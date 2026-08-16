열대우림 속 여름 휴양지--하이난성 바오팅 치셴링에서 만나는 새로운 휴가 경험

바오팅, 중국 2026년 8월 16일 /PRNewswire/ -- 인민일보 디지털 커뮤니케이션(People's Daily Digital Communication) 보도

열대 섬 하이난은 에메랄드빛 바다와 은빛 백사장 그 이상의 다양한 매력을 자랑한다. 하이난 중부 바오팅에 위치한 치셴링은 울창한 원시 열대우림이 선사하는 상쾌한 시원함과 천연 지열 온천이 제공하는 회복의 따뜻함이 절묘한 조화를 이루는 곳이다. 연평균 기온이 23°C인 치셴링 국립 온천삼림공원(Qixianling National Hot Spring Forest Park)은 하이난 생태계의 '녹색 심장(Green Heart)'을 대표하며, 진정한 여름 피서지로 손꼽힌다.

Boat‑shaped Houses at Qixianling National Hot‑Spring Forest Park, Baoting

치셴링의 산길을 따라 트레킹을 하면 음이온이 풍부한 맑은 공기가 방문객을 맞이한다. 이곳은 트레킹 애호가들이 즐겨 찾는 명소로 자리 잡았다. 등산로 전체에는 생생한 열대우림 풍경이 끊임없이 펼쳐진다. 고목의 뒤틀린 뿌리는 바위 표면을 가로질러 뻗어 있고, 졸졸 흐르는 산골짜기 물줄기는 숲속을 굽이치며 야생동물의 울음소리와 어우러져 자연의 교향곡을 빚어낸다. 곳곳에서 희귀 식물과 이국적인 꽃을 만날 수 있어 열대우림의 생동감 넘치는 생명력을 가까이에서 느낄 수 있다.

형형색색의 매직 카펫 리프트를 타고 산을 오르면 멀리까지 이어지는 울창한 열대우림의 탁 트인 전경이 펼쳐진다. 이어 짜릿한 유리 스카이 래프팅을 즐기며 열대우림 탐험의 몰입감 넘치는 재미를 만끽할 수 있다. 역동적인 체험과 고요한 휴식이 어우러진 이 관광 콘텐츠는 웰니스 중심의 여행 경험을 한층 풍성하게 만든다.

풍부한 열대우림 자원과 더불어 온천 역시 치셴링의 대표적인 매력이다. 현지 온천수에는 인체 건강에 유익한 다양한 미량 원소가 함유되어 있어 뛰어난 웰니스 효과를 제공하며, 이는 '열대우림 + 온천 + 골프'라는 치셴링만의 독특한 강점을 뒷받침한다.

싱가포르에서 온 한 관광객은 "이곳의 공기는 정말 상쾌하다. 열대우림의 풍경과 온천이 어우러진 보기 드문 조합이 몸과 마음을 놀라울 만큼 편안하게 해준다. 산기슭에는 골프 시설까지 갖춰져 있어 진정으로 보기 드문 원스톱 휴양지다"라고 말했다.

리조트 안에 위치한 치셴링 골프 앤 스파(Qixianling Golf & Spa)는 하이난 중부를 대표하는 산악 골프장이다. 자연 그대로의 산악 지형을 세심하게 살려 조성된 이 국제 규격 골프장은 12개의 자연 호수와 59개의 벙커를 갖춰 모든 수준의 골퍼에게 다양하고 흥미로운 도전을 제공한다. 열대우림 숲과 고무나무 농장, 산중 호수 사이에 자리한 코스에서는 라운드 도중 치셴링의 인상적인 일곱 봉우리가 이루는 장관을 감상할 수 있다. 쾌적한 산악 기후와 이온이 풍부한 신선한 공기 덕분에 운동과 생태 웰니스가 완벽하게 어우러진다. 라운드를 마친 뒤에는 천연 온천을 손쉽게 이용할 수 있어 '산림 속에서 골프를 즐기고, 온천욕으로 활력을 회복한다'는 독특한 휴가 동선이 완성된다. 이곳은 열대우림 경관과 산악 스포츠, 온천 웰니스를 한곳에서 결합한 중국에서도 손꼽히는 골프 여행지다.

최근 몇 년간 바오팅은 단순 관광 중심이던 관광산업을 레저와 휴양, 웰니스를 결합한 통합형 모델로 전환해 왔다. 인프라 개선, 서비스 품질 향상, 차별화된 관광 상품 개발을 통해 바오팅은 전 세계 더 많은 방문객이 이곳 열대우림과 온천의 독보적인 매력을 경험할 수 있는 국제적으로 인정받는 웰니스 관광지로 도약하는 것을 목표로 하고 있다.

SOURCE People's Daily Digital Communication