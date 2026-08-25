커화, 신세대 40kW•80kW VPFC 파워 모듈 출시로 EV 충전 인프라 강화

서울, 대한민국 2026년 8월 25일 /PRNewswire/ -- 800V 고압 플랫폼과 중형 전기 트럭, 메가와트급 충전 기술이 확산되면서 충전 인프라가 고출력•고효율•고신뢰성 중심으로 빠르게 바뀌고 있습니다. 이에 맞춰 커화는 신세대 40kW 충전 모듈과 80kW VPFC 모듈을 선보이며, 초고속 충전과 상업용 차량 등 다양한 수요에 대응하는 동력을 제공합니다.

40kW 모듈은 최대 효율 97.5%, 평균 효율 97%를 달성했고 부피를 기존 대비 약 7.5% 줄여 높은 전력 밀도를 구현했습니다. 대기전력 0W, 무효전력 0으로 지원해 대기 상태 전력 소비를 최소화하고 시스템 운영 비용을 낮춥니다.

80kW VPFC 모듈은 SiC 를 적용해 더 높은 효율을 구현하고, VPFC 기술로 전력 품질을 높였습니다. -40~75℃에서 안정적으로 동작하며 55℃에서도 정격 출력을 유지합니다. EMC Class B와 IEC 61851-23:2023 기준을 충족해 고속도로 초고속 충전, 대형 상업용 및 차량 충전에 적합합니다.

38년 전력전자 기술을 바탕으로 커화는 충전 모듈부터 스테이션, 고출력 및 MCS 시스템까지 제품을 구축해 글로벌 전동화 전환에 대해 지원합니다.

문의: Cherry Li, [email protected]

SOURCE Shenzhen Kehua Hengsheng Technology Co., Ltd.