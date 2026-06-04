펨테크 기업 베스펙스, 美 시장 진출... 임신준비 플랫폼 '수너 헬스' 미국 공식 출시

대한민국 서울, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 펨테크 기업 베스펙스(Vespexx Inc., 손미진•정주원 공동대표)는 임신준비 건강관리 플랫폼 '수너 헬스(Soonr Health)'를 4일 미국에 공식 출시하고, 미국 시장에 본격 진출한다고 밝혔다.

베스펙스는 2023년 출시한 커플 기반 생리주기 추적 앱 '시그널링(Signaling)'을 통해 '관계 기반 건강관리(dyadic health)' 카테고리를 개척해 온 펨테크 기업이다. 시그널링은 출시 18개월 만에 아시아 및 글로벌 시장에서 80만 명 이상의 사용자를 확보했으며, 1주차 리텐션 61%, 사용자당 획득 비용(CAC) 1달러로 일반 헬스 앱 평균 대비 압도적인 운영 효율을 기록해 왔다. 관계 기반 건강관리는 임신•출산•가족건강이 두 파트너의 생물학적•행동적 요인 모두에 의해 형성된다는 개념이다.

베스펙스의 임신준비 플랫폼 '수너 헬스'와 연동 기기 '슈얼리 스마트'.

글로벌 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 글로벌 펨테크 시장은 2025년 약 456억 달러 규모로, 2030년 970억 달러까지 성장할 것으로 전망된다. 이 중 북미 시장이 약 절반을 차지하는 최대 시장이다. 베스펙스는 미국 시장 진입의 첫 제품으로 임신준비 단계에 특화된 수너 헬스를 선택했다. 임신준비기는 두 파트너의 생물학과 일상적 행동이 공유된 결과에 가장 직접적으로 영향을 미치는 시점이지만, 미국 내 주요 펨테크 앱은 여전히 여성 단독 사용을 전제로 설계되어 있다는 판단에서다. 미국 생식의학회(American Society for Reproductive Medicine, ASRM)에 따르면 난임 사례의 약 20%는 남성 요인이 단독 원인이며, 추가로 30~40%에서 남성 요인이 기여 요인으로 작용한다.

수너 헬스는 두 파트너가 각자의 휴대폰으로 앱을 사용하는 행동 기반 플랫폼이다. 두 파트너는 각자의 휴대폰으로 습관•증상•식사•운동을 함께 기록하고, 여성 파트너의 생리주기와 배란일을 두 사람이 함께 확인하고 추적한다. 커플이 함께 쌓아가는 데이터에 따라 임신준비 여정이 시각화되는 게임화 요소도 제공된다. 두 사람이 같은 일상의 흐름 속에서 임신준비를 함께 경험할 수 있도록 설계됐다.

수너 헬스의 차별점은 단순 모바일 앱을 넘어 디바이스, 데이터, 소프트웨어가 통합된 플랫폼이라는 점이다. 글로벌 펨테크 시장이 모바일 앱 중심에서 통합형 플랫폼 단계로 진화하는 흐름 속에서, 베스펙스는 업계 최고 수준의 진단 속도를 갖춘 가정용 호르몬 검사 기기 '슈얼리 스마트(Surearly SMART)'와 수너 헬스의 직접 연동을 구현했다. 가정에서 측정한 호르몬 검사 결과를 두 파트너가 수너 헬스 앱에서 함께 확인하며 임신준비에 참고할 수 있다.

베스펙스 정주원 대표는 "지난 3년간 시그널링을 통해 커플이 임신•생식 건강 경험을 함께 나누고자 한다는 점이 충분히 입증됐다"며 "수너 헬스는 그 확신을 임신준비라는 가장 중요한 순간에 적용한 결과"라고 말했다.

이어 정 대표는 "글로벌 펨테크 시장은 단일 앱 단계를 넘어 디바이스, 데이터, 소프트웨어가 결합된 통합 플랫폼 단계로 진화하고 있다"며 "수너 헬스는 그 흐름의 최전선에서 미국 시장 검증에 나서는 출발점"이라고 덧붙였다.

베스펙스는 이번 수너 헬스 미국 출시를 시작으로, 현지 의료기관 연구 협력과 파트너십 확장 등 미국 시장 본격 안착에 박차를 가할 방침이다.

베스펙스(Vespexx Inc.) 소개

베스펙스는 웰니스를 커플의 공동 책임으로 접근하는 '관계형 헬스케어(dyadic healthcare)'를 개척하는 펨테크 스타트업이다. 플래그십 앱 '시그널링(Signaling)'은 출시 2년 만에 100여 개국에서 80만 사용자를 확보했으며, 월평균 성장률 110%를 기록하고 있다. 베스펙스는 2025년 3월 인라이트벤처스로부터 20억원 규모의 Pre-A 투자를 유치했으며, 임신준비 건강관리 플랫폼 '수너 헬스(Soonr Health)' 등 글로벌 시장 대상 제품군을 확장하고 있다. 본사는 서울에 있으며, 코스닥 상장 바이오 기업 수젠텍(KOSDAQ: 253840)의 자회사다.

SOURCE VESPEXX INC.