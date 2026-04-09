파크 하얏트 창사, 포브스 트래블 가이드 2026 스타 어워즈에서 4성급 호텔 선정

파크 하얏트 창사, 권위 있는 영예 획득

해당 등급은 ForbesTravelGuide.com에 등재

창사, 중국 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 럭셔리 호텔, 레스토랑, 스파, 크루즈 선박을 위한 유일한 글로벌 등급 시스템인 포브스 트래블 가이드(Forbes Travel Guide, FTG)가 최근 2026 스타 어워즈(2026 Star Awards)를 발표했다. 파크 하얏트 창사(Park Hyatt Changsha)는 새롭게 포브스 트래블 가이드 4성급 인증을 획득했으며, ForbesTravelGuide.com에서 다른 수상 기관들과 함께 소개된다.

(PRNewsfoto/Park Hyatt Changsha)

창사 IFS 타워 2(Changsha IFS Tower 2)의 최상층을 차지하고 있는 파크 하얏트 창사는 도시의 가장 상징적인 쇼핑 및 상업 복합 단지 내에 자리한 세련되고 고급스러운 숙소로 숨 막히는 전망, 문화유산, 엄선된 미학을 흠 잡을 데 없는 서비스와 조화롭게 결합한다. 파크 하얏트 창사의 인테리어는 동굴, 폭포, 솟아오르는 규암 사암 기둥으로 유명한 후난성의 자연 색채와 소재, 그리고 상업, 제조 및 교통 허브로서 창사의 현대적 정신과 역동성에서 영감을 받았다. 예술과의 깊은 연결로 잘 알려진 파크 하얏트 브랜드의 전통에 따라, 파크 하얏트 창사는 지역의 맥락에 깊이 뿌리를 둔 오리지널 회화와 조각 작품으로 장식되어 있다.

파크 하얏트 창사는 54층부터 시작해 도시와 샹장강의 파노라마 뷰를 자랑하는 24개의 스위트룸을 포함한 230개의 현대적 객실을 보유하고 있다. 후난 장가계 국가삼림공원(Zhangjiajie National Forest Park)의 자연미에서 영감을 받은 목재 슬랫과 세이지 그린 팔레트가 특징이며, 넓은 객실에는 라운지 공간과 드레스룸이 갖춰져 있다. 호텔의 62층 전체를 아우르는 리란(Lilan)은 각기 독특한 인테리어와 분위기를 자랑하는 다섯 개의 공간으로 구성된 다이닝 및 드링킹 명소다. 리란의 세심한 버틀러들은 각 투숙객의 취향에 맞춘 완벽한 서비스를 제공한다. 장 원원(Zhang Wenwen) 총주방장이 이끄는 파크 하얏트 창사의 요리팀은 전통적인 풍미를 계승하면서 최고의 신선한 제철 식재료를 활용한 혁신적인 후난 요리를 선보인다. 도심 한복판의 탁월한 입지, 감성적인 인테리어, 뛰어난 요리를 갖춘 파크 하얏트 창사는 규모의 크고 작음에 관계없이 성공적인 행사를 위한 도시 최고의 장소로 자리매김하기 위해 최적의 조건을 갖추고 있다. 또한 48층의 피트니스 센터는 몸과 마음의 균형이라는 콘셉트에서 영감을 받아, 독특한 수치료 시설을 갖춘 도심 속 웰니스 휴식으로서 활기찬 도시 속 고요한 안식처를 제공하며, 호스피탈리티에 대한 절제된 럭셔리 접근 방식을 구현한다.

파크 하얏트 창사의 알버트 홍(Albert Hong) 총지배인은 "우아한 인테리어, 정교하게 조성된 정원, 매력적인 꽃 장식, 영감을 주는 현대 예술 작품을 통해 광범위한 여행으로 휴식을 원하는 세계적인 안목을 가진 투숙객들에게 비할 데 없는 편안함과 탁월하게 세심한 서비스를 제공하고자 한다"고 말했다.

포브스 트래블 가이드의 68번째 연례 스타 어워즈 목록은 95개국 이상을 아우른다.

포브스 트래블 가이드의 기준 및 등급 부문의 아만다 프레이저(Amanda Frasier) 사장은 "포브스 트래블 가이드 스타 어워즈 수상자들은 호스피탈리티의 탁월함을 구현한다"고 말했다. 이어 "올해 목록은 진정성 있는 경험의 기준을 세우면서 타의 추종을 불허하는 편의 시설, 향상된 웰빙, 잊지 못할 순간을 제공하는 시설들과 함께 럭셔리의 변화하는 지형을 반영한다. 오늘날 안목 있는 여행객을 위한 진정한 세계적 수준의 여행 옵션을 만드는 데 헌신하는 이들을 인정하게 되어 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

ForbesTravelGuide.com을 방문해 새로운 스타 어워즈 수상자를 확인할 수 있다.

SOURCE Park Hyatt Changsha