윈덤, 한국 첫 매니지드 (직영) 호텔 개관으로 시장 입지 강화

서울•부산 신규 계약 체결로 성장 가속화

싱가포르 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 윈덤 호텔 앤드 리조츠가 한국 시장에서의 확장을 가속화하며, 첫 매니지드(직영) 호텔을 열고 두 개의 새로운 개발 프로젝트를 추가한다. 이는 동북아시아 대다수 지역보다 빠르게 회복 중인 한국 시장에서 규모를 확장하기 위한 전략이다.

최근 설악산 국립공원 인근에 529 객실을 갖춘 윈덤 강원 고성을 개관하였으며, 2028년 개관 예정인 서울 하워드 존슨 바이 윈덤과 2030년 개관 예정인 윈덤 부산 송정에 대한 협약을 체결했다. 이들 프로젝트는 리조트와 도심 시장을 아우르는 전국적 입지를 확장하고 운영 참여를 심화시키는 전략적 전환을 의미한다.

윈덤의 확장은 국내 여행의 탄력성과 해외 방문객의 꾸준한 회복에 힘입어 한국 관광산업이 지속적으로 반등하는 시점에 이루어졌다. 한국관광공사에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 한국을 찾은 방문객은 1,582만1천 명으로 전년 동기 대비 15.2% 증가했다.

"한국 관광 시장의 활황은 윈덤에게 매력적인 기회를 제공한다. 이에 저희는 윈덤 강원 고성과 같은 고품질 프로젝트를 통해 전략적 확장에 집중하고 시장 내 입지를 강화하고 있다. 글로벌 규모, 업계의 선도적인 로열티 플랫폼, 그리고 현지 전문성을 바탕으로 윈덤은 오너들이 성과를 높이고 탁월한 고객 경험을 제공하며 장기적 가치를 창출하도록 지원하는 검증된 실적을 보유하고 있다."

— 벤 슈마커, 윈덤 호텔 앤드 리조츠 아시아태평양 지역 운영 부사장

윈덤 강원 고성: 휴식과 이벤트를 위한 해안 휴양지

윈덤 강원 고성의 개관은 한국 내 윈덤의 첫 매니지드(직영) 호텔 출범이자, 현지 운영에서의 중요한 이정표다. 봉포해변과 설악산국립공원 인근에 위치한 이 529 객실 규모의 오션뷰 호텔은 양양국제공항, 속초고속버스터미널, 속초중앙시장으로의 편리한 접근성을 제공하며, 레저 여행객, 가족 및 MICE 단체를 위한 시설을 갖추고 있다.

지난 2년간 윈덤은 한국 시장에서 새로운 브랜드와 운영 모델을 도입하며 입지를 확장해 왔다. 2023년 윈덤 그랜드 브랜드를 선보였으며, 최근 2024년에는 '트레이드마크 컬렉션 바이 윈덤'을 출시했다. 이러한 추가 브랜드는 기존의 30개 호텔, 9,200실 이상의 포트폴리오를 더욱 강화한다.

SOURCE Wyndham Hotels & Resorts Asia Pacific