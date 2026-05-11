열대 지역에서 즐기는 티타임: 필리핀, 럭셔리 골프 관광의 글로벌 경쟁지로 부상

마닐라, 필리핀 2026년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 필리핀은 챔피언십 골프 코스, 열대 경관, 통합형 레저 경험이 어우러진 독특한 조합을 앞세워 아시아의 신흥 프리미엄 골프 관광지로서 입지를 강화하고 있다. 이러한 흐름은 글로벌 업계 동향과도 맞닿아 있다. 2026~2036 골프 관광 시장 전망 및 예측(Golf Tourism Market Forecast and Outlook 2026–2036)에 따르면 골프 관광 시장은 2026년 미화 248억 달러에서 2036년 미화 392억 달러로 성장하며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.7%에 이를 것으로 전망된다. 미국과 유럽 등 기존 주요 국가가 시장이 여전히 주도하고 있지만, 아시아•태평양 및 걸프 지역 국가들은 스포츠 관광 인프라에 대한 투자를 확대하고 있다. 이처럼 변화하는 환경 속에서 필리핀은 목적지의 다양성, 경쟁력 있는 가격, 통합형 여행 경험을 바탕으로 차별화된 가치를 제시하고 있다.

푸른 페어웨이가 펼쳐진 미모사 골프 코스에서 라운딩을 즐겨보세요. 이곳은 필리핀에서 가장 아름다운 골프장 중 하나입니다. 미모사 골프 코스(필리핀 팜팡가주 클라크 프리포트 존, 필인베스트 레저 시티 내) | 필리핀 관광부 제공 (PRNewsfoto/Department of Tourism Philippines)

마닐라, 세부, 클락 등 주요 관문 도시까지 동북아시아 주요 도시에서 약 3~5시간의 직항 접근성을 갖춘 필리핀은 편의성과 다양성을 모두 제공한다. 여기에 영어로 소통 가능한 호스피탈리티 서비스와 원활한 여행 경험이 더해지면서, 단기 체류 골퍼와 장거리 레저 여행객 모두에게 매력적인 목적지로 자리 잡고 있다.

군도 전역에서 즐기는 다채로운 여행과 골프 경험

필리핀의 골프 경험은 하나의 지역이 아닌 다양성에 의해 형성된다. 각 목적지는 저마다의 개성과 환경을 제공한다.

루손에서는 수도권 내 역사적인 클럽 인트라무로스 골프 코스(Club Intramuros Golf Course)에서부터 따알 호수(Taal Lake)를 배경으로 자리한 마운트 말라라얏 골프 앤 컨트리 클럽(Mount Malarayat Golf & Country Club), 서밋 포인트 골프 앤 컨트리 클럽(Summit Point Golf & Country Club), 스플렌디도 따알 골프 클럽(Splendido Taal Golf Club) 등 바탕가스와 따가이따이의 고지대 코스에 이르기까지 메트로 마닐라 안팎에서 골프 여정이 시작된다. 북쪽으로는 클락이 미모사 플러스 골프 코스(Mimosa Plus Golf Course)와 프라데라 베르데 골프 앤 컨트리 클럽(Pradera Verde Golf & Country Club)을 중심으로 현대적인 골프 허브 역할을 하고 있으며, 인근에는 수빅 인터내셔널 골프 클럽(Subic International Golf Club)이 자리하고 있다. 더 높은 산악 지대로 들어가면 바기오의 존 헤이 골프(John Hay Golf)가 선선한 기후와 소나무 숲이 어우러진 경험을 제공한다.

비사야스에서는 골프가 섬 생활과 자연스럽게 결합된다. 세부의 릴로안 골프 앤 레저 에스테이트(Liloan Golf & Leisure Estate), 클럽 필리피노 데 세부(Club Filipino de Cebu), 알타 비스타 골프 앤 컨트리 클럽(Alta Vista Golf & Country Club)은 해안과 고지대 전망을 제공하며, 보라카이의 페어웨이즈 앤 블루워터 골프 앤 컨트리 클럽(Fairways and Bluewater Golf & Country Club)은 세계적으로 유명한 해변 목적지에 골프를 통합한 경험을 선사한다. 일로일로와 바콜로드는 문화적 깊이를 더하며, 특히 1907년에 설립된 일로일로 골프 앤 컨트리 클럽(Iloilo Golf & Country Club)은 필리핀과 동남아시아에서 가장 오래된 골프장으로 인정받고 있다.

