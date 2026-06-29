제목:넷이즈 클라우드 뮤직(NetEase Cloud Music), K-POP 중국 시장 진출의 핵심 플랫폼으로 부상…

YOUNG POSSE•KARD 등 아티스트 음원 전면 서비스

항저우, 중국, 2026년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 최근 중국 대표 음악 커뮤니티 플랫폼 넷이즈 클라우드 뮤직이 DSP미디어와 새로운 음원 저작권 협력 계약을 체결했다. 이번 협력을 통해 영파씨(YOUNG POSSE), 카라(KARA), 카드(KARD) 등 DSP미디어 소속 아티스트들의 음원이 넷이즈 클라우드 뮤직에 전면 서비스되었으며, 향후 발매되는 신곡은 해당 플랫폼에서 30일간 선공개된다.

넷이즈 클라우드 뮤직은 월간 활성 이용자 수(MAU)가 2억 명을 넘는 대표 음악 플랫폼으로, 이용자의 90% 이상을 MZ세대가 차지하고 있다. 업계에서는 이 플랫폼을 중국 젊은 세대의 음악 소비를 이끄는 핵심 플랫폼이자, 해외 아티스트가 중국 Z세대 시장을 공략하는 주요 채널로 평가한다.

최근 몇 년 사이 넷이즈 클라우드 뮤직은 K-POP의 중국 시장 진출을 위한 대표적인 협력 플랫폼으로 빠르게 자리 잡고 있다. 2025년 이후 STARSHIP Entertainment, RBW, Most Contents, SHOFAR ENT. 등 여러 한국 기획사들과 저작권 협력을 맺어왔으며, 이번 DSP미디어와의 협력을 기점으로 K-POP 음원 라인업을 한층 확대했다.

넷이즈 클라우드 뮤직은 자체 커뮤니티 생태계를 기반으로 K-POP 아티스트의 중국 내 음원 유통 및 프로모션에 특화된 현지화 전략을 펼치고 있다. 블랙핑크(BLACKPINK), 아이브(IVE), 엔믹스(NMIXX), 키키(KiiiKiii), 롱샷(LNGSHOT), 82메이저(82MAJOR) 등 다양한 세대의 인기 아티스트 신곡이 넷이즈 클라우드 뮤직을 통해 중국 이용자들에게 소개됐다. 플랫폼 내에서 플레이리스트 추천, 리뷰 소통, 실시간 '같이 듣기', 팬 노트, 가사 스탬프, 오프라인 팝업 이벤트, 옥외 광고 등 다양한 프로모션을 전개하며, 해외 아티스트가 중국 시장에서 빠르게 팬덤을 구축할 수 있도록 지원하고 있다.

올해 1월, 넷이즈 클라우드 뮤직이 기획 및 발매한 영파씨(YOUNG POSSE)와 중국 래퍼 벤조(李大奔, BENZO)의 글로벌 협업 싱글 'LOSE YOUR SHXT'는 누적 댓글 3만 건을 돌파했다. 또한 혼성 그룹 카드(KARD)의 대표곡 'Hola Hola'와 'oh NaNa'는 넷이즈 클라우드 뮤직 공식 차트에 총 88회 랭크인하며 중국 K-POP 팬들 사이에서 꾸준한 영향력을 이어가고 있다.

중국 시장에서 장기적인 영향력을 확대하고자 하는 한국 엔터테인먼트 업계에서 넷이즈 클라우드 뮤직은 젊은 이용자층과 탄탄한 커뮤니티 생태계, 차별화된 현지화 프로모션 역량을 갖춘 핵심 파트너로 자리 잡고 있다.

SOURCE NetEase Cloud Music