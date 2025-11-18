원더쉐어, 인공지능 기반의 창작 방식으로 영상 제작의 새로운 장을 여는 필모라 V15 출시

밴쿠버, 캐나다 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 창작 및 생산성 증대용 제품과 솔루션 분야의 세계 선두 기업인 원더쉐어(Wondershare)가 오늘 AI 기반의 영상 제작 방식으로 누구나 쉽게 영상을 제작할 수 있는 원더쉐어 필모라 V15(Wondershare Filmora V15)를 출시한다고 발표했다. '누구나 전문가처럼 편집할 수 있는 필모라 AI(Edit as an Expert with Filmora AI)'라는 슬로건을 표방하는 새로운 버전은 편집 과정의 모든 단계에서 AI를 십분 활용한다. 요컨대, 필모라 V15가 콘텐츠 제작 방식의 패러다임을 바꾸고, 영상 제작 분야를 AI 기반의 창작 시대로 이끌 것으로 전망된다.

전문가급 영상 제작용 차세대 토털 플랫폼으로 자리매김한 필모라 V15는 AI 기반의 콘텐츠 제작 및 창작 과정 관리 기능을 통해 아이디어 구상부터 최종 완성에 이르기까지의 모든 단계를 매끄럽게 지원한다. 또한 이번에 업그레이드된 버전에는 사용자가 까다로운 편집 작업을 능률적으로 진행하고 창의력을 극대화할 수 있는 다양한 고급 도구가 추가되었다. 이번 업그레이드 덕분에 작업 과정은 더 스마트해지고, 어려운 편집을 더 효율적으로 완료할 수 있으며, 전문가용 기능을 직관적으로 사용할 수 있다. AI 시대에 걸맞은 고품질 영상을 누구나 쉽고 빠르게 제작할 수 있게 된 것이다.

인공지능 기반의 창작 방식

필모라 V15에서는 AI 통합 수준이 진일보한 덕분에 창작 과정의 처음부터 끝까지 AI 기반의 창작 기능을 십분 활용할 수 있다. 필모라 V15의 AI 기능은 독립적인 도구로 존재하는 것이 아니라, 마치 창작 과정의 일부인 것처럼 느껴질 정도로 자연스럽게 편집 과정에 녹아든다. AI 기반의 영상 제작부터 정밀 편집에 이르기까지 모든 과정을 지원하는 최초의 영상 제작용 토털 소프트웨어인 필모라 V15는 스마트한 영상 제작의 새로운 표준을 제시한다.

필모라 V15에서 AI는 아이디어 구상과 영상 제작부터 보완과 최종 결과물 완성에 이르기까지 모든 단계를 함께하면서 제작 작업의 전반적인 효율성을 개선한다. 사용자는 편집 화면에서 AI 영상 생성(AI Video Generation) 기능으로 새로운 장면을 만들고, 스마트 잘라내기(Smart Cutout) 기능으로 불필요한 요소를 지우거나 배경을 수정한 후, AI 연장(AI Extend) 기능을 사용해 장면의 길이를 늘일 수 있다. 필모라에서 다이내믹 캡션(Dynamic Captions), 음성 복제(Voice Clone), 텍스트-음성 변환(Text-to-Speech) 기능까지 활용하면 1인 창작 영상을 정교하게 다듬어 사람들과 공유하기에 부족함이 없는 세련된 콘텐츠로 탈바꿈시킬 수 있다.

필모라 V15에서는 모든 편집 단계에서 창작 영상을 더 정확하고 세밀하게 조작하여 작업을 순조롭게 진행할 수 있도록 새로운 AI 기능을 도입하고 기존의 기능을 업그레이드했다.

AI 연장 : 원하는 길이만큼 타임라인에서 손쉽게 클립을 늘릴 수 있다. 영상의 앞부분이나 뒷부분을 채워야 할 때 필모라가 알아서 자연스러운 영상과 매끄러운 전환 효과를 삽입하여 부족한 길이를 메우거나 어색한 편집점 문제를 해결한다.

