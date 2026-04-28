한국에서 고단백 제품의 중요성 더 커져: 유럽산 가금류, 현재의 식단 트렌드에 부합

서울, 한국, 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 식단의 질에 대한 소비자 인식 증가와 영양에 대한 관심 확대와 관련된 라이프스타일 변화에 의해, 한국의 식품 시장이 주목할 만한 변화를 겪고 있다. '건강한 즐거움'과 '잘 나이 들기'라는 두 가지 핵심 트렌드가 구매 결정에 점점 더 영향을 미치고 있으며, 영양학적 가치와 일상적인 소비의 즐거움을 결합한 제품에 대한 수요를 증가시키고 있다.

고단백 제품 부문의 역동적 성장

한국 식품의약품안전처(MFDS) 데이터에 따르면 2024년 고단백 식품 생산량은 전년 대비 24% 증가한 5688억 원에 달했다. 동시에 무설탕 식품 생산 가치는 20.1% 증가해 5726억 원에 달했다. 이 데이터는 균형 잡힌 식단과 의식적인 식단 선택의 요구를 충족하는 제품에 대한 한국 소비자들의 관심 증가를 확인해준다.

균형 잡힌 식단에 대한 새로운 접근법

이러한 변화는 한국 식습관의 더 광범위한 진화를 반영한다. 현지 소비자들은 맛과 영양가 사이의 타협을 요구하지 않는 제품을 점점 더 자주 찾고 있다. 특히 고단백 제품이 중요성을 얻고 있는데, 이는 근육량과 체중 유지뿐만 아니라 전반적인 신체 컨디션을 지원하여 고령자와 젊고 활동적인 소비자 모두의 요구를 충족한다.

시장 요구에 부합하는 유럽산 가금류

이러한 맥락에서 유럽 연합(EU)의 가금류는 증가하는 시장 기대에 부응하고 있다. 이 가금류는 저지방이면서 소화하기 쉬운 완전 단백질 공급원으로, 현대적이고 균형 잡힌 식단에 활용될 수 있다. 요리의 다양성으로 인해 전통적인 한국 요리와 현대적인 요리의 개념 모두에서 광범위하게 사용될 수 있다.

폴란드 전국가금류협회 상공회의소(KRD-IG)의 다리우스 고슈친스키(Dariusz Goszczyński) 최고경영자는 "유럽 연합의 가금류 생산은 식품 안전, 추적 가능성 및 동물 복지와 관련된 엄격한 기준을 바탕으로 한다. 공급망의 투명성과 제품의 높은 품질은 식품의 원산지와 생산 방법에 점점 더 많은 관심을 기울이는 한국 소비자들의 증가하는 기대에 부응한다"고 말했다.

고단백 제품 부문의 급속한 성장과 함께 유럽산 가금류는 소비자와 식품 산업 모두에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 나타낸다. 변화하는 소비자 선호도에 대응하는 새로운 제품과 식품 솔루션의 원료로 사용될 수 있으며, 한국 식품 시장의 미래를 형성하는 핵심 트렌드에 부합한다.

유럽 연합이 공동 재정 지원하는 정보 및 홍보 캠페인 '유럽 가금류 - 우리 농장에서 당신의 식탁까지(European poultry - from our farms to your tables)'는 유럽산 가금류를 높은 품질, 안전성, 추적 가능성 표준을 충족하는 제품으로 홍보하며 동시대 한국 소비자들의 기대에 부응하고 있다.

캠페인에 대한 자세한 정보: eupoultry.eu/ko

미디어 문의처: [email protected]

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SOURCE Poland’s National Poultry Council - Chamber of Commerce (KRD-IG)