호이안 리조트 시장의 새로운 장: M Village의 Grand Signature Resort, 글로벌 인정 획득

호이안, 베트남 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 보존된 구시가지와 문화적 매력으로 오랫동안 정의되어 온 호이안은 현대적 럭셔리의 글로벌 무대에 좀처럼 이름을 올리지 못했다. 이 서사가 바뀌기 시작하고 있다. 최근 럭셔리 라이프스타일 어워즈(Luxury Lifestyle Awards)에서 최우수 럭셔리 헤리티지 리조트(Best Luxury Heritage Resort)로 선정된 Grand Signature Resort Hoi An by M Village는 호이안 최초로 럭셔리 헤리티지 부문에서 수상하는 리조트가 되며 중요한 이정표를 세웠다.

영혼을 위한 휴식을 선사하는 고요한 헤리티지 빌리지

M Village의 Grand Signature Resort, 글로벌 인정 획득 (PRNewsfoto/M Village) 호이안 최초의 럭셔리 헤리티지 리조트 Speed Speed 호이안 중심부에 자리 잡은 고즈넉한 마을 휴양지 (PRNewsfoto/M Village)

호이안의 중심부, 고대 도시에서 불과 몇 걸음 거리에 자리한 Grand Signature Resort는 독특한 콘셉트를 선보인다. 영혼을 어루만지는 휴식을 위해 설계된 '고요한 헤리티지 빌리지(Peaceful Heritage Village)'가 바로 그것이다. 이곳에서 헤리티지는 관찰의 대상이 아닌, 그 안에서 살아가는 경험으로 제시된다. 체험은 총체론적 균형감을 중심으로 구성되며, 몸과 마음과 영혼은 더 느리고 의도적인 삶의 리듬을 통해 부드럽게 회복된다.

경험이 아닌 삶으로 설계된 공간

꽝남의 전통 마을에서 영감을 받은 이 리조트는 목재 구조물, 기와지붕, 고요한 풍경으로 펼쳐진다. 투숙객들은 도보나 자전거로 공간을 이동하며 동네의 리듬을 그대로 느낀다.

이 지역에서 사랑받는 문화 마을들과 인접해 있어 이 리조트는 킴봉 (Kim Bong) 목공예의 장인 정신, 탄하 (Thanh Ha) 도예의 소박함, 짜꾸에 (Tra Que) 의 푸르름을 품고 있으며, 이는 호이안의 살아있는 헤리티지와 더욱 깊이교감하고자 하는 해외 여행객들에게 꾸준히 사랑받아 왔다.

느린 여행의 리듬

이 경험을 정의하는 것은 활동들의 나열이 아니라, 시간이 느껴지는 방식그 자체이다. 아침은 정원 사이에 자연광이 스며들며 조용히 찾아온다. 하루는 움직임과 고요함의 순간들 사이에서 천천히 흘러가며, 주변 거리를 거닐거나 개인적인 공간으로 물러나는 시간이 이어진다. 저녁은 차분하고 여유로운 분위기 속에 깃들며, 공간과 문화, 개인적 경험 사이의 경계가 서서히 녹아든다.

인간적 연결에 뿌리를 둔 호스피탈리티

리조트의 핵심은 '빌리저 케어(Villager Care)'라는 서비스 철학으로, 호스피탈리티를 보다 직관적이고 인간적인 무언가로 재해석한다. 투숙객은 잠시 머물다 가는 방문객이 아닌 살아있는 커뮤니티의 일원으로 환대받으며, 그 돌봄의 방식은 개인적이고 자연스러우며 진정한 소속감에 뿌리를 두고 있다.

호이안을 경험하는 방식의 재정의

이러한 접근 방식은 갈수록 경쟁이 치열해지는 호이안 호스피탈리티 환경에서 Grand Signature Resort Hoi An을 차별화한다. 큐레이팅 된 헤리티지를 제공하는 대신, 문화와 리듬과 연결로 형성된 살아있는 환경을 선보인다. 이를 통해 호이안에 대한 인식을 잠깐 방문하는 여행지에서, 더 깊고 지속적인 방식으로 경험하도록 초대하는 장소로 전환한다.

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SOURCE M Village