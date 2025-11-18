엔카닷컴, GPTW '2025 밀레니얼이 일하기 좋은 기업' 선정

- 젊은 세대가 일하고 싶은 기업, 함께 성장하는 조직 '엔카닷컴'

- 엔카닷컴 GPTW '일하기 좋은 기업'에 이어 '밀레니얼이 일하기 좋은 기업' 인증

- 업무 만족도, 자부심 등 젊은 세대가 느끼는 신뢰와 존중 중심의 건강한 조직 문화 인정

- AI 중심 전사적 조직 혁신 추진으로 업무 효율성 및 전문성 강화 통한 기업 경쟁력 제고

- 자기계발비, 심리상담 등 다양한 복지 제도와 직무 및 어학 교육 프로그램 등 커리어 개발 지원

서울, 한국 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴(대표 김상범)이 글로벌 신뢰경영 평가 기관 GPTW(Great Place To Work)가 주관하는 '대한민국 밀레니얼이 일하기 좋은 기업'에 선정됐다.

GPTW는 전 세계 150여 개국에서 신뢰도지수(Trust Index™)를 바탕으로 기업의 신뢰 경영 수준을 종합적으로 진단하는 글로벌 기관이다. 엔카닷컴은 전 직원을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 응답자의 79%가 '엔카닷컴은 일하기 좋은 일터'라고 평가해 '2025 대한민국 일하기 좋은 기업'으로 인증 받은 바 있다. ▲정당함, 개인 자부심(87%) ▲친밀감(85%) ▲동료애, 호의&환대(83%) ▲팀 자부심, 보살핌(81%) ▲혁신, 몰입도, 존중, 공동체 의식(79%) 등 대부분 항목에서 높은 점수를 기록하며, 구성원 간 신뢰와 존중을 바탕으로 한 건강한 조직문화를 인정받았다.

이번 엔카닷컴의 '밀레니얼이 일하기 좋은 기업' 선정은 '대한민국 일하기 좋은 기업' 인증에 이어 젊은 세대가 체감하는 신뢰•성장•혁신의 가치를 동시에 인정받은 결과다. 19세~34세 직원들의 신뢰도지수 평가 결과가 80%에 반영되는 만큼, 젊은 세대가 실제로 일하며 느끼는 만족도와 성장 환경이 주요하게 반영됐다.

엔카닷컴은 빠르게 변화하는 디지털 환경에 발맞춰 AI를 중심으로 한 전사적인 조직 혁신을 적극적으로 추진하고 있다. 대표적으로 IT/개발팀에는 AI 코딩 툴 도입을 통해 반복적인 작업을 자동화해 개발 속도와 품질을 향상시키고 있으며, HR•기획•운영 등 비개발 부서도 AI 도구를 활용한 업무 효율화를 추진하며 전사적인 AI 활용 역량 강화에 힘쓰고 있다.

이 외에도 엔카닷컴은 AI 기술을 플랫폼 운영 및 서비스 전반에 폭넓게 적용해 혁신을 이어가고 있다. AI 기반 차량 진단, 가격 예측, 검색 추천 등 고객이 중고차를 사고파는 전 과정에 AI 기술을 접목해 신뢰성과 편의성을 높였으며, 이를 통해 국내 최대 중고차 거래 플랫폼으로서의 입지를 공고히 다지고 있다.

아울러 구성원들의 몰입과 성장을 뒷받침하기 위한 다양한 복지 제도와 교육 프로그램도 운영 중이다. 자기계발비 지원, 개인 기념일 휴가 제공, 사내 동호회 운영, 중고차 거래 지원, 심리상담 프로그램 등을 통해 직원들이 일과 삶의 균형을 이루며 역량을 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있다. 또한, 직무 유관 교육 100% 지원, 신규 입사자 온보딩 교육, 어학 프로그램, 주니어 레벨 교육 등 체계적인 성장 지원 프로그램으로 구성원 개개인의 장기적인 커리어 개발을 돕고 있다.

엔카닷컴 관계자는 "이번 GPTW 인증은 성과와 인재 중심의 조직 문화에 더해 젊은 세대가 공감할 수 있는 혁신적인 일터를 만들기 위한 노력과 실천이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 AI 혁신을 꾸준히 추진해 직원들이 주도적으로 성장하고 개개인의 역량을 최대한 발휘할 수 있는 업무 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

SOURCE Great Place To Work Korea®