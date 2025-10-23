환경친화적 개발 공동체 추구: 체리 그룹, 범세계적 ESG 전략으로 모빌리티의 미래 선도

우후, 중국 2025년 10월 23일 /PRNewswire/ -- 세계 자동차 산업이 100년만의 대변혁을 겪으면서 새로운 개방과 협력의 시대가 도래하고 있다. 한때 틈새 투자 개념이었던 ESG(Environmental, Social, Governance) 원칙이 전 세계 산업을 바꾸는 핵심적 체계로 자리 잡았다. 유럽연합(EU) 같은 주요 시장에서는 발전하는 ESG 규정이 자동차 제조업체의 역할을 자동차 생산자에서 모빌리티 생태계 공동 창조자로 재정립하고 있다.

체리 그룹은 자사의 핵심 전략과 의사 결정 구조에 ESG를 반영하여 책임감 있는 성장에 솔선수범하고 있다. 120여 개 국가에 진출한 체리 그룹은 그저 제품을 수출하는 데만 얽매이지 않는다. 체리 그룹은 문화 및 생활양식 공동 창조자로 진화하여 지속가능성을 추구하는 세계 공동체를 실현하는 데 앞장선다. 2025년 체리 인터내셔널 유저 서밋(2025 Chery International User Summit)에서는 탈탄소화, 책임감 있는 공급망, 현지 사업, 생태 보호, 아동 발달, 인재 양성을 아우르는 체리 그룹의 포괄적인 계획이 실체화되면서 공동 이익의 지속 가능성과 신뢰를 중심으로 한 새로운 비즈니스 모델이 탄생했다.

체리 그룹은 올해의 체리 인터내셔널 유저 서밋에서 반기문 제8대 유엔(UN) 사무총장이 지휘하는 글로벌 ESG 자문 그룹(Global ESG Advisory Group)을 소개했다. 체리 그룹은 ESG 표준을 정립하는 데 앞장서고 있는데, 지속가능성을 추구하는 국제기구 소속 전문가와 공급망 파트너의 지원을 받는 글로벌 ESG 자문 그룹은 범세계적 통찰력과 전문 지식을 동원해 체리 그룹의 이와 같은 의지에 힘을 보태고 있다.

기술을 토대로 삼아 : 환경친화적 변혁 주도

체리 그룹은 친환경 기술 전시회(Eco-Exhibition)의 기술 체험관(Technology Zone)에서는 실존하는 기술을 통해 환경친화적 미래를 체감할 수 있다. 체리 그룹은 체리 슈퍼 하이브리드(Chery Super Hybrid: CSH) 플랫폼과 SNA 아키텍처를 해부 모형으로 전시하여 차대 및 차체와 관련한 자사의 첨단 기술을 과시했다. 그뿐만 아니라, 세계 최고 수준의 열효율을 자랑하는 차세대 체리 슈퍼 하이브리드 엔진과 함께 수소 엔진, 연료 전지 시스템, 그리고 하이브리드 기술, 전기차, 주행거리 연장 파워트레인을 아우르는 전천후 전기차 솔루션도 전시되어 있다. 그래서 이곳에서는 탈탄소화를 추구하는 체리 그룹의 확고한 의지를 엿볼 수 있다.

체리 그룹은 공급망에 생산자책임재활용(EPR) 정책을 도입하고 순환 경제 원칙을 제품에 적용했다. 체리 그룹은 범세계적 배터리 재활용 협력 체제부터 산림 보호 추적 시스템에 이르기까지 다방면으로 환경친화적인 제조를 부단히 추구하고 있다. 체리 그룹의 관점에서 혁신은 변혁의 핵심 동력이다. 그러한 이유로 체리 그룹은 성능뿐만 아니라 모든 제품의 수명 주기 내내 탄소 발자국을 줄이는 데도 전력을 기울인다.

책임감을 비상의 날개로 삼아 : 지역적 실천에서 범세계적 공감대로 발전

4일 차에 진행된 '라이드 그린 라이프(Ride Green Life)' 자전거 타기 행사에서 약 3000명의 참가자가 환경친화적 모빌리티 정신을 실천했다. 주행 경로를 따라 저탄소 검사대를 설치하고 기록한 결과, 5만 킬로그램의 이산화탄소를 감축한 것으로 확인됐는데, 이는 체리 그룹의 환경 보호 의지가 집단의 거대한 시너지 효과로 승화할 수 있음을 시사한다.

