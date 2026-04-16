차이냐오, ZeeBot 등반형 로봇 공개… 실 운영에서 보관 및 출고 생산성 배가

애틀랜타 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 전자상거래 물류 및 물류 기술 글로벌 기업 차이냐오(Cainiao)가 자사에서 처음 자체 개발한 랙 등반형 창고 로봇 ZeeBot을 출시했다고 4월 15일 발표했다. ZeeBot이 적용된 첫 창고 프로젝트는 중국 광둥성에서 구축을 완료하고 현재 운영 중이다. 현장 결과에 따르면 이 솔루션 도입 후 보관 및 출고 생산성은 100% 높아졌으며 ZeeBot은 불과 10초 만에 5단 높이 랙까지 등반할 수 있다.

이번 출시는 차이냐오의 핵심 물류 기술 내재화 개발에서 중요한 전환점으로 소프트웨어 기반 부분 자동화에서 AI 기반 종단간(end-to-end) 지능형 운영으로 전환되는 업계 흐름을 보여주는 사례로 평가받고 있다.

ZeeBot은 창고 환경에 최적화된 전용 설계로, 자동화 시설에서 흔히 발생하는 한계를 해결하기 위해 개발됐다. 기존에는 수평 이동과 수직 보관이 별도의 시스템으로 운영되며, 이들 간의 작업 전환 과정이 처리량을 제한하는 경우가 많았다. ZeeBot은 이 두 기능을 한 로봇에 통합했다. 창고 바닥의 초협폭 통로를 빠르게 이동한 뒤 랙을 등반해 토트를 입출고하며, 군집 단위 스케줄링을 통해 시스템이 조정된다. 그 결과 저장 밀도는 높아지고 전체 물류 흐름은 개선된다.

장화 비(Bi Jianghua) 차이냐오 부사장 겸 물류 기술 총괄은 "물류 워크플로는 길고 복잡하다. 기존 자동화는 개별 단계에서는 효율을 높여주지만 전체 프로세스는 단절되는 경우가 많아 자동화 흐름에 공백이 발생한다"며 "여러 운영 단계를 연결해 주는 핵심 제품인 ZeeBot은 창고가 AI 기반 스케줄링과 다중 로봇 협업을 통한 종단간 운영의 새로운 단계로 전환하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

ZeeBot이 적용된 창고는 기존 자동화 창고 대비 장점이 뚜렷하다. 로봇은 바닥에서 초당 최대 4미터 속도로 이동할 수 있으며, 최대 5층 높이 랙을 불과 10초 만에 등반할 수 있다. 또한 저장 밀도를 높여 공간 활용도를 40% 높여준다. 모듈형 설계로 구축이 빠르고 물량 증가나 수요 변화에 따라 유연하게 처리 용량을 확장할 수도 있다.

ZeeBot은 현재 상용화된 상태다. 이미 100여대가 광둥성 둥관 소재 크로스보더 물류 창고에서 운영 중이며, 글로벌 선도 크로스보더 전자상거래 플랫폼을 지원하고 있다.

차이냐오는 세계 최대급 전자상거래 물류 기업으로 대규모 글로벌 네트워크를 운영 중이며 실제 운영 환경에서 신규 물류 기술을 테스트하고 검증할 수 있는 기반도 갖추고 있다. 이를 통해 기술 반복 개발 속도를 높이고 생산 환경에서 신뢰도도 높이고 있다. ZeeBot은 중국 내 구축 사례를 바탕으로 향후 유럽과 북미 지역 차이냐오 창고로 확대 적용될 예정이며 전 세계에서 더 많은 고객에게 검증된 솔루션을 제공할 계획이다.

SOURCE Cainiao