제5회 글로벌 해양 협력 및 해양 거버넌스 심포지엄 산야에서 개최

산야, 중국 2024년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제5회 글로벌 해양 협력 및 해양 거버넌스 심포지엄(Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance)이 11월 26일 하이난성 산야에서 개최됐다. 이번 포럼은 화양해양협력•해양거버넌스센터(Huayang Center for Maritime Cooperation), 남중국해연구 국립연구소(National Institute for South China Sea Studies), 중국해양발전재단(China Oceanic Development Foundation), 하이난자유무역항연구소(Hainan Free Trade Port Research Institute)가 공동으로 주최하고 CGTN이 주관했다. 이 포럼에는 30여 개 국가와 지역에서 온 전문가, 학자, 정부 관계자, 중국 주재 외국 대사관 고위 공무원, 국제기구 대표, 해양 관련 부서 관계자 등 300여 명이 참석했고, 2000명 이상이 온라인 회의에 등록했다.

Wang Yi, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, and Minister of Foreign Affairs of China (PRNewsfoto/National Institute for South China Sea Studies, China)

왕이 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원 겸 중국 외교부 부장이 기조연설을 했다. 천샤오둥(Chen Xiaodong) 중국 외교부 부부장, 쑨수셴(Sun Shuxian) 천연자원부 부부장 겸 국가해양국 국장, 바티어(Bateer) 하이난성 부성장, 마이클 로지(Michael Lodge) 국제해저기구 사무총장, 그리고 피터 톰슨(Peter Thomson) 유엔 사무총장 해양특사가 각각 개회사를 발표했다.

이번 포럼에서는 ▲글로벌 해양 거버넌스: 규칙, 책임, 권한(Global Ocean Governance: Rules, Responsibilities, and Powers) ▲해양 분쟁 해결: 대화인가 충돌인가?(Settlement of Maritime Dispute: Dialogue or Confrontation?) ▲통합 해양 관리, 블루 이코노미의 발전(Integrated Marine Management, Blue Economy Development) ▲공동 안보와 국제법에 기반한 남중국해 질서(Order in the South China Sea Based on Common Security and International Law) ▲해양 생태 환경 보호와 해양 수산업의 지속 가능한 발전(Protection of Marine Ecological Environment and Sustainable Development of Marine Fisheries) ▲극지와 심해의 미래: 탐사, 활용, 보호(The Future of Poles and the Deep Sea: Exploration, Utilization, and Protection) ▲미래를 공유하는 해양 공동체 구축: 약속과 행동(Building a Marine Community with a Shared Future: Commitments and Actions)' 등 다양한 주제로 활기찬 논의가 펼쳐졌다.

왕이 부장은 "전 세계적으로 우리 시대에 역사적으로 중요한 변화가 일어나고 있다. 글로벌 거버넌스는 새로운 기회와 도전에 직면해 있다. 글로벌 해양 거버넌스 개선과 미래를 공유하는 해양 공동체 구축은 인류의 미래를 공유하는 공동체를 만드는 데 필수적이다. 중국은 시진핑 주석이 제안한 글로벌 발전 이니셔티브(Global Development Initiative•GDI), 글로벌 안보 이니셔티브(Global Security Initiative•GSI), 글로벌 문명 이니셔티브(Global Civilization Initiative•GCI) 이행에 전념하며, 모든 국가와 협력해 인류의 더 나은 복지를 위해 더 높은 수준의 글로벌 해양 거버넌스를 추구할 준비가 되어 있다. 중국은 이를 위해 세 가지 제안을 하고자 한다. 첫째, 양질의 지속 가능한 해양 발전을 추구하자. 둘째, 보편적이고 지속 가능한 해양 안보를 수호하자. 셋째, 해양 발전을 위한 문명 간 교류를 촉진하자"라고 전했다.

