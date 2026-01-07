아웃시스템즈, 'AI 에이전트 해커톤 2025' 성료… AI 기반 로우코드 경쟁력 입증

- 일본•한국 참가자들이 에이전트 워크벤치로 구현한 혁신 프로젝트 선보이며 에이전틱 AI•로우코드 융합 역량 확인

서울, 대한민국 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- AI 기반 로우코드 개발 플랫폼 분야를 선도하는 아웃시스템즈(OutSystems)가 지난 19일 일본 도쿄 롯폰기에서 열린 시상식에서 'AI 에이전트 해커톤 2025(AI Agent Hackathon 2025)'의 최종 수상자를 발표했다.

이번 해커톤은 지난 11월 한 달간 일본과 한국 참가자들을 대상으로 진행되었으며, 자율적 추론•실행이 가능한 에이전트를 개발해 인간의 업무를 보완•확장하는 미래형 애플리케이션을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 양국 21개 기업에서 출전한 팀들은 아웃시스템즈 '에이전트 워크벤치(Agent Workbench)'를 활용해 다양한 혁신 프로젝트를 선보였다.

안세준 아웃시스템즈 한국 지사장은 "AI 에이전트가 일상 업무와 비즈니스 프로세스를 지원하는 미래는 머지않았다"며 "이번 해커톤은 누구나 에이전트 워크벤치를 활용해 임팩트 있는 에이전틱 애플리케이션을 빠르게 구축할 수 있음을 확인할 수 있는 자리였다. 모든 참가자들이 보여준 창의성과 기술적 완성도는 AI 시대 개발 방식의 새로운 가능성을 보여주었다. 아웃시스템즈는 앞으로도 개발자 커뮤니티와 함께 혁신을 가속화해 나갈 것"이라고 말했다.

참가자들은 ▲AI 및 에이전트 워크벤치 활용도 ▲문제 해결 접근 방식 ▲구현 품질 및 재현성 ▲비즈니스 임팩트 등을 기준으로 평가됐다. 수상 결과는 다음과 같다.

ODC 엔터프라이즈 라이선스 부문

1위 – 네오노바(NeoNova)

기업 / 국가 : 한화시스템(한국)

프로젝트명 : 디지털 취약계층도 쉽게 이용할 수 있는 접근성 기반 지능형 서비스 '웰리(Welli)'

개요 : 고령층 등 디지털 접근성에 어려움을 겪는 사용자를 위한 음성 기반 AI 생활지원 앱

기업: 미쓰이 지식산업 주식회사(MKI)

프로젝트명 : 이벤트 기획을 도와주는 '이베마루 군(Ibemaru-kun)'

개요 : 내부 이벤트 기획 업무를자동화하는 에이전틱 AI 기반 기획 지원 에이전트

기업: LY 코퍼레이션(LY Corporation)

프로젝트명: 회의 개선 - 회의 낭비 요소 평가 및 해소

개요: 회의 비효율을 분석•진단해 낭비 요소를 제거하는 회의 품질 개선 애플리케이션

한화시스템 임경희 프로는 "엔터프라이즈 부문에서 1위를 수상하게 되어 큰 영광"이라며 "이번 해커톤은 아웃시스템즈 플랫폼 안에서 애플리케이션 개발부터 AI 구현까지 하나의 환경에서 원활하게 경험할 수 있었던 매우 의미 있는 시간이었다. 특히 AI가 개발자를 대체하는 기술이 아니라 더 큰 가치를 창출하도록 돕는 강력한 도구라는 점을 다시금 확인할 수 있었다"고 말했다.

이어 그는 "해커톤 기간 동안 아낌없이 지원해준 회사 구성원들과 끝까지 함께 고민하며 완성도를 높여준 팀원들에게 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 아웃시스템즈를 활용한 시스템 개발을 통해 더 많은 성과를 함께 만들어가고 싶다"고 덧붙였다.

ODC 개인용(Personal Edition) 부문

1위 – DX 플랜빌더즈(DX PlanBuilders)

프로젝트명 : DX 기획 단계 지원 AI 솔루션

개요 : DX 과제의 분석•기획을 AI가 지원해 개발 기획의 민주화를 실현하고 IT 부서의 업무 부담을 완화

프로젝트명 : 빠른 요약, 결재 시간 단축!

