웨이하이, 기업명 등록 선구적 개혁 시행

뉴스 제공처

CRI Online

2025년 11월 28일 15:11 KST

베이징 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- CRI 온라인 보도:

웨이하이시가 "웨이하이 기업명 등록 관리 지침(Weihai Guidelines for Enterprise Name Registration Management)"과 "웨이하이 기업명 분쟁 해결 시행 규칙(Weihai Implementation Rules for Enterprise Name Dispute Resolution)"이라는 두 가지 새로운 규제 문서를 도입했다. 이 조치들은 기업명 관리의 표준화와 효율적인 분쟁 해결 메커니즘 구축에 있어 중요한 진전을 의미한다.

기업명 등록 제도 혁신을 위한 성급 시범 도시인 웨이하이는 산둥성에서 최초로 기업명 등록 전 과정 관리와 명칭 분쟁 효율적 해결을 실현했다. 이번 개혁은 성 내 유사 규제 개선을 위한 귀중한 실무 경험을 제공한다.

웨이하이 행정승인서비스국과 시장감독관리국이 공동 발표한 새 정책은 보다 표준화되고 기업 친화적인 등록 환경 조성에 돌파구를 마련했다.

SOURCE CRI Online

