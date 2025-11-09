La tecnología LEPAS Elegant protege cada viaje elegante con estándares de seguridad globales de cinco estrellas

WUHU, China, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que los automóviles evolucionan de simples herramientas de transporte a extensiones del estilo de vida cotidiano, la seguridad se ha convertido en un elemento definitorio de la movilidad moderna y en la base del desarrollo sostenible de la marca. Como la nueva marca global de nueva energía de Chery Group, LEPAS se posiciona como la marca preferida para una vida de movilidad elegante y ancla la seguridad en el centro de la conducción elegante, guiada por su filosofía de marca, "Drive Your Elegance".

O LEPAS L8 foi projetado com uma profundidade de passagem superior a 600 mm para uma passagem segura por estradas cheias de água (PRNewsfoto/Chery Group)

Desarrollado para cumplir con el estándar Euro NCAP de cinco estrellas de 2026, LEPAS reinterpreta los cuatro módulos independientes de Euro NCAP en un marco de cuatro etapas basado en escenarios de accidentes: predicción de riesgos, protección contra colisiones y rescate posterior a accidentes, creando un circuito cerrado y un sistema de seguridad altamente robusto.

En cuanto a la seguridad de la estructura corporal, Elegant Technology establece una formidable barrera protectora. El vehículo adopta un diseño de impacto frontal de tres vías y una disposición de piso longitudinal de 8, 5 transversales para dispersar la energía de manera eficiente y preservar la integridad de la cabina. La estructura de la carrocería utiliza un 75 % de acero y aluminio de alta resistencia, incluido un 22 % de materiales conformados en caliente, con un acero de ultra alta resistencia de 1500 MPa aplicado a 28 componentes críticos para formar una "cápsula de seguridad móvil". Esta protección estructural funciona en conjunto con cuatro tecnologías principales de seguridad corporal y un sistema de retención equipado con 10 bolsas de aire, lo que brinda una protección integral desde la resistencia estructural hasta el amortiguamiento de impactos. Múltiples mecanismos de rescate y asistencia reducen aún más los riesgos de lesiones secundarias después de una colisión.

LEPAS Elegant Technology se basa en escenarios reales de estilo de vida global. Los datos de accidentes muestran que el daño en la parte inferior de la carrocería es más probable a 30–70 km/h, lo que provoca un refuerzo del chasis específico. Teniendo en cuenta las largas temporadas de lluvias del sudeste asiático, el LEPAS L8 está diseñado con una profundidad de vadeo de más de 600 mm para un paso seguro por carreteras inundadas. Los escenarios de vuelco, responsables del 20 % de los accidentes de un solo vehículo, también se someten a una validación exhaustiva. En la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery de 2025, el buque insignia LEPAS L8 completó demostraciones de raspado de la parte inferior de la carrocería, en aguas profundas y en caso de colisión, lo que demuestra su fuerza de seguridad sin concesiones. Un conjunto completo de sistemas de seguridad activa y asistencia de estacionamiento garantiza la confianza y el control en cada etapa de la conducción elegante.

Construido sobre los estándares de seguridad globales más rigurosos de Chery Group y un marco de seguridad para todos los escenarios, todos los procesos y todos los mercados, LEPAS ofrece una protección integral para los usuarios de todo el mundo.

La verdadera elegancia no se trata de velocidad, sino de compostura y seguridad. Desde los estándares globales de cinco estrellas hasta la adaptabilidad en el mundo real, Elegant Technology encarna la esencia de seguridad de Elegant Driving: proteger cada viaje y capacitar a cada propietario para "Conducir su elegancia".

