 일어난다: 낯섦에서 친숙함으로, 차이에서 이해로, 그리고 각자의 삶에서 공유된 미래를 향해.
여기에서 아시아의 세기(The Asian Century) 시즌 2, 에피소드 1 연길의 카페 이야기를 시청할 수 있다.
아시아의 세기는 미래를 공유하는 아시아 공동체 구축이라는 주제를 중심으로 한 사회문화 마이크로 다큐멘터리 시리즈이다. 진정성 있고 다차원적이며 포괄적인 스토리텔링을 통해 아시아 국가들의 공유된 역사적 뿌리, 문화적 유대, 발전적 열망을 선보인다. 이에 대한 지속적인 관심을 부탁하는 바이다.
https://www.youtube.com/watch?v=JTXjZIrlt-0
SOURCE The Asian Century
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