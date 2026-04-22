창립 100주년을 맞은 2025년: DEKRA, 어려운 시장 환경 속에서도 성장 지속

매출 3.4% 증가한 44 억 유로 기록

시험과 인증 서비스에 대한 지속적인 수요 확인

독립적 전문성을 바탕으로 변화의 시대 속 신뢰 구축

슈투트가르트, 독일 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 데크라 (DEKRA)는 2025년에도 지속적인 성장을 이어갔습니다. 지정학적, 경제적 불확실성과 특히 유럽 자동차 산업의 부정적인 흐름 등 여러 도전 요인에도 불구하고, 글로벌 시험, 검사, 인증(TIC) 기관인 DEKRA는 전년 대비 3.4% 증가한 44억 유로의 매출을 기록했습니다.

DEKRA의 최고경영자(CEO)인 Stan Zurkiewicz는 "이번 성과는 DEKRA 비즈니스 모델의 안정성과, 당사의 독립적인 검사, 시험, 인증 서비스에 대한 지속적인 수요를 입증하는 것"이라며, "전 산업에 걸친 디지털화가 가속화됨에 따라 독립적인 검증과 인증의 필요성이 더욱 확대되고 있으며, 이러한 흐름 속에서 DEKRA의 전문성은 핵심적인 성공 요인으로 작용하고 있다"고 밝혔습니다.

이와 같은 안정성은 수익성 측면에서도 확인됩니다. 조정 영업이익(EBIT)은 약 2억 7,500만 유로로 전년 대비 3.3% 증가하였습니다. 이는 혁신, 인프라, 신규 사업 분야에 대한 전략적 투자를 지속할 수 있는 재무적 기반을 제공하고 있으며, 2025년 한 해 동안 총 1억 2,700만 유로가 투자되었습니다. 이 중 약 4,000만 유로는 본국인 독일에 투자되었습니다.

"2025년은 다음 성장 단계로 나아가기 위한 기반을 마련한 한 해였습니다."라고 Stan Zurkiewicz CEO는 밝혔습니다. "당사는 모빌리티, 디지털 트러스트, 지속가능성 등 미래 핵심 분야에 전략적으로 투자하였으며, 이는 혁신의 확장을 위해 신뢰가 필수적으로 요구되는 영역입니다."

더 자세한 내용은 DEKRA 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.dekra.kr/en/results-in-anniversary-year-2025/

데크라DEKRA 소개

DEKRA는 100년 이상 안전 분야에서 신뢰받는 기업으로 자리매김해 왔습니다. 1925년 차량 검사 서비스를 통해 도로 안전을 향상시키기 위해 설립된 이후, 현재는 시험, 검사, 인증(TIC) 분야에서 세계 최대의 독립 비상장 전문기관으로 성장하였습니다. 글로벌 파트너로서 DEKRA는 고객에게 포괄적인 서비스와 솔루션을 제공하며 안전과 지속가능성 향상에 기여하고 있습니다. 2025년 기준 약 44억 유로의 매출을 기록했으며, 전 세계 약 60개국에서 48,000명 이상의 전문가들이 독립적이고 전문적인 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 DEKRA는 에코바디스 (EcoVadis)로부터 최고 등급인 플래티넘 등급을 획득하며, 전 세계 상위 1% 수준의 지속가능성을 인정받고 있습니다.

SOURCE DEKRA Asia Pacific