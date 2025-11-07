위플레이 X 케어 베어즈, 달콤한 가을 여정 시작

서울, 한국 2025년 11월 7일 /PRNewswire/ -- 가을 향기가 짙어지는 요즘, 달콤한 행복이 찾아옵니다! 위플레이가 전 세계를 사로잡은 클래식 IP「Care Bears™(케어베어)」와 손잡고, 따뜻함과 사랑이 가득한 특별한 콜라보 이벤트를 선보입니다. 이번 콜라보는 단순한 가을 파티가 아닌, 차원을 초월한 힐링의 만남이에요. 윌이가 모든 유저에게 초대장을 전합니다 — 사랑스러운 케어베어 친구들과 함께 마음속의 마법을 깨워보세요. 우울함을 날리고, 올가을만의 다정하고 달콤한 순간을 만들어보세요!

이벤트 주요 내용: 독점 보상 및 테마 의상

이벤트 기간: 11월 7일 ~ 11월 16일, '도시 디저트 투어'를 테마로 다양한 즐길 거리가 준비되어 있습니다!

특별 충전 혜택: 이벤트 기간 다양한 보너스 보상이 제공되어, 위플레이의 소셜 및 게임 기능을 한층 풍성하게 즐길 수 있다.

신규 컬래버레이션 가상 선물: 사랑스러운 케어 베어즈 테마 선물을 통해 사랑과 격려, 긍정의 메시지를 전할 수 있다.

사랑스러운 케어 베어즈 테마 선물을 통해 사랑과 격려, 긍정의 메시지를 전할 수 있다. 기간 한정 테마 스킨: 동화 같은 디저트와 케어 베어즈 특유의 매력에서 영감을 받은 독점 인게임 스킨이 공개된다. 이 스킨을 착용하면 이용자들은 파티 속 가장 사랑스러운 디저트 버디(Dessert Buddy)로 변신할 수 있다.

이벤트 주제: 함께 만드는 달콤한 이야기

'모두의 마음속에는 우울함을 물리치는 마법사가 살고 있다.'

1980년대부터 이어져 온 케어베어의 메시지처럼, 그들의 배에 새겨진 '사랑의 심볼'은 용기, 희망, 그리고 배려를 상징합니다. 위플레이의 가상 파티 속에서도 그 따뜻함은 그대로 살아 있습니다. 유저들은 케어베어와 함께 부정적인 감정을 이겨내고, 인터랙티브 게임에 참여하며, 공감하는 친구들과 소통을 통해 순수한 즐거움을 되찾게 됩니다.

위플레이 소개: 세상을 더 즐겁게 만드는 인터랙션

위플레이는 싱가포르 WeJoy가 선보인 대표 소셜 엔터테인먼트 플랫폼으로, 게임과 소통을 결합해 18~25세 젊은 세대에게 쉽고 즐겁게 교류할 수 있는 공간을 제공합니다. '라이어게임', '캐치노래방', '캐치마인드' 등 다양한 게임 콘텐츠로 즐겁게 놀며 새로운 친구를 사귈 수 있는 소셜 허브로 자리 잡고 있습니다.

현재 위플레이는 중동, 동남아, 대만 등 주요 시장에서 App Store와 Google Play 무료 차트를 지속적으로 석권하며 젊은 세대가 가장 사랑하는 소셜 엔터테인먼트 플랫폼 중 하나로 성장했습니다. 이번 케어베어 콜라보는 'BugCat Capoo', '치비마루코짱'에 이어

글로벌 IP와 함께하는 또 하나의 굵직한 프로젝트로, 위플레이가 글로벌 IP 협력과 소셜 생태계 확장을 지속적으로 이어가고 있음을 보여줍니다.

앞으로도 위플레이는 전 세계의 다양한 IP와 협업을 통해 브랜드 문화 교류를 확장하고, 젊은 세대의 감성과 트렌드에 맞는 새로운 소셜 경험을 선보일 예정입니다. 유저들과 함께 창의와 가능성이 가득한 새로운 소셜 게임 시대를 만들어가겠습니다.

문의： [email protected]

웹사이트： https://weplayapp.com/