체리 그룹은 IUCN과 '자연사랑(Cherish the Nature)' 글로벌 파트너십을 맺고 말레이시아의 맹그로브 숲부터 스페인의 해초에 이르기까지 1000만 헥타르의 전 세계 생태계를 보전하고 복원하겠다고 공언했다.

교육은 체리 그룹이 사회적 책임과 관련해 중시하는 또 다른 부분이다. 체리 그룹과 유니세프(UNICEF)는 오늘 2025년 체리 인터내셔널 유저 서밋에서 교육 분야의 글로벌 파트너십 기간을 연장해 3년간의 새로운 협력을 시작한다고 발표했다. 체리 그룹은 유니세프의 범세계적 교육 프로그램 운영비로 600만 달러를 지원하겠다고 약속했다. 체리 그룹은 2023년부터 유니세프를 지원하여 위기 상황에 처한 1700만 명의 전 세계 어린이와 청소년을 포함해 약 4000만 명이 양질의 교육을 받을 수 있도록 도왔다. 체리 그룹은 유니세프 같은 글로벌 파트너와 손잡고 사회적 공정성, 환경적 회복 탄력성, 그리고 인간의 행복에 중점을 둔 환경친화적 발전을 범세계적으로 촉진하는 데 매진할 것이다.

경영 체계를 근간으로 삼아 : 업계 표준 확립 선도

체리 그룹은 디지털 혁신 시대에 걸맞은 미래 지향적 경영 체계와 전략적 통찰력을 입증했다. 2023년부터 체리 그룹은 유럽 데이터 보호 규정을 전략적 '교두보'로 삼아 이론부터 실무에 이르기까지 포괄적인 내용을 다룬 참고 자료인 체리 해외 데이터 보호 규정 백서(Chery Overseas Data Compliance White Paper)를 발간해 왔다. 체리 그룹은 이러한 선구적인 노력을 통해 중요한데도 업계에서 등한시되었던 공백을 메우면서 국제 표준 확립의 선구자로 자리매김했다.

체리 그룹은 '어디에서든, 어디를 위해서든, 어딘가와 동화되어(In somewhere, For somewhere, Be somewhere)'라는 슬로건을 길잡이 삼아 일자리 창출, 자선 활동, 문화 교류 사업을 활발히 펼치고 지역 사회에 깊이 뿌리를 내렸다. 체리 그룹이 진출한 모든 지역에서 없어서는 안 될 존재로 탈바꿈한 것이다.

스페인에서 체리 그룹은 EV 모터스(EV MOTORS)와 합자하여 한때 사랑받았던 EBRO 브랜드를 소생시키는 한편, 일자리를 창출하고 지역 경제를 활성화했다. 이를 계기로 체리 그룹의 화합과 선의에 관한 미담이 전 세계 지역 사회에 널리 알려지고 각인되었다.

실현되는 미래 : 지속가능성을 추구하는 범세계적 공동체 증진

포춘 ESG 임팩트 리스트(Fortune ESG Impact List)에 두 차례 오르고 중국 자동차 기업으로 유일하게 포브스 지속가능성 순위(Forbes Sustainability Ranking)에 오른 체리 그룹은 지속가능성을 자사의 경영 철학에 확립하는 데 진심을 다하고 있다. 체리 그룹은 연구개발부터 공급망과 글로벌 파트너십에 이르기까지 다방면에서 진정한 지속가능성이란 혁신과 책임감, 단기적 목표와 장기적 가치, 그리고 수익 상승과 사회 발전이 균형을 이루는 것임을 증명하고 있다.

체리 그룹은 모든 혁신에서 자연을 존중하고, 모든 결정에서 사회를 고려하며, 모든 발걸음이 지역 사회의 성장을 촉진하는 세상을 꿈꾼다. 그래서 체리 그룹은 자동차 산업의 변혁 와중에도 그저 지속 가능한 길을 선택한 것이 아니라, 미래로 나아가는 길을 선택했다. 그리고 이러한 동반 성장 여정에서는 기업과 사회가 함께 발전하면서 나아간다. 체리 그룹이 꿈꾸는 세상에서 홀로 걷는 여행자는 없다. 오직 동반자만 있을 뿐이다. 그리고 언제나 끝이 아닌, 새로운 시작만 있을 뿐이다.

