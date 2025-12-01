Célébrant ses 100 ans, Duas Rodas dévoile sa nouvelle marque DR Flavors & Ingredients et entame un nouveau cycle d'évolution.

JARAGUÁ DO SUL, Brésil, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Duas Rodas entame un nouveau chapitre de son histoire en adoptant le nom DR Flavors & Ingredients, un mouvement qui marque le 100e anniversaire de la multinationale brésilienne fondée à Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ce changement célèbre un parcours de vitalité, d'innovation et de croissance continue au Brésil et à l'étranger, qui a fait de l'entreprise un leader latino-américain des arômes, des extraits botaniques et des solutions pour l'industrie alimentaire et des boissons.

Au cours de son histoire centenaire, DR Flavors & Ingredients a développé des activités dans huit pays, notamment des unités de production au Brésil (Santa Catarina, São Paulo et Sergipe), au Mexique, au Chili et en Colombie, ainsi que des bureaux, des centres technologiques et des centres logistiques en Allemagne, en Pologne, en Chine et aux États-Unis. Présent dans plus de 70 pays, DR est guidé par son objectif de « relier les gens et les marques grâce à des solutions qui éveillent les sens, génèrent de la valeur et inspirent l'avenir de l'alimentation, de manière responsable ».

La nouvelle identité apparaît comme une évolution naturelle, qui préserve l'essence de l'entreprise. Le nom choisi - DR Flavors & Ingredients - reflète une orientation stratégique visant à humaniser sa communication et à mettre l'accent sur les aspects sensoriels et émotionnels qui relient les gens à l'alimentation, un mouvement qui devient de plus en plus pertinent dans la communication globale du secteur.

La transition de la marque et les initiatives de développement de l'entreprise sont dirigées par le président du conseil d'administration, Leonardo Fausto Zipf, et le directeur général, Rosemeri Francener. « Nous sommes le résultat du travail de personnes engagées, visionnaires et déterminées », déclare M. Zipf. « Cette entreprise a toujours su se réinventer tout en restant fidèle à son essence. Nous sommes tournés vers l'avenir, mais les valeurs qui nous ont amenés ici restent inébranlables ».

Rosemeri Francener renforce le sentiment de responsabilité qui accompagne ce nouveau cycle. « Atteindre 100 ans d'existence est un exploit rare. Mais plus que cela, c'est une responsabilité. Nous honorons notre histoire en continuant à nous développer en nous concentrant sur nos objectifs et en nous passionnant pour ce que nous faisons. Nous ne sommes qu'au début d'un nouveau cycle de réalisations », déclare-t-elle.