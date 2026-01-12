크라운 플라자 리조트 사이판, 겨울 해외 골프 여행 수요 겨냥 '사이판 골프 패키지' 출시

사이판, 북마리아나 제도 및 대한민국 서울 2026년 1월 12일 /PRNewswire/ -- 크라운 플라자 리조트 사이판은 겨울철 사이판 골프 여행과 겨울 해외 골프 여행 수요 증가에 맞춰, 골프 라운드와 리조트 숙박을 결합한 '사이판 골프 패키지(Winter Golf Package)'를 시즌 한정으로 출시했다고 밝혔다.

이번 패키지는 추운 날씨로 인해 국내 및 동계 골프가 어려운 시기에, 연중 온화한 기후를 유지하는 사이판에서 골프와 휴식을 동시에 즐길 수 있는 사이판 골프 리조트 상품으로 기획됐다. 특히 겨울 시즌 해외 골프 여행을 계획하는 골프 애호가와 휴양형 여행객을 주요 대상으로 한다.

크라운 플라자 리조트 사이판 전경

사이판 골프 패키지 주요 구성

크라운 플라자 리조트 사이판의 겨울 골프 패키지는 ▲오션뷰 객실 숙박 ▲조식 뷔페(2인) ▲라오라오 베이 골프장 18홀 라운드를 포함한 구성으로 운영된다. 골프 일정 후에는 리조트 내 수영장과 해변, 레스토랑 등 다양한 부대시설을 이용하며 휴식을 취할 수 있다.

또한 패키지 예약 고객을 대상으로 한정 수량의 스케쳐스 골프 팔토시 및 장우산을 증정한다. 해당 사은품은 스케쳐스(SKECHERS) 협찬으로 제공되며, 한정 수량으로 현장에서 지급된다.

라오라오 베이 골프장은 사이판을 대표하는 골프 코스로, 바다와 자연 지형을 살린 코스 레이아웃으로 사이판 골프 여행 수요층 사이에서 높은 인지도를 갖고 있다. 본 패키지는 골프 이동과 숙박을 한 번에 해결할 수 있어 사이판 골프 패키지 추천 상품으로 주목된다.

판매 및 이용 안내

판매 기간 : 2026년 2월 21일(토) 까지

: 2026년 2월 21일(토) 까지 투숙 기간 : 2026년 2월 28일(토) 까지

: 2026년 2월 28일(토) 까지 예약 채널: 제휴 여행사(하나투어•모두투어•노랑풍선) 판매 페이지에서 예약 가능

호텔 소개

크라운 플라자 리조트 사이판은 글로벌 호텔 그룹 IHG 호텔&리조트(IHG Hotels & Resorts)의 프리미엄 브랜드 크라운 플라자(Crowne Plaza)가 마이크로네시아 지역에서 운영하는 유일한 글로벌 브랜드 리조트 호텔이다. 사이판 가라판 중심지와 마이크로 비치 인근에 위치해 뛰어난 접근성과 해변 휴양 환경을 동시에 갖추고 있다.

최근 전면 리뉴얼을 통해 최신식 객실과 현대적인 리조트 시설을 선보였으며, World Travel Awards 'Micronesia's Leading Resort'를 3개년 연속(2023–2025) 수상하며 사이판 대표 리조트로서의 경쟁력과 서비스 품질을 공식적으로 인정받았다.

문의처

크라운 플라자 리조트 사이판 공식 웹사이트: https://saipan.crowneplaza.com/ko/

SOURCE Crowne Plaza Resort Saipan