알리바바닷컴, 첫 '코크리에이트 피치 한국 결선' 개최… 총 상금 규모 2억 원 이상

한국 결선 총상금 규모 2억 원 이상… 상위 3개팀, 오는 9월 로스앤젤레스 '코크리에이트 글로벌 서밋 2026' 참가 기회

1,800건 이상 지원 중 12개 팀 결선 진출… AI•모빌리티•뷰티•헬스케어 등 다양한 분야 경쟁

알리바바닷컴, 액시오 기반 '스마트 어시스턴트 에이전트' 공식 출시

서울, 대한민국 2026년 8월 26일 /PRNewswire/ -- 글로벌 B2B 커머스 플랫폼 알리바바닷컴(Alibaba.com)이 8월 25일 제품 기반 스타트업 피칭 대회 '코크리에이트 피치 2026(CoCreate Pitch 2026)'의 한국 지역 결선을 개최했다. 또한, 이날 행사에서 알리바바닷컴 플랫폼 셀러를 위한 '액시오(Accio)' 기반 '스마트 어시스턴트 에이전트(Smart Assistant Agent, 이하 SAA)'도 공식 출시했다.

국내에서 처음 개최된 코크리에이트 피치에는 중소기업, 스타트업, 예비 창업자 및 학생 창업팀으로부터 1,800건 이상의 지원이 접수됐으며, 이 가운데 12팀이 결선에 진출했다. 심사 결과 브이터치(Vtouch)가 1위, 블루에이펙스(BLUE APEX)가 2위, 에이드올(AidALL)이 3위를 차지했으며, 유유유유유(UUUUU)는 특별상을 수상했다. 상위 3팀에게는 오는 9월 로스앤젤레스에서 열리는 '코크리에이트 글로벌 서밋 2026(CoCreate Global Summit 2026)'에 참가할 기회가 주어진다.

[이미지] 알리바바닷컴, ‘코크리에이트 피치' 결선 진출자 및 수상자(앞줄 왼쪽부터 에이드올 김제필 대표, 브이터치 김석중 대표, 블루에이펙스 김병건 대표, 유유유유유 김민서 대표)

션 양(Shawn Yang) 알리바바닷컴 아시아태평양(APAC) 총괄 본부장은 "제품 기반 창업에서는 좋은 아이디어뿐 아니라 이를 실제 제품으로 구현하고 글로벌 시장의 기회와 연결하는 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 한국 결선에서는 참가팀들이 AI를 활용해 글로벌 공급업체를 탐색하고 제조 파트너를 발굴하는 등 제품 개발에 새로운 접근법을 적용하는 모습을 확인할 수 있었다"고 말했다.

이어 "한국에서 처음 열린 코크리에이트 피치 대회에 1,800건 이상의 지원이 접수된 것은 한국 스타트업과 중소기업의 글로벌 시장 진출에 대한 높은 관심을 보여준다"며 "코크리에이트 피치가 한국의 아이디어를 실제 제품과 글로벌 비즈니스 기회로 연결하는 장이 되길 바란다"고 덧붙였다.

코크리에이트 피치는 알리바바닷컴이 전 세계 중소기업과 스타트업, 예비 창업자, 학생 창업팀을 대상으로 개최하는 글로벌 스타트업 대회다. 'Anyone can create with Alibaba.com(누구나 알리바바닷컴과 함께 창업할 수 있다)'이라는 비전 아래, 시장 잠재력을 갖춘 제품과 비즈니스 아이디어를 발굴하고 피칭, 전문가 심사, AI 도구 활용, 비즈니스 네트워킹 등을 통해 참가자들의 글로벌 시장 진출을 지원한다.

올해 대회는 특히 AI를 활용한 창업과 비즈니스 혁신에 초점을 맞췄다. 참가자들은 알리바바닷컴의 AI 에이전트 액시오를 활용해 제품을 개발하고 사업 아이디어를 구체화하며 피칭을 준비했다. 이는 AI가 단순한 업무 지원 도구를 넘어, 글로벌 무역에서 새로운 제품과 비즈니스 기회를 발굴하고 사업화를 지원하는 도구로 활용 영역을 넓혀가고 있음을 보여준다.

코크리에이트 피치 2026의 글로벌 총상금 규모는 100만 달러 이상이다. 알리바바닷컴은 미국과 유럽을 중심으로 운영해온 대회를 올해 한국, 인도네시아, 말레이시아로 확대하며 글로벌 참가 기회를 넓혔다. 2025년 대회에는 미국과 유럽에서 총 3만3,000개 기업이 지원했으며, 이 가운데 50개 팀이 오프라인 결선에 진출했다. 최종 선정된 22개 팀에는 총 100만 달러 규모의 상금이 수여됐다.

