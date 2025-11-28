(주)아이디뷰티는 2025년 11월 28일 PR 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료 '아이디헤어, 르완다•베트남 등 세계로 선한 영향력 전해'와 관련해, 회사 측 확인 결과 6번째 단락의 첫 문장이 원래 배포본에서 실수로 5번째 단락 마지막 문장 뒤로 이어지도록 해야 한다고 밝혔습니다. 이에 따라 수정된 보도자료는 다음과 같습니다:

아이디헤어, 르완다•베트남 등 세계로 '선한 영향력' 전해

굿네이버스와 협업, 르완다 빈곤 가정 자립 돕는 '굿네이버스닭' 캠페인 전개

베트남 미용 봉사, 캄보디아 인재양성 등 하반기 글로벌 사회공헌 광폭 행보

'행복 스타일리스트' 철학 바탕, K-뷰티 넘어 'K-나눔' 실천 글로벌 브랜드로 도약

아이디헤어 위운미 대표 "단순한 물질적 원조를 넘어 현지 이웃들이 스스로 일어설 수 있는 '자립의 기회'를 선물하는 것이 목표"

서울, 대한민국 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 국내 대표 뷰티 브랜드 아이디헤어(idHAIR, 대표 위운미)가 아프리카 르완다 빈곤 가정의 자립을 돕기 위한 대규모 기부 프로젝트를 시작하며, 베트남과 캄보디아에 이어 전 세계에 따뜻한 '선한 영향력'을 전파하고 있다.

아이디헤어는 오는 11월 30일까지 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 협업하여 르 완다 취약계층 가정에 생계 필수품인 닭을 기부하는 '굿네이버스닭' 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

지난 9월 베트남 호치민을 방문해 현지 주민들에게 '뷰티풀 비전 트립' 미용 봉사를 펼친 아이디헤어 위운미 대표와 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. (PRNewsfoto/(주)아이디뷰티)

이번 캠페인은 아이디헤어의 브랜드 슬로건인 '행복 스타일리스트'의 가치를 국경 너머로 확장한 것으로, 르완다 내 영양 취약 아동이 있는 500여 가구에 산란계와 사육 시설을 지원 하는 프로젝트다.

단순히 일회성 물품을 후원하는 방식을 넘어, 현지 주민들이 달걀 생산을 통해 아동의 영양 상태를 개선하고, 이를 시장에 판매해 지속 가능한 소득원을 확보할 수 있도록 '자립의 기 반'을 마련해 준다는 점에서 의미가 깊다.

캠페인 기간 동안 발생한 멤버십 수익금의 일부를 고객의 이름으로 적립하여 기부하며, 참여 고객에게는 굿네이버스와 협업하여 특별 제작한 '병아리 파우치' 굿즈와 후원 증서가 제 공된다. 고객이 미용 서비스를 받음과 동시에 지구 반대편 이웃에게 희망을 전하는 '가치 소비'에 동참할 수 있도록 기획되었다.

아이디헤어의 이러한 '글로벌 나눔 행보'는 이번이 처음이 아니다. 아이디헤어는 올 하반기, 아시아와 아프리카를 넘나들며 K-뷰티의 기술력과 나눔의 정신을 전파하는 데 앞장서 왔다.

지난 9월에는 위운미 대표를 포함한 30여 명의 임직원이 베트남 호치민을 방문해, 문화 혜 택에서 소외된 현지 주민들에게 커트, 염색 등 미용 재능 기부 활동을 펼치고 두피 브러시 등 생필품을 전달했다.

이어 10월 21일에는 캄보디아 프놈펜 당카오 지역 쓰레기 매립지 마을에 설립한 '아이디 아카데미(Green Bethel School id Academy)'에서 제2기 졸업생을 배출했다. 쓰레기 수거로 생 계를 잇던 현지 청년들에게 한국의 선진 미용 기술을 가르쳐 전문 직업인으로 성장시킨 이 프로젝트는 '기술을 통한 빈곤 탈출'이라는 실질적인 성과를 거두고 있다.

아이디헤어 위운미 대표는 "캄보디아의 미용학교 학생들부터 르완다의 아이들까지, 우리가 전하려는 것은 단순한 도움이 아니라 '스스로 행복을 찾을 수 있다는 희망'과 '자립의 기회'" 라며, "앞으로도 아이디헤어는 전 세계 곳곳에서 '함께 성공하는 것'이라는 브랜드의 사명을 실천하며 K-뷰티를 넘어 따뜻한 'K-인성'을 전하는 글로벌 브랜드로 나아갈 것"이라고 말했다.

한편, 1988년 설립된 아이디헤어는 전국 100여 개 매장을 운영 중인 국내 굴지의 미용 프랜 차이즈로, 독보적인 교육 시스템인 'id 아카데미'를 통해 인재를 양성하며 글로벌 뷰티 시장을 선도하고 있다.

