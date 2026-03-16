전기화의 미래를 설계하다: CWIEME 상하이 2026 등록 개시

상하이 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 전기 공학 업계가 상하이를 주목하고 있다. 아시아•태평양 지역을 선도하는 코일, 모터, 변압기 제조 전시회인 CWIEME 상하이(CWIEME Shanghai)가 6월 24일부터 26일까지 상하이 세계 엑스포 전시 컨벤션센터(Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center)에서 개최되는 2026년 행사를 공식 발표했다. 현재 전문 참관객 사전 등록이 진행 중이다(여기를 클릭해 등록).

CWIEME 상하이는 단순한 무역 플랫폼을 넘어 10년 이상 아시아•태평양 전기 제조 산업의 글로벌 밸류 체인 고도화를 이끄는 원동력 역할을 해왔다. 올해 행사는 미래 산업에 더 집중하며 대대적인 도약을 앞두고 있다.

새로운 영역: 저고도 경제와 휴머노이드 로보틱스

전략적 확장의 일환으로 CWIEME 상하이는 업스트림 부품 공급업체와 저고도 항공과 휴머노이드 로보틱스라는 두 유망 분야의 선도 기업을 연결하는 전용 구역과 매치메이킹 이니셔티브를 도입할 예정이다. 소재 혁신 기업부터 권선 기술 선도기업에 이르기까지 참가 업체들은 항공우주 OEM과 최고 수준의 로보틱스 개발사를 직접 만날 기회를 얻게 되며, 이를 통해 수십억 달러 규모의 신흥 시장으로 진입할 수 있는 흔치 않은 기회를 얻게 된다.

C-Suite 클럽 출범

CWIEME 상하이는 올해 처음으로 인수합병(M&A), 글로벌 전략, 기술 로드맵을 주제로 고위급 논의를 진행하는 독점 네트워킹 프로그램 C-Suite 클럽(C-Suite Club)을 운영한다. 이 비공개 포럼에는 전 세계 창업자, 최고기술책임자(CTO), 투자자들이 모여 최고 수준의 의미 있는 협력과 의사 결정을 위한 엄선된 교류의 장을 형성할 예정이다.

미래를 움직이는 지식

부대 행사로 열리는 콘퍼런스에서는 40명 이상의 전문가 연사가 차세대 모터와 변압기, 전기차(EV) 파워트레인, 휴머노이드 로봇과 전기 항공기의 기술 요구 사항 등 업계의 방향을 좌우하는 핵심 주제를 중심으로 예리하고 미래 지향적인 통찰력을 제시한다. 이곳은 최첨단 기술 전문성과 실질적인 상업적 기회가 만나는 현장이 될 전망이다.

CWIEME 상하이 2026의 주요 내용은 다음과 같다.

전시 규모: 2만 5000제곱미터 규모로 조성되며, 절연재/자성재, 권선기, 철심/적층재, 레이저 가공 장비, 접착제, 모터 및 변압기 제조용 기계 및 부품을 포함하는 광범위한 제품을 선보이는 300개 이상의 글로벌 업계 선도기업과 신흥 브랜드가 참가한다.

2만 5000제곱미터 규모로 조성되며, 절연재/자성재, 권선기, 철심/적층재, 레이저 가공 장비, 접착제, 모터 및 변압기 제조용 기계 및 부품을 포함하는 광범위한 제품을 선보이는 300개 이상의 글로벌 업계 선도기업과 신흥 브랜드가 참가한다. 글로벌 참관객 및 바이어: 전력전자/변압기, EV 모터, 산업 자동화 등 주요 응용 분야에서 1만 3000명 이상의 참관객이 방문할 예정이다.

전력전자/변압기, EV 모터, 산업 자동화 등 주요 응용 분야에서 1만 3000명 이상의 참관객이 방문할 예정이다. 핫토픽 콘퍼런스 트랙: 저고도 경제, 휴머노이드 로보틱스, 신에너지차 모터, 전기 장비, 전자 부품, 산학 협력 등을 주제로 40개 이상의 포럼과 발표가 진행된다.

전문 참관객 등록이 현재 진행 중인 가운데(여기를 클릭해 등록), CWIEME 상하이 2026은 전기공학과 차세대 혁신의 물결이 만나는 미래의 현장으로 글로벌 관계자들을 초대한다.

SOURCE CWIEME Shanghai