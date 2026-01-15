엠포마켓, 2025년 견조한 성장으로 마무리…2026년 전략적 방향 제시

빅토리아, 세이셸, 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 글로벌 온라인 브로커 엠포마켓(M4Markets)이 고객 활동, 지역 확장 및 내부 효율성 전반에 걸쳐 강력한 성과를 거두며 2025년을 마감했다. 아시아, 중동•북아프리카(MENA), 라틴아메리카, 아프리카 전역에서 활성 트레이더 수와 전년 대비 성장률이 모두 증가했다. 특히 MENA 지역에서는 618%라는 가장 높은 성장률을 기록했다. 엠포마켓은 2026년을 더 안정적이고 명확한 방향성을 갖고 맞이할 것이라고 밝혔다.

오스카 아슬리(Oscar Asly) CEO는 2025년에는 실행과 지원 및 교육 개선에 집중한 것이 실질적인 성과로 이어졌다고 평가하며 이렇게 말했다. "올해는 지역별 트레이더들의 행동 양상을 더 명확히 파악할 수 있었다. 유지율이 높아지고 일일 트레이딩 활동이 강화되었으며, 안정적인 트레이딩 환경 수요도 눈에 띄게 증가했다. 올해는 특히 지역별 요구 사항에 대한 팀의 대응 방식에서 큰 개선이 있었다. 이처럼 뛰어난 적응력을 발휘함으로써 2025년을 긍정적인 성과로 마무리할 수 있었다."

성과 동인 및 2026년 전망

내부 지표 분석 결과, 아시아와 걸프협력회의(GCC) 트레이더들의 참여도가 특히 높았고, 금과 주요 지수가 여전히 최우선 선택지로 나타났다. 라틴아메리카에서는 암호화폐 CFD 부문이 높은 성장세를 보였고, 아프리카에서는 주요 외환 시장에 대한 관심이 커졌다. 엠포마켓 고객 지원팀은 문제 해결 시간을 단축함으로써 만족도 점수가 개선되는 효과를 냈다.

아슬리 CEO는 올해 성과와 관련, "우선순위를 실용적으로 유지했기에 2025년 견조한 성장을 이룰 수 있었다"면서 더 나은 스프레드, 빠른 체결 속도, 원활한 출금 처리, 풍부한 교육 콘텐츠를 이러한 성장의 비결로 꼽았다. 그는 이어 "2026년을 대비해 플랫폼을 심층적으로 개선하고, 분석 기능을 강화하고, 지역별 맞춤형 지원 확대에 주력할 것"이라고 덧붙였다.

엠포마켓은 또한 유럽 라이선스, 세이셸 금융감독청(FSA Seychelles), 두바이 금융서비스청(DFSA)의 감독 등 규제 기반을 확대하고 있으며, 추가 라이선스 취득도 진행 중이라고 강조했다. 회사는 아시아, MENA, 라틴아메리카 지역에서 교육 자료 수요가 증가하는 동시에 낮은 스프레드 계좌, 높은 레버리지 옵션, 강화된 리스크 관리로의 전환이 진행 중이라고 밝혔다.

브랜드 소개

엠포마켓은 직관적인 MT4 및 MT5 플랫폼을 통해 다양한 자산을 제공하는 다중 규제 브로커다. 트레이더는 광범위한 계좌 옵션, 5달러부터 시작하는 입금, 최대 1:5000 레버리지를 이용할 수 있다. 또한 회사의 트레이딩 환경에는 내장 지표, 헤징 기능, 맞춤형 보고서, 트레이딩 신호 등이 포함되어 정보에 기반한 효율적인 트레이딩을 지원한다.

