아시아의 세기: 연길의 카페 이야기

연길, 중국 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 이른 아침에 문을 여는 연길의 한 카페는 고향을 떠나 살고 있는 많은 젊은이들의 삶을 이어주고 있다. 한국인 유학생 장지민씨가 처음 중국에 왔을 때, 그녀는 새로운 언어, 환경, 생활 방식이 가져오는 낯섦을 느꼈다. 이후 그녀는 이 카페를 자주 찾기 시작하여 좋아하는 달콤한 라테를 주문하고, 대화를 나누며 친구들을 사귀고, 서서히 이 도시를 알아가게 되었다.

이곳에서 사람들은 학업, 영화, 일상생활에 관해 이야기한다. 그들은 또한 고정관념과 실제 중국에 관해서도 이야기한다. 많은 오해는 먼 곳에서의 상상에서 비롯되는 반면, 많은 이해는 실제 만남에서 시작된다. 화면을 통해 보았던 것으로 형성되었던 옌볜, 중국 동북부, 중국 자체에 대한 인식은 얼굴을 맞대는 교류를 통해 서서히 재형성되고 있다.

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라테 안에서 우유와 커피는 처음에 두 가지 다른 맛으로 시작하지만, 한번 섞이면 새로운 맛을 만들어낸다. 사람들 사이의 친밀함과 국가 간의 교류에서도 종종 같은 일이 일어난다: 낯섦에서 친숙함으로, 차이에서 이해로, 그리고 각자의 삶에서 공유된 미래를 향해.

여기에서 아시아의 세기(The Asian Century) 시즌 2, 에피소드 1 연길의 카페 이야기를 시청할 수 있다.

아시아의 세기는 미래를 공유하는 아시아 공동체 구축이라는 주제를 중심으로 한 사회문화 마이크로 다큐멘터리 시리즈이다. 진정성 있고 다차원적이며 포괄적인 스토리텔링을 통해 아시아 국가들의 공유된 역사적 뿌리, 문화적 유대, 발전적 열망을 선보인다. 이에 대한 지속적인 관심을 부탁하는 바이다.

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SOURCE The Asian Century