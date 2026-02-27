플렉스포트, 관세 환급 자동화 기술 출시

플렉스포트, 과거 신고 내역을 검토해 오류를 찾아내고 기업의 환급 회수를 지원하는 자율형 준법감시 에이전트 '통관 중개인 감사(Audit Your Customs Broker)'를 중심으로 에이전틱 AI 도입

샌프란시스코, 2026년 2월 27일 /PRNewswire/ -- 플렉스포트는 오늘 통관을 관리하고 잠재적 환급에 대비하며 공급망 비용을 절감하고 글로벌 무역의 마찰을 줄이기 위한 새로운 AI 에이전트 제품군을 발표했다. 플렉스포트는 디지털 및 물리적 인프라를 기반으로 자사의 기술 플랫폼을 단순 가시성 계층에서 자동화 및 실행 엔진으로 계속 발전시키고 있다.

이번 발표에는 통관을 위한 AI 감사 도구, 자동화된 관세 환급 프로세스, 화물 컨테이너 최적화를 위한 AI 에이전트, 실시간 AI 언어 번역기, 그리고 자율 무역의 미래를 위한 데이터 기반 플랫폼 Flexport Atlas가 포함된다.

'통관 중개인 감사' AI 에이전트

2025년 미국 관세 정책은 평균 1.5주마다 변경됐다. 통관 업계는 2026년을 '감사의 해(Year of the Audit)'로 선언했다. 통관 신고 오류는 사상 최고 수준에 달한 반면, 정부의 집행은 강화되고 있다. 최근 미국 연방대법원(U.S. Supreme Court)이 IEEPA 관세에 대해 위헌 판결을 내리면서, 환급에 대비하기 위해서는 정확한 신고와 오류 방지가 더욱 중요해졌다. 이에 플렉스포트는 과거 통관 신고 전체를 대상으로 위법 여부를 조사해 오류와 준법 감시 문제를 찾아 주는 '통관 중개인 감사' AI 에이전트를 출시했다.

플렉스포트 창립자 겸 CEO 라이언 피터슨(Ryan Petersen)은 "우리는 먼저 해당 에이전트를 자사 통관 신고 건에 시범 적용했다"고 말했다.

그는 이어 "미국 통관 신고 오류율을 0.2%까지 낮췄다. 우리가 파악한 다른 통관 중개인들과 비교하면 이는 전 세계 어떤 업체보다 약 10배 개선된 수준으로 추정된다"고 덧붙였다.

이 기술은 자사 통관 대행사의 업무를 점검하고, 과다 납부에 대해 정부로부터 환급을 받을 수 있도록 지원하는 서비스로, 기업 누구나 무료로 이용할 수 있다. '통관 중개인 감사'는 다음 사이트에서 이용할 수 있다: tariffs.flexport.com/audit

관세 환급 자동화 프로세스

플렉스포트는 1월 미국 연방대법원 판결에 앞서 기업들이 잠재적 IEEPA 환급액을 추산할 수 있도록 관세 환급 계산기(Tariff Refund Calculator)를 선제적으로 출시했다.이후 법원이 IEEPA 관세에 대해 위헌 판결을 내리면서, 플렉스포트는 해당 도구를 임박한 것으로 보이는 IEEPA 환급 처리에 대비할 수 있도록 기능을 전환했다. 이번 출시의 일환으로 업데이트된 환급 계산기는 고객이 잠재적인 환급 청구를 준비할 수 있도록 지원한다. 또한 AI 감사 도구와 결합하면 과거 신고 내역을 즉시 감사해 오류를 확인하고 정정 신고를 진행한 뒤, 잠재적 환급액을 산정하고 환급 준비를 할 수 있다. 관세 환급 계산기는 다음 사이트에서 무료로 이용할 수 있다: tariffs.flexport.com/refunds

'공급망 최적화' AI 에이전트, 컨테이너 공간 낭비 감소

기업들은 컨테이너 활용률이 낮은 상태가 비용 부담 요인임에도 이를 개선하는 데 많은 노력 대비 충분한 수익이 발생하지 않는다는 이유로 오랫동안 이를 감수해 왔다. 플렉스포트의 새로운 머신러닝 기반 알고리즘은 이러한 과정을 자동화해 평균 10%의 운송비 절감이라는 큰 효과를 제공한다. 플렉스포트의 AI 에이전트는 같은 시점에 같은 방향으로 이동하는 여러 공급업체의 출하 물량을 자동으로 탐색해 이를 하나의 컨테이너로 모아 기업의 다양한 화물을 단일 컨테이너로 통합한다. 다른 물류 기술 기업들과 달리 플렉스포트는 기업에 통제권을 제공하면서도 권고 사항을 실제로 실행할 수 있어 가정적인 제안이 아닌 실질적인 비용 절감을 구현할 수 있다.

