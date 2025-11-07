위플레이 X 케어 베어즈, 달콤한 가을 여정 시작

뉴스 제공처WePlay
2025년 11월 07일 13:11 KST
서울, 한국 2025년 11월 7일 /PRNewswire/ -- 가을 향기가 짙어지는 요즘, 달콤한 행복이 찾아옵니다! 위플레이가 전 세계를 사로잡은 클래식 IP「Care Bears™(케어베어)」와 손잡고, 따뜻함과 사랑이 가득한 특별한 콜라보 이벤트를 선보입니다. 이번 콜라보는 단순한 가을 파티가 아닌, 차원을 초월한 힐링의 만남이에요. 윌이가 모든 유저에게 초대장을 전합니다 — 사랑스러운 케어베어 친구들과 함께 마음속의 마법을 깨워보세요. 우울함을 날리고, 올가을만의 다정하고 달콤한 순간을 만들어보세요!
이벤트 기간: 11월 7일 ~ 11월 16일, '도시 디저트 투어'를 테마로 다양한 즐길 거리가 준비되어 있습니다!
- 특별 충전 혜택: 이벤트 기간 다양한 보너스 보상이 제공되어, 위플레이의 소셜 및 게임 기능을 한층 풍성하게 즐길 수 있다.
- 신규 컬래버레이션 가상 선물: 사랑스러운 케어 베어즈 테마 선물을 통해 사랑과 격려, 긍정의 메시지를 전할 수 있다.
- 기간 한정 테마 스킨: 동화 같은 디저트와 케어 베어즈 특유의 매력에서 영감을 받은 독점 인게임 스킨이 공개된다. 이 스킨을 착용하면 이용자들은 파티 속 가장 사랑스러운 디저트 버디(Dessert Buddy)로 변신할 수 있다.
'모두의 마음속에는 우울함을 물리치는 마법사가 살고 있다.'
1980년대부터 이어져 온 케어베어의 메시지처럼, 그들의 배에 새겨진 '사랑의 심볼'은 용기, 희망, 그리고 배려를 상징합니다. 위플레이의 가상 파티 속에서도 그 따뜻함은 그대로 살아 있습니다. 유저들은 케어베어와 함께 부정적인 감정을 이겨내고, 인터랙티브 게임에 참여하며, 공감하는 친구들과 소통을 통해 순수한 즐거움을 되찾게 됩니다.
위플레이는 싱가포르 WeJoy가 선보인 대표 소셜 엔터테인먼트 플랫폼으로, 게임과 소통을 결합해 18~25세 젊은 세대에게 쉽고 즐겁게 교류할 수 있는 공간을 제공합니다. '라이어게임', '캐치노래방', '캐치마인드' 등 다양한 게임 콘텐츠로 즐겁게 놀며 새로운 친구를 사귈 수 있는 소셜 허브로 자리 잡고 있습니다.
현재 위플레이는 중동, 동남아, 대만 등 주요 시장에서 App Store와 Google Play 무료 차트를 지속적으로 석권하며 젊은 세대가 가장 사랑하는 소셜 엔터테인먼트 플랫폼 중 하나로 성장했습니다. 이번 케어베어 콜라보는 'BugCat Capoo', '치비마루코짱'에 이어
글로벌 IP와 함께하는 또 하나의 굵직한 프로젝트로, 위플레이가 글로벌 IP 협력과 소셜 생태계 확장을 지속적으로 이어가고 있음을 보여줍니다.
앞으로도 위플레이는 전 세계의 다양한 IP와 협업을 통해 브랜드 문화 교류를 확장하고, 젊은 세대의 감성과 트렌드에 맞는 새로운 소셜 경험을 선보일 예정입니다. 유저들과 함께 창의와 가능성이 가득한 새로운 소셜 게임 시대를 만들어가겠습니다.
문의： [email protected]
웹사이트： https://weplayapp.com/
SOURCE WePlay
