에나봇, EBO 미니 및 미니 스포츠 패밀리봇 출시

작지만 강력하게, 돌봄에 진심

선전, 중국 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 가족 로봇공학의 선구자 에나봇(Enabot)이 5월 19일, EBO 미니(EBO Mini)와 EBO 미니 스포츠(EBO Mini Sport) 두 가지 소형 패밀리봇(FamilyBot)의 출시를 발표했다. 이 제품들은 사용자들이 사랑하는 사람들과 연결을 지속하고, 반려동물을 돌보며, 더 몰입감 있고 이동 가능한 방식으로 홈 환경과 상호작용할 수 있도록 설계돼 진정으로 '돌봄에 진심(Big on Care)'이라는 '작지만 강력한(Mini but Mighty)' 경험을 제공한다.

현대 가정을 위해 구축된 두 모델 모두 컴팩트하고 친근한 디자인에 이동성, 원격 상호작용 및 스마트홈 모니터링 기능을 결합했다. 2K 카메라, 양방향 오디오, 야간 투시, 자동 장애물 회피, 자동 도킹을 갖춘 미니 시리즈는 사용자들이 언제 어디서나 가족, 반려동물 및 가정 환경을 원격으로 확인할 수 있도록 한다.

Enabot Introduces EBO Mini & Mini Sport FamilyBots, Mini but Mighty, Big on Care

기존의 고정형 홈 카메라와 달리 EBO 미니 시리즈는 집 안을 자유롭게 이동하도록 설계되었다. 사용자들은 로봇을 원격으로 조종하고, 라이브 비디오를 통해 상호작용하며, 반려동물을 위한 레이저 놀이를 활성화하고, 더 큰 유연성과 현장감으로 일상의 소중한 순간들을 포착할 수 있다.

실제 가족 시나리오를 위해 설계된 미니 시리즈는 원격 가족 상호작용, 반려동물 모니터링, 가정 인지 및 고령 가족 구성원을 위한 동반자 역할을 지원한다. 모바일 오디오 및 비디오 통신, 스마트 이동성 및 대화형 움직임 기능을 통해 로봇은 물리적으로 떨어져 있을 때도 사용자들이 더 연결된 느낌을 받을 수 있도록 돕는다.

EBO 미니 스포츠는 더 조용한 브러시리스 모터, 역동적인 눈 조명 효과, AI 기반 인물 및 반려동물 인식 기능을 포함하여 더 부드럽고 지능적인 경험을 위한 여러 업그레이드된 기능을 도입한다.

현대 가족생활을 위해 설계된 미니 시리즈는 컴팩트한 폼 팩터에 유쾌한 상호작용, 홈 인식, 원격 연결을 결합했다. 작은 크기에도 불구하고 EBO 미니와 미니 스포츠는 일상생활에 의미 있는 동반자 역할과 더 큰 마음의 평화를 가져다주도록 설계되었다.

EBO 미니와 EBO 미니 스포츠는 에나봇 웹사이트에서 각각 KRW309,000과 KRW379,000의 출시 가격으로 사전 주문할 수 있다. EBO 미니 사전 주문 혜택은 6월 20일까지, EBO 미니 스포츠 혜택은 8월 20일까지 제공된다.

에나봇 소개

에나봇은 지능형 가족 봇이 사람들의 삶을 개선할 수 있다고 믿는다. 기술 주도 세계에 대한 에나봇의 비전은 긍정적이며, 로봇이 일상적인 문제에 대한 해결책의 일부가 되어 사람들이 가장 중요한 것, 즉 사랑하는 사람들을 위해 곁에 있는 일에 시간을 집중할 수 있도록 한다. 사람들을 서로 연결함으로써 에나봇은 사랑, 동반자 관계 및 공유의 행위를 촉진하는 데 전념한다.

여기에서 에나봇에 대해 더 자세히 알아볼 수 있다.

SOURCE Enabot