라이언 피터슨은 "마치 화물용 테트리스와 같다"며 "기업이 비용, 속도, 배출량 중 무엇을 최적화할지 선택하면 그에 맞춰 통합을 실행한다. 이를 통해 비용이 높은 Less than Container Load 운송 필요성을 줄이고 Full Container Load 운송 효율을 극대화할 수 있다"고 말했다.

AI 번역 엔진, 모든 언어로 글로벌 무역 지원

글로벌 무역은 200년이 넘는 기간 동안 영어를 기본 언어로 운영돼 왔다. 플렉스포트의 새로운 AI 기반 실시간 번역 엔진은 사용자가 모국어로 글로벌 공급업체 및 파트너와 소통할 수 있도록 지원해 무역 협업을 더욱 쉽게 만든다. 사용자가 모국어로 메시지를 작성하면 플랫폼이 상대방의 언어로 즉시 번역하며, 반대로도 동일하게 제공된다.

출시 시점에서 지원되는 언어는 간체 중국어, 번체 중국어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 한국어, 베트남어, 태국어, 이탈리아어로, 전 세계 컨테이너 수출 물량의 약 86%를 차지하는 언어들이다. 이러한 AI 번역 엔진 기반을 바탕으로 플렉스포트는 가까운 시일 내 추가 언어도 지원할 계획이다.

Flexport Atlas: 글로벌 무역을 이해하는 기반 플랫폼

글로벌 무역은 이메일과 스프레드시트 중심으로 운영되는 경우가 많아 데이터가 단절된 생태계를 만들어 왔으며 이는 AI와 사람 모두가 무역 흐름을 온전히 이해하고 학습하며 최적화하는 것을 어렵게 한다. Flexport Atlas는 처음으로 글로벌 무역을 스프레드시트가 아닌 실제 작동 방식 그대로 하나의 살아 있는 시스템으로 볼 수 있도록 한다.

Flexport Atlas는 해상에서 화물이 이동하는 방식을 실시간으로 보여주는 탐색형 인터랙티브 지도이며, 전 세계 해상 컨테이너 운송 네트워크에 대한 가장 강력한 데이터를 제공한다. 이 데이터는 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP)을 통해 제공되며, 플렉스포트의 AI 에이전트가 글로벌 무역 흐름을 최적화할 수 있도록 지원한다.

이 데이터 플랫폼을 통해 플렉스포트 AI는 실제 선박 운항 일정, 서비스 경로, 선사 신뢰도 지표, 계약 운임을 기반으로 컨테이너 경로를 최적화할 수 있다. Flexport Atlas는 글로벌 경제를 움직이는 컨테이너 운송 네트워크에 대한 이해를 돕기 위해 현재 누구나 무료로 이용할 수 있으며, Atlas.flexport.com에서 확인할 수 있다.

라이언 피터슨은 "대부분의 물류 소프트웨어 기업은 현재 상황을 보여주는 데 그친다. 대시보드와 권고 사항을 제공할 수는 있지만, 실제로 컨테이너를 이동시키거나 통관 신고를 하거나 관세 환급을 회수하지는 못한다. 플렉스포트는 다르다. 우리는 공급망을 직접 운영하면서 동시에 기술을 구축한다. 이 조합은 매우 강력하다"고 말했다.

그는 이어 "우리 AI 에이전트는 이론적인 것이 아니라 실제 화물, 실제 통관 신고, 실제 선사 계약과 직접 연결돼 있다. 우리가 운송을 실행하기 때문에 AI가 이를 실제로 자동화할 수 있다. 또한 전문가 팀이 적절한 가드레일을 설정해 오류를 방지한다. 이것이 오류율을 0.2%로 낮추고, 컨테이너를 자동으로 통합하며, 인력은 있지만 기술이 없는 기존 업체와 기술은 있지만 실행력이 부족한 기업을 능가할 수 있는 이유"라고 말했다.

플렉스포트 소개

플렉스포트의 사명은 글로벌 무역을 더 쉽게 만들어 무역 규모를 확대하는 것이다. 플렉스포트는 기업이 공급망을 관리할 수 있도록 세계 최고 수준의 기술을 제공한다. 단순 기술 기업과 달리 플렉스포트는 항공, 해상, 육상, 철도 전반에 걸친 물류 실행 역량과 통관 준수 전문성을 함께 보유하고 있어, 전 세계 어디로든 다양한 운송 수단을 통해 화물을 운송할 수 있다.

전 세계 13,000개 이상의 기업이 신뢰하는 플렉스포트는 공장 생산 현장에서 소매 매장, 그리고 소비자 배송지까지 공급망의 모든 단계를 하나의 통합 기술 플랫폼으로 연결해 기업의 비용 절감과 고객 경험 향상을 동시에 실현하고 있다.

