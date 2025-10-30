티에먼관 시, 중국 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 아득한 사막으로부터 푸른 평야에 이르기까지, 신장 생산건설병단은 놀라운 과학기술 혁신과 생태 지혜로 중국 현대 농업의 탁월한 성과를 세계에 선보이고 있습니다.이 땅은 끊임없이 전 세계의 시선을 이끌고 있으며, 외사 기자들이 중국 서부 발전을 관찰할 수 있는 아름다운 창구로 되고 있습니다.

최근, 미국, 러시아, 한국, 파키스탄 등 여러 나라 언론사의 기자들로 구성된 기자단은 신장 생산건설병단을 방문하여 과수원, 목장, 양어장 및 논밭 등 현장에서의 취재를 통해, 생산건설병단 현대 농업의 녹색 혁신을 기록했으며 활력과 과학기술, 생태가 조화롭게 공존하는 "새로운 생산건설병단"을 전 세계에 보여줬습니다.

Witness the green miracle of modern agriculture

외사 기자들은 선후로 사과 표준화 재배 시범단지, 신장 톈산 진위 목업유한회사 사육 기지, 융안호 만무 양어장, 향리 고표준 시범단지 등 여러 스폿을 방문하여 생산건설병단이 스마트 농업, 녹색 양식, 순환 경제 등 면에서 거둔 혁신적 성과를 전면적으로 파악했습니다.스마트 과수원으로부터 디지털 목장까지, 생태 양어장으로부터 스마트 논밭에 이르기까지, 외사 기자들은 생산건설병단 농업의 아름다운 탈바꿈을 현장에서 지켜보게 되었습니다.

1954년 설립 이래, 신장 생산건설병단은 항상 과학 기술 혁신을 엔진으로 삼고 녹색 이념을 농업 발전의 모든 단계에 녹여냈습니다. 황무지에서 생기발랄한 생태 고장으로 탈바꿈한 과정은 중국 농업 현대화의 탁월한 성과를 보여줬을 뿐만 아니라 '일대일로' 연선 국가 및 지역에 재현 및 확대 적용이 가능한 농업 구조 전환 솔루션을 제공하고 있습니다.

YouTube Link：https://www.youtube.com/watch?v=QYZglv1AJDI

