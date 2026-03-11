필립스 에브니아-한국외국어대학교 C&T, e스포츠 교육 지원 위한 '에브니아 e스포츠 실습실' 설립

서울, 대한민국 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 2026년 3월 5일, 필립스 모니터의 게이밍 브랜드 "에브니아(EVNIA)"가 한국외국어대학교 Culture&Technology 대학과 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 공식 체결하고 '필립스 에브니아 e스포츠 실습실'의 현판식을 성황리에 개최했다. 이번 협력은 최신 기술의 게이밍 모니터와 교육 인프라를 결합해 e스포츠 관련 학과 학생들에게 실질적인 실습 플랫폼을 제공하고, e스포츠 인재 양성 및 산업 발전에 기여하고자 마련됐다.

업무 협약식은 한국외국어대학교 부총장 박중찬 교수가 사회를 맡았으며, 글로벌스포츠산업학부 e스포츠 연구센터장 류윤지 교수가 대학 측 대표로 기부 협약식에 공식 서명했다. 필립스 에브니아를 대표해 MMD 아시아태평양 및 대중국 지역 총괄 사장 Yan Lidong 대표가 협약서에 서명하며 "이번 기부 협약은 글로벌 e스포츠 교육 발전을 지원하기 위한 필립스 에브니아의 중요한 발걸음"이라며 "당사의 첨단 디스플레이 기술과 고성능 e스포츠 모니터를 통해 학생들에게 최적의 학습 및 실습 환경을 조성하고, e스포츠 산업의 발전에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

PHILIPS Evnia x HUFS image

또한, 필립스 에브니아의 한국 공식 유통사인 ㈜알파스캔 디스플레이의 류영렬 대표도 행사에 참석해 이번 협력에 대한 축하와 확고한 지지를 전하며, 산학 협력의 의미있는 순간을 함께했다.

이번 기부 협약에 따라 필립스 에브니아는 고주사율과 혁신적인 디스플레이 기술을 탑재한 전문 e스포츠 모니터를 대학 측에 기증했다. 특히 주목할 점은 세계 최초 TUV라인란드 공식 인증을 받은 원형편광(Circular Polarization) 기술이 적용된 e스포츠 모니터가 포함됐다는 것이다. 해당 기술은 장시간 사용으로 발생할 수 있는 눈의 피로를 효과적으로 줄여주면서도 초부드러운 게이밍 경험을 제공해 학생들에게 실제 e스포츠 환경과 유사한 실습 환경을 제공함과 동시에 눈의 편안함까지 고려했다. 또한 웰니스 실습 공간도 함께 마련되어 첨단 디스플레이 기술과 웰니스가 결합된 새로운 형태의 학습 환경이 구축됐다. 이는 e스포츠 교육에서 성능 중심의 장비뿐 아니라 건강한 디지털 사용 환경을 함께 고려하는 교육 모델로서 의미를 더한다.

협약식 이후 참석자들은 새롭게 문을 연 필립스 에브니아 e스포츠 실습실을 둘러보며 첨단 디스플레이 장비를 직접 체험하고 연구실 구축 성과에 높은 평가를 내렸다. 이번 방문은 하드웨어 시설의 공식적인 도입을 확인하는 자리인 동시에, e스포츠 교육 분야에서의 대학과 기업간의 실질적인 협력발전을 상징하는 의미 있는 자리였다.

필립스 에브니아는 앞으로도 학계와의 협력을 지속적으로 확대하며, 기술 지원과 자원 제공을 통해 e스포츠 교육의 혁신적인 발전을 지원하고, 산업 현장에 필요한 전문 인재 양성에 기여할 계획이다.

필립스 에브니아 소개

에브니아(Evnia)는 '스마트한사고'를 뜻하는 그리스어에서 이름을 따와, 모든 게이머가 존중받고 영감을 받을 수 있도록 포괄적인 디자인과 지능형 기능, 최첨단 성능을 구현합니다. OLED모니터, 화이트 모니터 등 게임의 미래를 경험하는 새로운 기준, 필립스 에브니아와 함께하세요.

SOURCE Philips Evnia