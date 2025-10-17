중국산 풀이 피지의 삶을 바꾸고 있다

GDToday

2025년 10월 17일 21:10 KST

광저우, 중국 2025년 10월 17일 /PRNewswire/ -- GDToday 보도:

피지에서 버섯 재배는 한때 불가능한 일로 여겨졌다. 그러나 중국에서 전수된 균초, 즉 '버섯 재배용 풀' 기술이 이를 가능하게 만들었다. 이 기술은 피지 농부들에게 나무를 베지 않고도 식용 버섯을 재배할 수 있는 지속가능한 방법을 제공한다.

중국-태평양 섬나라 균초기술시범센터(China-Pacific Island Countries Juncao Technology Demonstration Center)에서 피지 농부들은 이 기술을 기초부터 배우고 있다. 현재까지 센터는 65회의 교육 세션을 진행해 2천8백명 이상의 기술자를 양성했으며 다른 태평양 국가들로도 프로그램을 확대하는 중이다.

한 달에 최대 2천 피지 달러를 벌기도 하는 등 많은 농민들에게 균초 재배는 안정적인 수입과 새로운 기회를 의미한다.

생계 개선 외에도 균초는 토양 침식 방지 및 황폐화된 토지의 복원에도 기여하고 있다.

이번 편에서는 류샤오디 기자가 피지에 위치한 '중국-태평양 섬나라 균초기술시범센터'를 방문해 이 '중국산 풀'이 어떻게 지역민의 삶을 변화시키고 있는지 취재한다.