: 원하는 길이만큼 타임라인에서 손쉽게 클립을 늘릴 수 있다. 영상의 앞부분이나 뒷부분을 채워야 할 때 필모라가 알아서 자연스러운 영상과 매끄러운 전환 효과를 삽입하여 부족한 길이를 메우거나 어색한 편집점 문제를 해결한다. 스마트 잘라내기 : 업그레이드된 AI가 사용자의 편집 의도를 정확하게 파악해 원하는 대상을 깔끔하게 오려낸다. 강화된 엣지 처리 및 스머징 알고리즘 덕분에 약간의 수고만 들여도 깔끔하고 완벽한 결과를 얻을 수 있다.

: 업그레이드된 AI가 사용자의 편집 의도를 정확하게 파악해 원하는 대상을 깔끔하게 오려낸다. 강화된 엣지 처리 및 스머징 알고리즘 덕분에 약간의 수고만 들여도 깔끔하고 완벽한 결과를 얻을 수 있다. AI 객체 제거(AI Object Remover) : 원래의 이미지 품질을 유지한 채 워터마크, 자막, 인물 등 불필요한 요소를 손쉽게 제거하여 자연스럽고 완벽한 결과를 얻을 수 있는 매직 박스(Magic Box)가 추가되었다.

: 원래의 이미지 품질을 유지한 채 워터마크, 자막, 인물 등 불필요한 요소를 손쉽게 제거하여 자연스럽고 완벽한 결과를 얻을 수 있는 매직 박스(Magic Box)가 추가되었다. AI 영상 보정(AI Video Enhancer): 인물 보정 기능이 완전히 업그레이드되어 원본의 조명과 색감을 충실히 유지하면서 더욱 선명하고 자연스러운 영상을 만들어낸다.

복잡한 편집도 손쉽게 마칠 수 있는 스마트 솔루션

필모라 V15에서는 인공지능(AI) 기능 외에도, 복잡한 편집 작업을 효율적으로 완료하고 사용자의 창작 안목을 넓힐 수 있는 다양한 기능이 추가로 업데이트되었다.

펜 도구 (Pen Tool) : 타사의 플러그인을 추가로 사용하지 않고도 타임라인에서 직접 원하는 경로와 모양을 자유롭게 그리고, 선 효과를 적용하며, 영상에 움직임을 입힐 수 있다.

: 타사의 플러그인을 추가로 사용하지 않고도 타임라인에서 직접 원하는 경로와 모양을 자유롭게 그리고, 선 효과를 적용하며, 영상에 움직임을 입힐 수 있다. 애니메이션 차트 (Animated Charts) : 가져온 데이터를 사용자 정의 방식의 설정과 동적인 서사 효과가 적용된 애니메이션 막대/선 차트로 즉시 변환할 수 있다.

: 가져온 데이터를 사용자 정의 방식의 설정과 동적인 서사 효과가 적용된 애니메이션 막대/선 차트로 즉시 변환할 수 있다. 확장형 자료실 (Expanded Resource Library): 다채로운 창작 작업에 활용하기 적합한 다이내믹 캡션, 텍스트 애니메이션(Text Animation), 비디오 애니메이션(Video Animation), 시네마틱 필터부터 현지화된 글꼴과 세련된 시각 효과에 이르기까지 더 폭넓은 선택지를 제시한다.

전문가 수준의 효율성 개선

팀을 이뤄 작업하는 사용자와 전문가를 염두에 두고 설계된 필모라 V15는 인공지능 창작 방식이 업그레이드되면서 지능형 토털 편집 플랫폼으로 거듭났다.

타임라인 동시 편집 (Dual-Timeline Editing): 탭을 사용해 여러 개의 클립을 동시에 관리하고 타임라인 사이를 자유롭게 오가며 작업할 수 있다.

탭을 사용해 여러 개의 클립을 동시에 관리하고 타임라인 사이를 자유롭게 오가며 작업할 수 있다. 서브프로젝트 (Subprojects) : 여러 개의 프로젝트 파일을 하나의 복합 클립처럼 가져와 관리할 수 있으므로 복수의 프로젝트를 간편하게 관리하고 자료를 손쉽게 재활용할 수 있다.