개요 : 결재 문서를 자동 요약하고 승인 프로세스를 간소화하는 AI 기반 결재 지원 앱

프로젝트명: 아웃시스템즈 11 리뷰 애플리케이션 'OutReview'

개요: 아웃시스템즈 11 애플리케이션을 분석•검토해 주는 AI 리뷰 어시스턴트

MVP 어워드 부문

정재영

기업/국가:주식회사 아시아정보시스템(한국)

프로젝트명: 하나모(Hanamo)

개요: 시각장애인을 위한 모빌리티 안전 지원 애플리케이션

정재영 수상자는 "분에 넘칠 정도로 영광스러운 상을 받게 되어 감사하다"며 "아웃시스템즈의 AI 기반 로우코드 플랫폼을 통해 아이디어를 짧은 시간 안에 배포 가능한 라이브 솔루션으로 구현할 수 있었고, 기술적 이해도와 개발에 대한 자신감도 크게 높일 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 이어 "이번 경험을 향후 개발 업무에 적극 활용해 보다 의미 있는 성과를 만들고, 사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 프로젝트를 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

미래 도전상(Challenge for the Future Award) 부문

B36AI(빌드 360°× AI)

기업: 이스즈 모터스(Isuzu Motors Limited)

프로젝트명: 자동 판매 예측 조정기

개요: 다양한 내부•외부 요인을 반영해 판매 예측을 보정하는 자동화 솔루션

팀 B36AI는 "시민 개발자상(Citizen Developer Award)을 수상하게 되어 매우기쁘다"며 "아웃시스템즈의 AI 기반 로우코드 환경 덕분에 다양한 비즈니스 요소를 유연하게 반영한 솔루션을 신속하게 구현할 수 있었고, 우리에게도 중요한 전환점이 되었다"고 말했다. 이어 "이번 해커톤을 통해 기술 비전문가도 애플리케이션 개발에 참여할 수 있음을 확인했으며, 앞으로 아웃시스템즈를 핵심 내부 개발 도구로 적극 활용해 현장 중심의 DX 이니셔티브를 더욱 가속화하겠다"고 밝혔다.

각 부문 1위 수상팀은 내년 유럽에서 열리는 아웃시스템즈 원 컨퍼런스(OutSystems ONE Conference)에 특별 초대된다.

아웃시스템즈 AI 기반 로우코드 솔루션에 대한 자세한 내용은 아웃시스템즈 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

[아웃시스템즈 소개]

아웃시스템즈는 AI 기반 로우코드 개발 플랫폼 분야를 선도하는 기업으로, 전 세계 수천 개 고객사로부터 신뢰받고 있습니다. 아웃시스템즈 플랫폼은 CEO와 경영진, 기술 리더들이 매출 성장을 이끌고 운영 프로세스를 최적화하며, 비즈니스가 필요로 하는 핵심 애플리케이션과 에이전틱 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.

기업들은 AI 도입 과정에서 인재 부족, 레거시 시스템, 불완전한 데이터, 파편화된 솔루션 등 다양한 과제에 직면합니다. 아웃시스템즈는 검증된 로우코드 플랫폼과 AI 기반 개발 환경을 제공해 이러한 과제를 해결하며, 보안•확장성•거버넌스가 내장된 환경에서 혁신을 전통적 개발 방식보다 최대 10배 빠르게 구현합니다.

아웃시스템즈는 글로벌 분석기관과 IT•비즈니스 리더, 개발자들로부터 업계 선도 기업으로 인정받고 있으며, 세계 유수의 브랜드들이 시장 변화 속도에 맞춰 혁신을 추진하고 인간과 AI가 협업하는 에이전틱 미래를 실현할 수 있도록 지원합니다.

2001년에 설립된 아웃시스템즈는 현재 75개국 이상, 20개 이상의 산업 분야에서 활발하게 활동하는 6천만 명 이상의 엔드유저, 500개 이상의 파트너, 그리고 다양한 고객 네트워크를 보유하고 있습니다. 보다 자세한 내용은 www.outsystems.com에서 확인할 수 있습니다.

