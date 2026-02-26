테자스 네트웍스, 5G Massive MIMO 라디오 공급 계약 수주

벵갈루루, 인도, 2026년 2월 26일 /PRNewswire/ -- 테자스 네트웍스(Tejas Networks Limited)(BSE: 540595, NSE: TEJASNET)가 2월 26일 NEC 코퍼레이션 (NEC Corporation)과 5G Massive MIMO 라디오를 제조 및 공급하는 계약을 체결했다고 발표했다.

NEC 코퍼레이션 글로벌 네트워크 사업부의 마사유키 가야하라(Masayuki Kayahara) 수석 부사장은 "오늘의 이정표는 5G Massive MIMO 라디오 분야에서 테자스 네트웍스와의 협력을 더 강화하는 동시에, 공급망 다변화를 통해 회복력 있고 유연한 글로벌 생태계를 구축함으로써 고객의 리스크를 완화하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.

테자스 네트웍스의 아르놉 로이(Arnob Roy) 최고운영책임자 겸 전무는 "NEC와의 파트너십을 통해 글로벌 통신사업자를 위한 캐리어급 제품 개발 분야에서 양사의 전문성을 결합함으로써 무선 혁신을 가속화할 것이다. 전 세계 고객의 변화하는 요구를 충족하는 최첨단 5G/5G 어드밴스드 솔루션을 공동 개발하기 위해 NEC와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

테자스 네트웍스의 산제이 말릭(Sanjay Malik) 최고 전략 및 비즈니스 책임자는 "국제 시장으로 사업을 확장하는 과정에서 NEC와의 파트너십을 통해 이번 계약을 수주하게 돼 매우 기쁘다. 이 모멘텀을 바탕으로 신흥 및 선진 시장 전반의 다른 4G/5G 모바일 네트워크에서도 이러한 성공을 재현하기를 기대한다"고 밝혔다.

테자스 네트웍스는 3GPP 및 O-RAN 표준을 모두 준수하는 고용량 32TR 및 64TR Massive MIMO 라디오를 포함한 4G 및 5G 무선 접속망(RAN) 제품군 등 다양한 모빌리티 제품 포트폴리오를 제공하는 선도적인 제조•공급업체다.

테자스 네트웍스는 전 세계 75개국 이상에서 통신 사업자, 인터넷 서비스 제공업체, 유틸리티 기업, 국방 및 정부 기관을 대상으로 고성능 유무선 네트워킹 제품을 설계 및 제조하고 있다. 테자스 네트웍스는 타타 그룹(Tata Group)의 계열사로, 타타 선즈(Tata Sons Pvt. Ltd.)의 자회사인 파나톤 핀베스트(Panatone Finvest Ltd.)가 최대 주주다.

자세한 내용은 테자스 네트웍스 웹사이트(http://www.tejasnetworks.com)에서 확인할 수 있다.

