아이치이 오리지널 '런닝맨 태국', 화려한 스타 라인업과 끊임없는 반전으로 글로벌 시청자 사로잡는다

싱가포르, 2026년 2월 6일 /PRNewswire/ -- 아시아 엔터테인먼트의 중심 아이치이(iQIYI)가 전설적인 대형 프로젝트인 아이치이 오리지널 예능 프로그램 '런닝맨 태국(Running Man Thailand)'을 공식 공개하며 전 세계 엔터테인먼트 시장에 강렬한 파장을 예고했다. 이번 기대작의 공개를 기념해 진행된 단독 기자 간담회에는 프로그램의 핵심 '에이전트'인 오트 프라모트(Oat Pramote), 다우 피타야(Daou Pittaya), 누뉴 차와린(NuNew Chawarin)이 참석해 고강도의 제작 과정과 비하인드 스토리를 전했다. 또한 아이치이 태국 공동대표 코코 양(Koko Yang)도 스리나카린위롯 대학교(프라산밋 캠퍼스) 미디어•교육기술청에서 열린 행사에 함께했다.

한국에서 시작된 원작 포맷의 폭발적인 성공과 중국, 필리핀, 베트남 등에서의 호평을 받은 현지화 버전에 이어, 런닝맨 프랜차이즈가 2026년 공식적으로 태국에 상륙한다. 이번 태국판은 전 세계 팬들에게 특유의 '배꼽 잡는 유머와 심장을 뛰게 하는 액션'을 그대로 선사할 예정이다.

Running Man Thailand Official Poster

아이치이 오리지널 '런닝맨 태국'은 한국 원작 제작사인 SBS 스튜디오 프리즘(SBS Studio Prism), 아이치이 태국, 그리고 태국 제작사 8 선데이(8 Sunday)가 함께한 대형 협업 프로젝트다. 한국 원작 제작진과 아이치이 태국은 대본 개발, 게임 구성, 전체 구조 설계 전반에 걸쳐 긴밀히 협력하며 국제적 기준에 부합하는 완성도를 구현했다. 방콕과 파타야 등 태국을 대표하는 명소에서 촬영된 이번 프로그램은 태국의 아름다움을 글로벌 시청자에게 생생히 전달하는 동시에, 런닝맨 고유의 정체성과 태국 특유의 매력과 재치를 자연스럽게 결합했다. 이는 올해 태국에서 제작되는 최대 규모의 IP 예능 프로그램 중 하나로 꼽힌다.

프로그램의 중심에는 '7인의 메인 에이전트'가 있다. 글로벌 팬덤을 보유한 최정상급 스타들로 구성된 이 라인업은 다음과 같다.

오트 프라모트(Oat Pramote), 제프 사투르(Jeff Satur), 잉크 와룬톤(Ink Waruntorn), 떼 따완 위혹랏(Tay Tawan Vihokratan), 누뉴 차와린 프럿피리야웡(NuNew Chawarin Perdpiriyawong), 퐁사톤 종윌락(Pongsatorn Jongwilas), 다우 피타야(Daou Pittaya)

이들 에이전트는 수천만 명에 달하는 소셜미디어 영향력을 바탕으로 태국을 넘어 전 세계 시청자와의 접점을 넓힐 예정이다. 회마다 펼쳐지는 치열한 경쟁과 고난도 미션을 통해 다층적인 엔터테인먼트를 선보일 계획이다. 여기에 태국을 대표하는 최정상급 아티스트는 물론, 한국에서 직접 합류하는 깜짝 게스트들이 대거 등장해 진정한 글로벌 엔터테인먼트 현상을 만들어낼 것으로 기대된다.

아이치이 오리지널 '런닝맨 태국'은 2026년 2월 22일 첫 공개된다. 태국 시청자를 비롯해 전 세계 190여 개 국가 및 지역의 이용자들은 아이치이 앱과 iQ.com을 통해 확장 장면과 추가 웃음을 담은 독점 '무편집' 버전을 시청할 수 있다. 또한 아이치이는 중국어, 영어, 인도네시아어, 스페인어, 포르투갈어 등 다국어 자막을 제공해 글로벌 팬들이 더 편리하게 콘텐츠를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.

아이치이 앱 및 iQ.com에서 '런닝맨 태국'의 최신 소식을 확인할 수 있다.

SOURCE iQIYI International