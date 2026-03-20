크레셀, 로사세아에서의 바이오보태니컬 스킨 리뉴얼 크림에 대한 긍정적인 무작위 배정 대조 임상시험 결과 보고

임상시험 결과, 메트로니다졸 기반 표준 치료 대비 우수한 임상 개선 및 양호한 내약성 확인

마이애미비치, 플로리다, 2026년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 혁신적 과학 및 기술 기업인 크레셀(Crescel LLC)이 3월 20일, 만성 염증성 피부 질환인 로사세아 환자에게 흔하게 사용되는 표준 치료인 국소용 메트로니다졸(Metrocream®)과 CeraVe® 보습제의 병용과 비교하여 자사의 바이오보태니컬 스킨 리뉴얼 크림을 평가하는 이중 눈가림, 무작위 배정, 활성 대조약-대조 임상시험 결과를 발표했다.

세계적으로 유명한 피부과 전문의의 지도하에 수행된 이 임상시험에는 경증에서 중증의 로사세아가 있는 성인 임상시험 대상자 60명이 등록되었으며 12주 치료 기간 동안의 결과가 평가되었다. 임상시험 결과는 2026년 동료 검토 의학 저널 발표를 위해 제출될 것으로 예상된다.

임상 결과

임상시험 대상자들은 크레셀 스킨 리뉴얼 크림(Crescel Skin Renewal Cream) 또는 메트로니다졸 0.75%와 보습제의 1일 2회 도포에 무작위 배정되었다. 피부과 전문의 평가는 베이스라인 시점과 제4주, 제8주 및 제12주에 실시되었다.

크레셀 스킨 리뉴얼 크림은 주요 척도 전반에서 베이스라인 대비 통계적으로 유의한 개선을 보였다.

발적(홍반):

크레셀: 제12주에 ↓54%(p<0.001)







표준 치료: 제12주에 ↓23%(p=0.004)

염증성 병변(구진 및 농포):

크레셀: 제8주에 ↓74%, 제12주까지 유지(p≤0.004)







표준 치료: 제12주에 ↓17%(통계적으로 유의하지 않음)

두 군 모두 발적의 감소를 보였으나 크레셀 군에서 전체적 개선이 더 큰 것으로 입증되었다. 염증성 병변의 경우, 대조약 군에서 관찰된 감소는 어느 시점에서도 통계적으로 유의한 수준에 도달하지 못했다.

내약성

크레셀 스킨 리뉴얼 크림은 내약성이 양호했고, 임상시험 기간 동안 부정적인 부작용은 관찰되지 않았다. 자극, 건조 또는 피부 장벽 파괴와 관련된 임상적으로 유의미한 문제는 보고되지 않았다.

제품 프로파일

크레셀 스킨 리뉴얼 크림은 자연 유래 성분과 독자적인 마이크로에멀젼 전달 시스템을 결합하여 건강한 피부 기능을 지원하도록 설계된 바이오보태니컬 국소 제제이다. 이 제품은 미국 로사세아 학회(National Rosacea Society)의 인증 마크(Seal of Acceptance)와 미국 건선 재단(National Psoriasis Foundation)의 인정 마크(Seal of Recognition)를 받았다.

크레셀의 피터 J. 파살라쿠아 주니어(Peter J. Passalacqua, Jr.) 회장 겸 최고경영자는 "이러한 결과는 새로운 로사세아 관리법의 가능성을 뒷받침하는 것이다"고 말했다. 이어 "이 대조 임상시험에서 크레셀은 흔하게 사용되는 표준 요법 대비 주요 척도 전반에서 더 큰 개선을 보였고 내약성 프로파일은 양호했다"고 말했다.

추가적 관찰 결과

크레셀 스킨 리뉴얼 크림은 건선, 습진, 여드름 및 당뇨병성 궤양을 포함한 다른 피부 관련 질환에서도 평가되었다.

컬럼비아대학교 의료센터(Columbia University Medical Center) 재생의학 및 재활의학과 교수이자 크레셀의 수석 의료 고문인 로베르타 샤피로(Roberta Shapiro) 박사는 "크레셀의 치유 능력은 이례적으로 우수하다"고 말했다. 이어 "재활의학에 30년 간 몸담아오면서 이렇게 효과적인 것은 본 적이 없다"고 덧붙였다.

크레셀 스킨 리뉴얼 크림은 www.crescel.com에서 온라인으로 구입할 수 있다.

SOURCE Crescel LLC