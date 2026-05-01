일본 직구 플랫폼 Doorzo, "언어도, 절차도, 배송도 -- 모든 장벽을 허문다"

도쿄, 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- Doorzo는 2013년 설립된 SIG Service INC.(본사: 도쿄 아키하바라)가 운영하는 글로벌 일본 직구 쇼핑 플랫폼이다. Mercari, JDirectItems Auction, Rakuten Ichiba 등 일본 주요 이커머스와 공식 협력해 해외 이용자가 일본 상품을 보다 쉽게 구매할 수 있도록 서비스를 제공하고 있다. 2025년 기준, 연간 거래액 200억 엔 돌파, 앱 다운로드 620만 건이라는 성과를 기록했으며, 전 세계 180개국에 걸쳐 누적 360만 건 이상의 소포를 배송하며 배송 실적을 기록했다. 현재 17개 언어와 44개 통화를 지원하며 글로벌 이용자를 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

"일본어 몰라도 현지 쇼핑 OK" — 이미지 검색 기능 제공

Doorzo는 자동 번역 기능을 통해 일본어로 작성된 상품 설명, 리뷰, 판매 조건을 실시간으로 번역하여 이용자가 상품 정보를 완벽하게 이해하고 구매할 수 있도록 지원한다.

여기에 더해 이미지 검색 기능도 주목받고 있다. 원하는 상품의 사진을 업로드하는 것만으로 70개 이상의 일본 플랫폼에서 동일하거나 유사한 상품을 즉시 찾아주는 기능으로, 상품명이나 브랜드를 몰라도 원하는 상품을 쉽게 찾을수 있다. 일본 직구 경험이 전혀 없는 초보자도 부담 없이 시작할 수 있다는 점에서 한국 시장에서의 관심이 기대된다.

결제는 한국식으로, 비용은 투명하게 — 카카오페이•네이버페이 지원

Doorzo는 이번 한국 시장 공략에 맞춰 카카오페이, 네이버페이 결제를 지원한다고 밝혔다. Visa, MasterCard, AMEX 등 주요 국제 신용카드와 함께, 한국 이용자에게 친숙한 간편 결제 수단을 갖춤으로써 접근성을 높였다. 모든 서비스 수수료는 결제 전 투명하게 공개되어 숨겨진 비용에 대한 우려 없이 안심하고 이용할 수 있다.

EMS부터 항공편까지 다양한 배송 옵션 — 속도와 비용, 개인 맞춤형 배송 솔루션

배송 측면에서도 Doorzo는 업계 최다 수준의 선택지를 제공한다. 일본우편 EMS•서류소포•항공편•선편, 자체 항공 배송 서비스, Doorzo Air, DHL, FedEx, ECMS 등 총 8가지로 다각화된 국제 배송 옵션을 통해 이용자가 속도와 비용에 맞게 선택할 수 있다. 또한 여러 플랫폼에서 구매한 상품을 하나로 묶어 묶음 배송 서비스를 통해 배송비 절감도 가능하다.

일본 한정 상품 수요 증가와 글로벌 쇼핑 연결

일본에서만 구할 수 있는 피규어, 애니 굿즈 등 인기 상품과 한정판 아이템에 대한 한국 내 수요가 증가하고 있다. Doorzo는 이러한 수요와 일본 내 상품 공급을 직접 연결하는 플랫폼으로서 역할을 하고 있다.

Doorzo 서비스 개요

서비스명: Doorzo

운영자: SIG Service 주식회사

회사주소: 일본 도쿄

서비스 URL: https://www.doorzo.com/ko/

지원환경: 모바일 앱/ 웹 브라우저

연동 플랫폼: 70개 이상 (Mercari, JDirectItems Auction, Rakuten Ichiba 등)

배송 옵션: 일본우편 EMS•서류소포•항공편•선편, 자체 항공 배송 서비스, Doorzo Air, DHL, FedEx, ECMS 등 국제 배송

고객 문의：[email protected]

SOURCE SIG Service INC.