민다나오에서는 보다 넓고 여유로운 경험이 펼쳐진다. 다바오의 아포 골프 앤 컨트리 클럽(Apo Golf & Country Club), 란초 팔로스 베르데스 골프 앤 컨트리 클럽(Rancho Palos Verdes Golf & Country Club), 사우스 퍼시픽 골프 클럽(South Pacific Golf Club)은 한 목적지 안에서 다양한 선택지를 제공하며, 카가얀데오로와 부키드논은 푸에블로 데 오로 골프 앤 컨트리 클럽(Pueblo de Oro Golf & Country Club), 델 몬테 골프 코스(Del Monte Golf Course)와 같은 보다 조용하고 몰입감 넘치는 환경을 제공한다. 다피탄에서는 다카크 골프 앤 비치 리조트(Dakak Golf and Beach Resort)가 해안 골프 경험을 완성한다.

이러한 목적지는 접근성을 높이는 지리적 근접성과 경험을 규정하는 다양성을 바탕으로, 끊김 없이 이어지면서도 다채로운 여정을 만들어낸다.

글로벌 마켓으로의 접근성 확대

싱가포르, 홍콩 특별행정구, 일본, 대만 지역, 중국 등 다양한 국가의 여행객을 유치하고 있다.

2026년 초 주목할 만한 이정표는 전원 필리핀을 처음 방문한 여행객으로 구성된 첫 프랑스 골프 단체의 도착이었다. 프랑스–필리핀 간 신규 연결망에 힘입은 이번 사례는 유럽 시장 진출의 돌파구를 시사하며, 필리핀이 장거리 골프 목적지로서 점차적으로 인지도를 높여 가고 있음을 보여준다.

통합형 럭셔리 및 고부가가치 경험

필리핀을 차별화하는 요소는 골프를 더 폭넓은 라이프스타일 경험 안에 배치할 수 있는 역량이다. 클락, 세부, 바탕가스, 보라카이 등지에서 여행객은 챔피언십 골프 코스에서 웰니스 프로그램, 섬 투어, 엄선된 미식 경험으로 자연스럽게 이동할 수 있다.

바기오에서는 골프가 서늘한 산악 기후와 어우러지고, 일로일로와 바콜로드에서는 유산과 미식이 더해진다. 카가얀데오로와 부키드논에서는 광활한 풍경이 프라이버시와 몰입감을 제공하며, 다바오는 골프와 자연 접근성, 새롭게 부상하는 럭셔리 개발을 결합한다.

리조트와 관광 운영업체들은 숙박, 이동, 식사, 예약된 라운드를 원활한 일정으로 통합한 맞춤형 올인클루시브 패키지를 제공한다. 이러한 패키지는 편의성과 고급화된 경험을 원하는 레저 여행객, 프라이빗 그룹, 기업 고객에게 특히 매력적이다.

이미 포화 상태인 다른 아시아의 골프 목적지와 비교할 때, 필리핀은 여유로운 공간, 적절한 여행 속도, 붐비지 않는 페어웨이와 다양한 환경이 만들어내는 프라이빗한 감각을 제공한다. 경쟁력 있는 가격은 필리핀의 매력을 한층 높이며, 품질, 진정성, 편의성으로 정의되는 럭셔리를 경험할 수 있는 목적지로 자리매김하고 있다.

이곳에서 골프는 바다를 내려다보며 즐기는 일출 티오프부터 현지의 풍미와 해안 분위기가 어우러진 저녁 시간에 이르기까지 더 큰 서사의 일부로 펼쳐진다. 스포츠와 환경이 매끄럽게 조화를 이루는 이러한 경험이 필리핀의 매력을 규정한다. 필리핀은 골프가 열대 휴양의 세련미와 만나는 목적지다.

자세한 정보는 tourism.gov.ph에서 확인할 수 있다.

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필리핀 관광부 소개

필리핀 관광부(Department of Tourism, DOT)는 필리핀 관광의 계획, 개발, 규제, 홍보를 담당하는 주요 정부 기관이다. DOT는 정책 개혁, 목적지 개발, 글로벌 파트너십을 통해 골프 관광을 비롯한 고부가가치 관광 부문에서 필리핀의 선도적 목적지로서의 입지를 지속적으로 강화하고 있다.

출처

[1] Future Market Insights, Inc. (2026년 1월 24일). 골프 관광 시장(2026~2036): 2026~2036년 골프 관광 시장 규모 및 점유율 전망. https://www.futuremarketinsights.com/reports/golf-tourism-sector-overview

SOURCE Department of Tourism Philippines