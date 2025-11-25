트립닷컴, 신규 캠페인 '걱정 없이 떠나자, 트립을 믿고' 온에어

"든든한 안심 여행 파트너"

호텔 최저가 보장제, 24시간 한국어 고객센터로 안심 여행 제안

신규 캠페인 기념 선착순 즉시 할인 혜택 등 겨울 브랜딩 프로모션 함께 진행

싱가포르 2025년 11월 25일 /PRNewswire/ -- 글로벌 원스톱 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴(Trip.com)이 겨울 여행 성수기를 앞두고, 여행자들의 안전하고 편리한 여정을 돕기 위한 신규 광고 캠페인 '걱정 없이 떠나자, 트립(Trip.com)을 믿고'를 24일 공개했다. 이번 캠페인은 여행 준비부터 여행 중, 그리고 여행 이후까지 전 과정을 책임지는 '안심 여행 파트너'로서 트립닷컴의 역할을 강조하며 여행자들에게 더욱 친근하게 다가가고자 기획됐다.

트립닷컴은 지난 캠페인에서 전 세계 주요 여행지를 중심으로 소개했다면, 이번 캠페인에서는 여행지 그 자체보다 '여행자' 한 사람 한 사람의 감정과 경험에 집중한 것이 가장 큰 특징이다. 가족과 함께 떠나는 따뜻한 겨울 여행, 연인과의 설레는 연말 휴가, 혼자 떠나는 힐링 여행까지 각기 다른 여정 속에서도 트립닷컴이 늘 곁에서 지원한다는 메시지를 섬세하게 담아냈다.

이번 광고 영상은 특히 여행 중 마주치는 '작은 친절'에 주목한다.현지 빵집 주인이 건네는 따뜻한 미소, 무거운 캐리어를 도와주는 낯선 이의 손길, 기념사진을 부탁한 순간 자연스럽게 터져 나오는 웃음 등 누구나 한 번쯤 경험해봤을 법한 장면들이 등장한다. 이를 통해 여행이 단순한 이동이 아니라 사람과 사람 사이의 교감이며, 삶을 따뜻하게 만들어주는 특별한 경험이라는 점을 다시 한번 환기시킨다.

캠페인 기념 국내 및 해외 인기 여행지 겨울여행 프로모션 진행

트립닷컴은 이번 캠페인을 기념해 내년 2월 1일까지 약 10주간 겨울 브랜딩 프로모션을 진행한다. 캠페인 첫날인 11월 24일에는 선착순 999명을 대상으로 항공 및 호텔 예약 시 최대 10만 원 즉시 할인 혜택을 제공하며, 대만 편도 2만9천 원대 특가 항공권도 선보인다.

또한 12월까지 매주 월요일마다 항공•호텔 선착순 할인 코드 배포, 신규 회원 대상 제주 편도 1천 원 특가, 전 세계 호텔 최대 90% 할인 코드 제공 등 다양한 혜택을 마련했다. 이를 통해 여행 수요가 급증하는 겨울 시즌 동안 소비자들이 보다 합리적인 가격으로 여행을 계획할 수 있도록 지원한다.

이번 캠페인은 중국, 유럽, 일본, 동남아, 대만•홍콩•마카오, 국내, 미주 등 전 세계 인기 여행지와도 자연스럽게 연결된다.

먼저 중국 지역에서는 상하이, 하얼빈, 광저우 등이 대표적인 겨울 여행지로 인기를 끌고있다. 화려한 야경과 현대적인 도시 풍경이 매력적인 상하이에서는 상하이 호텔 예약과 상하이 항공권 검색이 최근 크게 증가하고 있다. 특히 인천에서 출발하는 인천–상하이 항공권은 합리적인 가격대와 잦은 운항 편수로 수요가 꾸준히 이어지는 노선이다.

유럽에서는 프랑스 파리, 이탈리아 로마, 체코 프라하 등 겨울에도 로망을 자극하는 도시들이 주목받고 있다. 눈 내린 에펠탑을 배경으로 로맨틱한 여행을 즐기는 파리에서는 파리 호텔 예약 수요가 상승 중이며, 서울–파리 항공권 검색량 역시 크게 증가하고 있다. 로마의 유적지와 프라하의 고풍스러운 구시가지 역시 연말 시즌 유럽 여행의 하이라이트로 손꼽힌다.

