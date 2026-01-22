영화가 라이브로: IDZ•Joyca•TVU Networks와 함께 넷플릭스 스토리텔링을 현실로 만들다

기묘한 이야기(Stranger Things)의 마지막 시즌을 기념해 넷플릭스(Netflix)가 프랑스의 한 스트리머를 주인공으로 내세워 전 과정을 실시간 생중계로 촬영한 영화를 제작했다.

파리, 2026년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 넷플릭스가 기묘한 이야기의 마지막 시즌을 기념하기 위해 거실에 있던 팬들을 드라마 속 세계관으로 초대하는 글로벌 실시간 체험 프로그램 '마지막 모험(One Last Adventure)'을 선보였다. 프랑스에서 콘텐츠 제작사 IDZ가 야심 찬 시도를 감행했다. 스트리머 조이카(Joyca)를 주인공으로 내세우고 TVU의 라이브 제작 기술을 이용해 단 한 번의 편집 없이 실시간으로 촬영 및 생중계되는 라이브 영화를 제작한 것이다.

안전장치 없는 촬영

건물 전체가 뒤집힌 세계(Upside Down)로 변하고, 배우들은 실시간으로 즉흥 연기를 펼쳤다. 수만 명의 시청자가 지켜보는 가운데 조이카는 퍼즐을 풀어나갔고, 팬들로 가득 찬 영화관에 도착하기 위해 파리 시내를 자전거로 질주하는 모습을 원테이크로 담았다.

이번 이벤트를 연출한 필립 트라드(Filip Trad) 감독은 "영화 같은 느낌을 주고 싶었다. 다만 두 장소에서 동시에 생중계되며 재촬영이 불가능하다는 점이 달랐다"며 "어두운 세트장에서 거리 카메라로의 전환, 실시간 상호작용, 음향, 주변 소음, 크리에이터 마이크 조절 등 모든 전환이 끊김 없이 매끄러워야 했다. TVU 클라우드 솔루션은 완벽한 연속성으로 청중을 몰입하게 만들었고, 마치 한 부분인 것처럼 처음부터 끝까지 스토리를 연결해 주었다"고 말했다.

이번 프로젝트는 넷플릭스, IDZ, 웨베디아(Webedia), 필마르(Filmar), TVU Networks, 게이즈(Gaze), 빔 밤(Bim Bam), 퍼블리시스 컨설턴트(Publicis Consultants), 더 소스(The Source)의 협업으로 기획 및 제작됐다.

팬들이 이야기를 경험하는 새로운 방식

'마지막 모험'은 라이브 스토리텔링이 어떻게 가상 세계관에 대한 팬들의 참여를 심화시키는지 보여준다. 이는 단순한 홍보를 넘어 시청자가 조이카와 함께 모험을 직접 체험해 보는 공유의 장이 됐다. 크리에이터들은 이제 브랜드가 커뮤니티 앞에서 실시간으로 구축하는 이야기의 주인공이 되고 있다. 기존 형식으로는 어려웠던 감동과 연결고리를 라이브 스트리밍으로 구현한 것이다.

글로벌 영향력

넷플릭스의 글로벌 팬 이벤트 시리즈의 일환으로 진행된 이번 파리 에피소드는 영화관과 온라인에서 동시에 펼쳐졌다. 수십만 명의 시청자가 트위치와 유튜브(여기서 보기)를 통해 조이카의 도전을 실시간으로 지켜봤다. 기묘한 이야기 시즌 5는 출시 기간에 1억 500만 회가 넘는 조회수를 기록하며, 작품을 향한 거대한 글로벌 커뮤니티의 힘을 입증했다.

더 알아보기: netflix.com/tudum/features/stranger-things-5-events

