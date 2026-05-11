아크로바이오시스템, HEK293 기능성 세포주 글로벌 라이선스 솔루션 업그레이드 출시하며 규정 준수 간소화로 바이오 의약품 R&D 가속화

서울, 한국 2026년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 아크로바이오시스템이 HEK293 기능성 세포주를 위한 글로벌 라이선스 솔루션의 주요 업그레이드를 발표했다. 고객 가치와 글로벌 바이오 의약품 혁신 지원에 중점을 둔 이번 업그레이드는 규정 준수 워크플로를 간소화해 효율적인 신약 발견 및 개발을 지원한다.

혁신 신약 연구개발(R&D)에 필수적인 도구인 기능성 세포주는 프로젝트가 차질 없이 진행될 수 있도록 명확하고 접근하기 쉬운 사용 허가가 필요하다. 이번에 개정된 정책은 승인 사용 범위를 확대하고 중복 검토 단계를 없앴다. 글로벌 시장 전반에 걸쳐 통일된 규정 준수 프레임워크를 구축함으로써, 고객은 추가 라이선스나 비용 없이 HEK293 기능성 세포주를 내부 연구, 신약 발견, 분석법 개발, 품질 보증 시험 및 로트 출하 승인 분석에 사용할 수 있으며, 지식재산권(IP) 및 계약 규정을 완전히 준수하면서 핵심 R&D에 집중할 수 있다. 이 정책은 전 세계 모든 시장에 적용되며(중화권 제외), 연구 및 개발 활동을 위한 HEK293 기능성 세포주 제품에 원활하고 효율적으로 접근할 수 있도록 지원한다.

아크로바이오시스템은 글로벌 고객의 원활한 적응을 돕기 위해 미국, 유럽 및 아시아•태평양 지역의 전문 팀을 통해 현지화된 지원을 제공한다. 각 지역 전문가들은 시의적절한 정책 해석, 간소화된 규정 준수 상담, 전문적인 기술 지원을 제공해 완전한 규정 준수 아래 효율적인 HEK293 기능성 세포주 연구를 가능하게 한다.

이번 업그레이드는 허용된 사용 조건을 명확히 하고, 규정 준수 관리를 최적화하며, 전 세계 신약 개발사의 운영 비용을 절감한다. 또한 다양한 R&D 환경에서 표준화되고 확장 가능한 HEK293 기능성 세포주 활용을 지원하는 보다 투명하고 유연한 프레임워크를 구축한다. 아크로바이오시스템은 글로벌 지식재산권 거버넌스와 라이선싱 시스템을 지속적으로 최적화하고, 규제에 부합하면서도 사용하기 쉬운 기능성 세포주 솔루션을 제공함으로써 전임상 및 중개 연구를 확대하고 전 세계 고품질 신약 개발을 가속할 계획이다.

2010년 설립되어 2021년 상장한 아크로바이오시스템 그룹(ACROBiosystems Group)은 혁신적인 제품과 비즈니스 모델을 제공함으로써 글로벌 바이오 의약품 및 헬스케어 산업의 초석이 되는 것을 목표로 하는 생명공학 기업이다. 이 회사는 미국, 스위스, 영국, 독일 등 15개 이상의 도시에 사무소, R&D 센터 및 생산 기지를 두고 전 세계적으로 사업을 전개하고 있다. 최고 수준의 제약 기업들과 장기적인 파트너십을 유지하고 있는 이 회사는 아크로바이오시스템, 바이오시드인(bioSeedin), 콘덴스 캐피탈(Condense Capital), 아크로다이아그노스틱스(ACRODiagnostics) 등 여러 자회사를 보유하고 있다. 재조합 단백질, 키트, 항체를 포함한 주요 제품과 서비스는 엄격한 품질 관리 시스템 아래 신약 개발 전 주기를 지원한다. 아크로바이오시스템 그룹은 지속적인 기술 발전을 통해 신약 개발을 가속하고 글로벌 보건에 기여하는 데 전념하고 있다.

SOURCE ACROBiosystems Group