중국 하이난 자유무역항, 한•미 양국과 관계 강화

최근 중국 남부 하이난성 대표단이 경제, 무역, 문화 교류 활동을 위해 한국과 미국을 방문했다. 대표단은 하이난 자유무역항(Free Trade Port•FTP)이 추진하는 정책을 홍보하고, 고품질 개발 성과를 보여주면서 양국과 ▲문화 관광 ▲의료 보건 서비스 ▲친환경 저탄소 개발 ▲고급 소비 ▲신기술 ▲금융 투자 관련 협정을 체결하는 등 경제, 무역, 관광, 문화 관계를 돈독히 다졌다.

제19회 제주포럼과 제9회 한-중-일 3국 정상회의에 참석한 대표단은 제주관광교류국과 '워케이션 사업 공동 추진에 관한 양해각서(Memorandum of Understanding on Jointly Promoting Workation Projects)'를 체결하고, 제주와 ▲도내 지역 관광 협력 강화 ▲관광 표준화 ▲고객 소스 공유와 상호 제공 ▲관광 상품 공동 마케팅 등을 추진하기로 했다. 내년에는 하이난성과 제주의 자매결연 30주년을 기념하기 위해 다채로운 행사가 펼쳐질 예정이다.

대표단은 미국을 방문하는 동안 캘리포니아-하이난 고위급 기후 대화(California-Hainan High-Level Climate Dialogue)와 필라델피아 오케스트라의 '2024 중국 문화 교류 투어(2024 China Cultural Exchange Tour)' 조인식 등에 참석했다. 또한 ▲자매도시 방문 ▲직항 노선 ▲기후변화 대응 ▲청정에너지 ▲농업 기술 ▲교육 ▲의료 관광 등에 관한 협력 사업을 추진하기 위해 다양한 관계자들과 회동했다.

대표단은 이어 미국 국제이해위원회(U.S. Business Council for International Understanding), 비영리 재단인 PAX 사피엔스(PAX sapiens), 전미미중관계위원회(National Committee on U.S.-China Relations), 하와이 중국상공회의소(Chinese Chamber of Commerce) 등 다양한 우호 단체가 주최하는 특별 세미나나 업계 매치메이킹 미팅에도 참석했다.

최근 몇 년 동안 중국에 단 하나밖에 없는 세계 최대 규모의 자유무역항인 하이난 FTP가 개발되면서 하이난성은 다양한 경제적•사회적 측면에서 급속한 발전을 이루며 빠른 속도로 변화하고 있다. 그 결과 2023년 하이난의 국내총생산(GDP)은 9.2%, 상품•서비스 무역은 15.3%와 29.6%, 해외직접투자는 104.9%씩 각각 성장했다.

지난 5월 31일 서울에서 열린 '하이난 자유무역항 홍보 행사'에서 소개된 하이난 FTP의 발전 현황과 전망에 따르면 하이난은 '개방, 진취, 활력, 주목(Outgoing, Progressive, Energetic, Noteworthy)'이란 네 가지 키워드로 주목을 받고 있다.