12개 팀 90초 피칭… 시장성부터 글로벌 확장 가능성까지 평가

한국 결선에는 약 300명이 참석했으며, AI, 소비자 가전, 모빌리티, 뷰티, 헬스케어 등 다양한 분야의 제품과 비즈니스 아이디어가 소개됐다. 결선에 진출한 12개 팀은 각각 90초간 피칭을 진행하고, 이어진 질의응답을 통해 제품과 비즈니스 모델의 시장 잠재력과 성장 가능성, 글로벌 확장 전략을 제시했다.

심사위원단은 제품 및 아이디어의 혁신성, 시장 잠재력, 비즈니스 모델, 팀 역량, 성장 가능성, 글로벌 확장성, AI 도입 가능성 등을 종합적으로 평가했다. 심사에는 황준호 고려대학교 경영대학 교수 겸 스타트업연구원장, 류창완 한양대학교 창업대학원장 겸 창업지원단장, 이종휘 경기창조경제혁신센터 본부장, 장상식 국제무역통상연구원장 등 4인이 참여했다.

알리바바닷컴이 올해 5월 한국에서 AI 에이전트 액시오를 출시한 이후, 참가자들은 액시오를 통해 대회에 등록하고 사업 아이디어를 구체화하는 과정에도 AI를 활용했다. 액시오에는 참가자들의 제안서 및 사업 계획 수립을 지원하는 '코크리에이트 피치 에이전트(CoCreate Pitch Agent)'가 탑재됐다. 참가팀들은 이를 활용해 글로벌 공급업체 탐색, 해외 시장 수요 분석, 잠재 제조 파트너 발굴, 피칭 콘텐츠 고도화 등을 진행하며 AI 기반 소싱과 시장 분석을 실제 사업 기획 과정에 접목했다.

1위를 차지한 브이터치(Vtouch)는 AI 시대를 위한 특허 기술 기반 음성 입력 솔루션 'WIZPR'을 선보였다. 스마트 링을 비롯한 확장형 하드웨어 제품군을 통해 소음이 있는 환경에서도 별도의 호출어 없이 다양한 AI에 속삭이듯 명령할 수 있는 것이 특징이다. 2위에 오른 블루에이펙스(BLUE APEX)는 온디바이스 멀티모달 AI를 기존 차량에 적용해 AI 기반 안전 기능을 구현하는 솔루션을 소개했다. 특히 고령자와 교통약자 운전자를 위해 AI의 판단 근거를 실시간 음성으로 안내하는 기능을 제공한다. 3위 에이드올(AidALL)은 보조 이동 플랫폼 'Bedivere'와 온디바이스 기반 설명 가능 안전 기술 'Psyco-Neu Vision'을 결합한 솔루션을 발표했다. 시각장애인과 저시력 사용자의 이동 지원부터 물류•산업용 로봇까지 다양한 분야에서 안전하고 자율적인 이동을 구현하는 것을 목표로 한다.

한국 특별상을 받은 유유유유유(UUUUU)는 자체 AI 디자인 기술과 K-뷰티 제조 역량을 결합한 글로벌 네일 제조 플랫폼을 선보였다.

상위 3팀에게는 오는 9월 로스앤젤레스에서 열리는 '코크리에이트 글로벌 서밋 2026'에 참가할 기회가 주어진다.

스마트 어시스턴트 에이전트: 한국 셀러를 위한 AI 운영팀

이번 행사에서 알리바바닷컴은 액시오 기반 스마트 어시스턴트 에이전트(Smart Assistant Agent, SAA)도 공식 출시했다. SAA는 개별 AI 기능을 제공하는 데 그치지 않고, 여러 업무를 유기적으로 연결해 수행하는 'AI 운영팀' 역할을 하는 것이 특징이다. 알리바바닷컴을 이용하는 수출기업이 원하는 결과를 자연어로 설명하면, SAA가 필요한 기능과 작업 순서를 스스로 판단해 업무를 수행하고 최종 결과물을 제공한다.

SAA는 한정된 인력으로 소싱, 시장 분석, 고객 대응 등 다양한 업무를 수행해야 하는 한국 중소 수출기업의 업무 환경을 고려해 설계됐다. 이를 통해 해외 비즈니스 과정에서 발생하는 시차와 언어 장벽을 낮추고, 반복적인 업무 부담을 줄여 보다 효율적인 글로벌 비즈니스 운영을 지원한다.

SOURCE 알리바바닷컴