연례 인기 상품 "치이카와 해피백" 2027년(양의 해) 에디션, 사전예약 확정

―― 전 세계 치이카와 팬들에게 ―― 띠 인형 등 총 12종을 담은 신년 럭키박스, 8월 26일부터 사전예약 시작

도쿄, 2026년 8월 24일 /PRNewswire/ -- 치이카와(Chiikawa)의 공식 굿즈 파트너인 Gray Parka Service Inc.는 오늘, 공식 온라인 스토어 "치이카와 마켓(Chiikawa Market)"에서 2027년(양의 해) 새해를 장식하는 연례 기획 "치이카와 해피백 2027(양의 해)"의 사전예약을 8월 26일(수)부터 시작한다고 발표했습니다. 매년 일본 국내에서 많은 주문을 받아온 인기 상품으로, 올해부터는 해외 고객도 구매하실 수 있게 되었습니다. 전 세계의 치이카와 팬 여러분도 이 기회에 꼭 만나보시기 바랍니다.

해피백을 열어보자 ―― 2027년은 사랑스러운 양띠 인형

일본에는 12종의 동물이 1년마다 돌아가며 해를 상징하는 "간지(干支, 에토)"라는 달력 문화가 있으며, 2027년은 그중 "미(未, 양)"의 해에 해당합니다.매년 팬들이 기다리는 "치이카와 해피백"의 2027년판은, 이 간지를 테마로 한 치이카와, 가르마, 토끼의 띠 인형 3종이 주인공입니다. 복슬복슬한 털과 동글동글한 실루엣은 안는 순간 절로 미소 짓게 되는 사랑스러움을 자아냅니다. 여기에 양털을 깎아 실을 만든 "털 깎여버렸다 마스코트 인형"도 함께 담아, 치이카와의 세계관을 해피백 가득 채웠습니다.



인형뿐만 아니라 일상에서 사용하기 좋은 타월과 미니 토트백, 그리고 수집 욕구를 자극하는 아크릴 굿즈까지 총 12종의 다채로운 라인업으로 구성되어 있습니다.

전체 12종 라인업 소개

치이카와 해피백 2027 (양의 해)

1. 띠 인형 S (치이카와/가르마/토끼)

2027년 간지 "미(未, 양)"를 테마로, 치이카와•가르마•토끼가 복슬복슬한 털을 두른 인형 3종으로 등장합니다.

2. 털 깎여버렸다 마스코트 인형

실을 만들기 위해 털이 깎인 치이카와의 볼체인 마스코트 인형입니다.

3. "저희가 만들었습니다" 페이스 타월

촉감이 부드러운 순면 100% 페이스 타월입니다.

4. 아크릴 스탠드

책상이나 선반에 장식하기 좋은 스테디셀러 굿즈입니다.

5. 7연 아크릴 키링

7종의 참을 한번에 매달거나, 하나씩 나누어 사용할 수도 있는 알찬 구성의 키링입니다.

6. 밤만쥬의 장보기 화이트보드

일정이나 메모를 적고 지울 수 있는 화이트보드입니다.

7. 스티커사진 풍 아크릴 스티커

일본의 즉석 스티커 사진(프리쿠라) 감성을 담은 놀이 요소 가득한 스티커입니다.

8. "게임이닷!" 가르마의 럭키백 풍 미니 토트백

가벼운 외출에 편리한 미니 사이즈 토트백입니다.

9. 포스트카드 북

전 14종의 디자인을 담은 포스트카드 북으로, 장식하거나 소중한 사람에게 보내는 메시지 카드로도 활용할 수 있습니다.

10. 외장 토트백

해피백 본체를 감싸는 넉넉한 사이즈의 토트백으로, 도착 즉시 일상에서도 사용할 수 있습니다.

상품 정보

상품명 치이카와 해피백 2027 (양의 해) 참고 가격 10,000엔 (※주: 세금 및 관세는 포함되어 있지 않습니다. 최종 배송비, 현지 세금 및 관세는 배송지 국가/지역에 따라 주문 시 현지 통화로 환산되어 계산됩니다.) 구성 수량 총 12종 (외장 토트백 포함) 사전예약 기간 2026년 8월 26일(수) 오전 11:00 ~ 9월 2일(수) 오전 11:59 (일본 시간 기준) 출고 예정 2026년 12월 중순부터 순차 출고 예정 ※국가/지역에 따라 도착 시기가 달라질 수 있습니다. 주문 사이트 치이카와 공식 웹숍 "치이카와 마켓" (https://chiikawamarket.jp/ko/products/4571609413875)

전 세계 치이카와 팬들에게 ―― 해외에서도 안심하고 쇼핑하세요

치이카와 마켓은 해외 고객에게도 직접 배송하는 다이렉트 배송 서비스를 제공하며, 구매대행이나 배송대행 서비스 이용 및 관련 수수료가 전혀 필요하지 않습니다. 다국어, 현지 통화, 현지 결제 수단도 지원하며, 주문 시 관세를 포함한 모든 비용이 확정되기 때문에 수령 시 추가 청구에 대한 걱정도 없습니다. 전 세계 어디에서든 안심하고 "치이카와 해피백 2027(양의 해)"을 만나보세요.

한국어: https://chiikawamarket.jp/ko

치이카와(Chiikawa)에 대하여

"치이카와"는 일러스트레이터 나가노(nagano)가 X(구 Twitter)에서 발표하는 만화 작품입니다. 언제나 열심히 살아가는 치이카와와 친구인 가르마, 토끼 등 개성 넘치는 캐릭터들이 펼쳐내는, 즐겁고 애틋하며 때로는 조금 힘겨운 일상 이야기를 그립니다.X 팔로워 수 497만 명 이상, 2022년 4월부터 후지TV "메자마시 테레비" 내에서 TV 애니메이션 방영 중이며, 고단샤에서 출간한 만화 단행본(전 8권)도 판매 중입니다. 치이카와는 일본을 비롯해 전 세계적으로 사랑받는 인기 콘텐츠입니다.

Gray Parka Service Inc.에 대하여

Gray Parka Service Inc.(대표이사: 이시와타 유키하루/石綿幸治, 본사: 도쿄도 주오구)는 치이카와, 나가노 캐릭터즈, mofusand, Koupen-chan 등의 캐릭터 굿즈를 디자인•판매하고 있습니다. "치이카와"의 공식 온라인 스토어 "치이카와 마켓"을 운영하며, 팬을 최우선으로 생각하는 상품 제작을 사명으로 삼고 있습니다.

웹사이트: https://grayparkaservice.com/en

주소: 도쿄도 주오구 신카와 1-6-11 뉴리버타워 7F

설립: 2012년 8월

【고객 문의처】

상품에 관한 문의 사항은 아래 URL의 이메일 문의 양식을 통해 연락해 주시기 바랍니다.

URL: https://grayparkaservice.com/ko/pages/contact-us-corporate-customers

【언론 문의처】

이메일: [email protected]

유의 사항

※ 가격은 모두 엔화 기준이며, 국가/지역에 따라 가격이 다를 수 있습니다.

※ 시간은 모두 일본 표준시(JST) 기준입니다.

※ 상품 이미지는 샘플이며, 실제 상품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 해외 배송 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 주문 사이트를 확인해 주세요.

©nagano

SOURCE Gray Parka Service Inc.