: 여러 개의 프로젝트 파일을 하나의 복합 클립처럼 가져와 관리할 수 있으므로 복수의 프로젝트를 간편하게 관리하고 자료를 손쉽게 재활용할 수 있다. 원본 및 타임라인 미리보기 편집 (Source & Timeline Preview Editing) : 원본과 편집본을 한 화면에서 비교해 가며 더 빠르게 작업을 마칠 수 있다.

: 원본과 편집본을 한 화면에서 비교해 가며 더 빠르게 작업을 마칠 수 있다. 멀티트랙 비디오 (Multi-track Video): 여러 영상과 오디오를 겹쳐서 편집하는 작업을 훨씬 더 자유롭고 유연하게 진행할 수 있다.

AI 시대에 편승하는 전 세계 창작자

원더쉐어의 부사장 크리스티(Christy)는 "인공지능(AI)이 만들어낸 콘텐츠가 영상 제작 분야의 판도를 바꾸고 있다. 필모라는 지난 15년간 창작자들과 동반성장 하면서 영상의 서사적 진행을 가로막는 기술적 장벽을 끊임없이 낮춰왔다. AI 시대에 들어선 오늘날, 필모라는 단순한 영상 편집 도구에서 사용자의 의도를 이해하고, 복잡한 프로세스를 자동화하며, AI를 제작의 모든 단계에 매끄럽게 통합하는 지능형 창작 파트너로 변모하고 있다. 따라서 필모라를 사용하면 창작자의 작업 속도와 효율, 그리고 창의적 자유도가 극대화된다"라고 강조했다.

2024년에 약 1430억 달러였던 전 세계 창작자 경제 규모가 2034년 무렵이면 10배 가까이 성장할 것으로 전망된다(출처: Market.us). 원더쉐어는 누구나 손쉽게 전문가처럼 수준 높은 영상을 제작할 수 있도록 AI 기반의 영상 생성 및 편집 기능과 전문가급 제어 기능을 하나로 합친 필모라 V15라는 미래 지향적 플랫폼을 제공하고 있다.

원더쉐어 필모라 (Wondershare Filmora) 소개

2015년에 처음 출시된 원더쉐어 필모라는 사용자의 편의성을 최우선으로 고려하여 설계되었으며, 더 부드러운 성능과 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 바탕으로 현재까지 150여 개의 국가와 지역에서 4억 명에 달하는 누적 사용자를 확보했다.



필모라는 콘텐츠 제작과 편집 시간을 단축하는 데 효과적인 고급 기능, 290만 개 이상의 창작 자산, 상업용 음악, 3D LUT, 효과, 프리셋 템플릿으로 무장한 채 업계 최고의 영상 편집 소프트웨어로 군림하고 있다. 게다가 혁신적인 도구가 꾸준히 추가되고 있으므로 초보자부터 전문가에 이르기까지 누구나 더 효율적이고 간편하게 영상을 제작할 수 있다.

원더쉐어 (Wondershare) 소개

원더쉐어 는 2003년 창립 이래로 혁신적인 창작 및 생산성 증대 솔루션으로 세계적 입지를 구축해 온 소프트웨어 전문 기업이다. 원더쉐어는 '간편한 창작(Creativity Simplified)'이라는 사명에 따라 영상 편집 도구(Filmora, Virbo, SelfyzAI), 문서 관리 도구(PDFelement), 다이어그램 도구(EdrawMax, EdrawMind)를 비롯해 다양한 솔루션을 출시했다. 원더쉐어는 20억 명이 넘는 누적 유효 사용자와 200여 개 국가 및 지역에서 확보한 입지를 바탕으로 직관적인 소프트웨어와 세련된 창작 자료를 제공하면서 차세대 창작자들의 성장을 돕고 전 세계 창작 활동의 지평을 넓혀가고 있다.

