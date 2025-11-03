LEPASbrilla en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, donde "la tecnología se une a la elegancia" para definir una nueva forma de vida

WUHU, China, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 17 al 21 de octubre, se celebró la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025 en Wuhu, Anhui. Como la nueva marca de energía de Chery Group, LEPAS presentó su carácter de marca a través de una serie de actividades. En presencia de medios de comunicación globales y representantes de distribuidores, LEPAS mostró su posicionamiento como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante".

Experiencia de conducción elegante: pruebas interactivas y de larga distancia

LEPAS brilla en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, donde "la tecnología se encuentra con la elegancia" para definir una nueva forma de vida (PRNewsfoto/Chery Group)

El Global Journey of Elegant Driving (China Stop) y Fun Test Drive permitieron a los huéspedes experimentar el LEPAS L8 en múltiples escenas de conducción a lo largo de 900 kilómetros. Los participantes probaron la autonomía, la conducción inteligente, la comodidad y la adaptabilidad. En Fun Test Drive, las sesiones interactivas como la aceleración en línea recta y el slalom destacaron el manejo preciso y el control de potencia del LEPAS L8. Los huéspedes también disfrutaron de la asistencia automática de estacionamiento (APA) y la asistencia remota de estacionamiento (RPA), mientras que la función de vehículo a carga (V2L) funciona con máquinas de café y parrillas en el lugar. Un juego de búsqueda del tesoro de almacenamiento mostró el diseño interior del vehículo, ilustrando "Tecnología elegante para la vida diaria".

Elegant Way of LEPAS Debuts: la primera casa de estilo de vida elegante y escaparate de marca LEPAS del mundo define la esencia de la "elegancia"

La primera Casa de Estilo de Vida Elegante LEPAS del mundo también se inauguró durante la cumbre. El espacio integró LEPAS L8, LEPAS L6 y LEPAS L4 en tres escenas inmersivas: "LEPAS Space", "Memory Lane" y "Time Café". Atrajo a numerosas figuras públicas, incluido Ban Ki-moon, el 8º Secretario General de las Naciones Unidas; Ybg. Sr. NG KAI SENG, Ministro Consejero de la Embajada de Malasia en China; JeryL Lee, cantante de Malasia; y Sanly Liu, Miss Universo Indonesia 2025.

En el LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch, la marca presentó su piedra angular tecnológica, LEPAS Elegant Technology, y anunció la Ceremonia de Firma del Acuerdo de Distribución Global y el Programa Global de Socios de Estilo de Vida Elegante, que marca un nuevo capítulo en su globalización.

Seguridad y ecosistema: la base de la confianza

Durante la cumbre, LEPAS llevó a cabo su primera prueba de seguridad abierta para LEPAS L8, que incluyó pruebas de raspado inferior, obstáculo de corte y vuelco, lo que demuestra sus estándares de seguridad de cinco estrellas y su elegancia intransigente basada en la seguridad. Junto con el robot AiMOGA de Chery Group y la exposición Ecosystem que abarca diversos escenarios de estilo de vida, LEPAS iluminó la cumbre y estableció un nuevo punto de referencia para la conducción elegante en la nueva era energética.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811668/LEPAS_Shines_at_the_2025_Chery_International_User_Summit.jpg

FUENTE Chery Group