일본은 도쿄, 오사카, 삿포로 등 계절별 매력이 뚜렷한 여행지로, 특히 겨울에는 삿포로 눈축제를 중심으로 관광 수요가 몰린다. 도쿄는 사계절 내내 활기가 넘치는 도시로, 겨울철에는 일루미네이션 명소와 겨울 한정 페스티벌이 곳곳에서 열려 여행의 색다른 즐거움을 더한다. 짧은 일정으로도 다양한 볼거리와 먹거리를 경험할 수 있어 주말 여행지로도 꾸준히 사랑받고 있다.

동남아시아 지역에서는 태국 방콕, 베트남 다낭, 필리핀 세부가 대표적인 휴양지로 꼽힌다. 따뜻한 기후 덕분에 겨울철 탈출 여행지로 인기가 높으며, 특히 서울–방콕 항공권은 한국 여행객들에게 가장 많이 선택되는 국제 노선 중 하나다.

대만•홍콩•마카오 지역은 짧은 비행 시간과 다양한 먹거리, 쇼핑 콘텐츠를 갖춘 근거리 여행지로 주목된다. 야시장과 온천 여행이 매력적인 대만 타이베이는 타이베이 호텔 예약이 증가하고 있으며, 인천–타이베이 항공권 특가 상품 역시 이번 캠페인과 함께 집중 홍보되고 있다.

국내 여행지로는 제주도, 강릉, 부산 등이 겨울 여행지로 많이 찾는다. 특히 겨울 바다의 정취를 느낄 수 있는 강릉과 부산은 연말 국내 여행 수요가 몰리는 지역이다. 트립닷컴은 제주 호텔, 부산 호텔 등 상품을 다양하게 구성하고, 국내 항공권 전 노선 10% 즉시 할인 혜택도 함께 제공할 예정이다.

미주 지역에서는 미국 뉴욕, 로스앤젤레스, 하와이가 대표적인 인기 여행지로 손꼽힌다. 뉴욕은 겨울이 되면 크리스마스 조명과 록펠러 센터 대형 트리로 도시 전체가 축제 분위기로 물든다. 로스앤젤레스와 하와이는 온화한 날씨 속에서 휴식과 문화 체험을 동시에 누릴 수 있는 여행지로 주목받고 있다.

'호텔 편'으로 강조하는 숙박의 가치

이번 광고 캠페인에서는 특히 '호텔'을 단순한 숙박 공간이 아닌, 여행의 중요한 일부이자 추억이 쌓이는 공간으로 조명한다.

낯선 곳에서 하루를 마무리하며 쉬어갈 수 있는 공간, 창밖으로 새로운 도시의 풍경을 바라보며 하루를 시작하는 공간, 그리고 여행의 설렘과 여운이 동시에 머무는 곳으로 호텔을 재해석한다.

이를 통해 트립닷컴이 제공하는 호텔 예약 서비스, 호텔 최저가 보장제, 실시간 예약 시스템, 그리고 고객 맞춤형 추천 기능 등을 자연스럽게 강조한다. 여행지와 호텔, 항공권을 한 번에 비교하고 예약할 수 있는 올인원 플랫폼으로서의 강점을 캠페인 전반에 녹여냈다.

24시간 한국어 고객센터, 여행 중에도 든든한 지원

트립닷컴은 이번 캠페인을 통해 24시간 한국어 고객센터의 강점을 다시 한 번 강조했다. 해외여행 중 발생할 수 있는 항공편 지연, 호텔 예약 변경, 긴급 상황 등 다양한 문제를 실시간으로 지원받을 수 있어 여행객의 만족도를 높이고 있다.

특히 언어 장벽으로 인해 어려움을 겪는 여행자들에게는 모국어로 상담이 가능한 서비스가 큰 심리적 안정감을 제공한다. 이는 단순한 편의를 넘어, 여행의 질을 높이는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

"언제나 믿고 맡길 수 있는 여행 파트너로 자리매김할 것"

홍종민 트립닷컴 한국지사장은 "트립닷컴은 호텔 최저가 보장을 기본으로 전 세계 220개 이상의 지역에서 150만 개 이상의 호텔 예약이 가능한 '호텔'에도 강력한 여행 플랫폼"이라며 "'올인원' 플랫폼으로서의 강점을 비롯해 24시간 한국어 고객센터까지 더해져 언제나 믿고 맡길 수 있는 여행 파트너로 자리매김할 것"이라고 강조했다.

이번 트립닷컴 캠페인은 TV 광고를 비롯해 유튜브, 인스타그램, 아파트 및 주요 건물 내 엘리베이터 모니터, 그리고 제주•김포공항 등 다양한 온•오프라인 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

