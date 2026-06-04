코스모스 랩스, 민트스캔 인수 및 코스모스 랩스 코리아 설립으로 생태계 핵심 인프라 발전 도모

이번 인수로 생태계의 중요한 공유 인프라가 단일 운영자 아래 통합되며, ATOM이 처음 네트워크 효과를 달성한 국가에서 코스모스의 공공재 사명이 확립됩니다

뉴욕과 서울, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 코스모스 디지털 원장 기술 및 상호운용성 솔루션을 제공하는 코스모스 랩스(Cosmos Labs)가 오늘 민트스캔(Mintscan) 제품군 인수와 서울 소재 자회사 코스모스 랩스 코리아 주식회사(Cosmos Labs Korea Co., Ltd., 이하 CLK) 설립을 발표했습니다. CLK는 생태계의 가장 중요한 핵심 인프라 구성 요소 네 가지인 Skip:Go, IBC Eureka, 민트스캔(Mintscan), 코스모스 허브(Cosmos Hub)의 운영을 담당하게 됩니다. 이 도구들은 코스모스 허브와 그 네이티브 토큰인 ATOM을 중심으로 한 코스모스 생태계의 연결 조직을 이룹니다.

이번 사업 확장을 통해 이러한 핵심 인프라 구성 요소들이 처음으로 단일하고 책임 있는 운영자 아래 통합되며, 코스모스 랩스는 기업 및 공공 생태계 인프라 사명을 병행 추진할 수 있는 기반을 마련하게 됩니다.

코스모스는 주권적이고 상호운용 가능한 지분증명(PoS) 체인의 선구자였습니다. 그러나 상호운용성과 기관 채택의 기회를 대규모로 실현하기 위해서는 기관 수준의 전문적인 운영 체계가 필요합니다.

코스모스 랩스 공동 CEO 배리 플런켓(Barry Plunkett)은 "오늘 합류한 팀은 8년간 코스모스 생태계에서 개발을 이어온 팀으로, 생태계의 미래에 대한 우리의 확신을 함께 공유하고 있습니다. 이들을 환영하며, 함께 코스모스의 로드맵을 가속화할 기회를 갖게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다.

민트스캔과 Skip:Go를 하나의 조직 아래 통합함으로써 익스플로러, 인덱서, API, 라우팅을 단일의 지원 가능한 플랫폼으로 통합할 수 있게 됩니다. 그 결과 기관 및 생태계 배포 모두에 더욱 완결된 솔루션을 제공하고, 블록체인 서비스 제공에서 코스모스 허브와 ATOM의 중심적 역할을 강화합니다.

서울은 이 사업의 자연스러운 거점입니다. 한국은 코스모스 스토리가 처음 네트워크 효과를 달성한 ATOM의 가장 결정적인 시장이며, 기관 금융과 온체인 혁신의 지역 거점입니다. CLK에 합류하는 핵심 인사들은 거의 10년 가까이 코스모스에 기여해 온 인물들입니다.

CLK 대표이사 우나 유(Una Yu)는 "서울을 이 사업의 거점으로 선택한 것은 실용적인 동시에 상징적인 의미를 지닙니다. 한국은 단순한 지역 시장을 넘어 처음부터 코스모스 스토리의 중심이었습니다. 이번 딜을 통해 코스모스는 그 유산을 바탕으로 구축할 수 있는 장기적인 기관 거점을 확보하게 되었으며, 기업과 개발자들이 코스모스가 제시하는 상호운용 비전 위에 자신감 있게 구축할 수 있는 환경을 만들었습니다."라고 말했습니다.

이번 인수는 생태계의 핵심 인프라를 지원하기 위한 의도적인 전략입니다. 시장 상황이 허락하는 시점에 프리미엄 인프라 자산과 생태계에서 가장 역량 있는 인프라 팀을 일관된 운영 체계 아래 편입시키는 것입니다.

CLK 엔지니어링 총괄 정용주(Yongjoo Jung)는 "이번 인수를 통해 코스모스 허브의 여러 우선 과제를 병행 추진할 수 있는 역량을 구축하게 됩니다. 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있도록 인재 풀을 강화하고, 진화하는 수요를 빠르고 효과적으로 충족할 수 있는 엔지니어링 조직을 구축해 나갈 것입니다."라고 밝혔습니다.

이 새로운 팀을 기반으로 코스모스 랩스는 두 가지 우선 과제를 동시에 추진합니다. 코스모스 허브 제품 로드맵 가속화와, 지난 1년간 구축해 온 기업 영업(go-to-market) 활동의 지속입니다.

코스모스 랩스 생태계 리드 로버트 레니어(Robert Renier)는 "코스모스 허브와 생태계 인프라에 대한 우리의 상호운용 제품 비전은 IBC를 통해 수십 개 체인에 걸쳐 있을 만큼 야심차며, 전담하고 책임 있는 팀이 그 뒤를 받치는 것은 이미 생태계 전반에서 진행 중인 작업의 실질적인 가속제가 될 것입니다."라고 말했습니다.

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코스모스 랩스 소개

코스모스 랩스는 금융, 결제, 글로벌 비즈니스 전반에 걸쳐 150개 이상의 블록체인을 지원하는 세계 최고의 디지털 원장 기술 스택인 코스모스를 운영하는 회사입니다. 코스모스 스택은 기관과 정부가 주권적이고 상호운용 가능한 블록체인 및 블록체인 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 코스모스 랩스는 코스모스와 그 탈중앙화 기술을 지원하는 비영리 재단인 인터체인 재단(Interchain Foundation)의 완전 소유 자회사입니다. 자세한 내용은 X에서 @cosmos를 팔로우하거나 cosmos.network를 방문하시기 바랍니다.

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SOURCE Cosmos Labs