100周年を迎えたDuas Rodas、新ブランド「DR Flavors & Ingredients」を発表、新たな進化のサイクルをスタート

ジャラグア・ド・スル（ブラジル）, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- Duas Rodasは、サンタカタリーナ州ジャラグア・ド・スルで設立されたブラジルの多国籍企業の100周年を記念する動きとして、DR Flavors & Ingredientsという社名を採用し、同社の歴史の新たな章を開始します。この社名変更は、ブラジル国内外での活力、革新、継続的な成長の歩みを祝うものであり、フレーバー、植物抽出物、食品/飲料業界向けソリューションにおけるラテンアメリカのリーダーとして確固たる地位を築いたことを示しています。

DR Flavors & Ingredientsは、その1世紀にわたる歴史を通じて、ブラジル（サンタカタリーナ州、サンパウロ州、セルジッペ州）、メキシコ、チリ、コロンビアの製造ユニット、およびドイツ、ポーランド、中国、米国のオフィス、テクノロジー センター、物流センターを含む8か国で事業を展開してきました。70か国以上に展開するDRは、「感覚を呼び覚まし、価値を生み出し、責任を持って食品の未来を刺激するソリューションを通じて人々とブランドを結びつける」という目標を掲げています。

新しいアイデンティティは、企業の本質を維持しながら自然な進化として生まれます。今回選ばれた名前「DR Flavors & Ingredients」は、コミュニケーションを人間化すること、そして人々と食品を結びつける感覚的および感情的側面を強調することに戦略的に重点を置いたことを反映しており、この分野の世界的なコミュニケーションにおいてますます重要になっている動きです。

ブランドの移行と会社の継続的な開発イニシアティブは、取締役会長のLeonardo Fausto Zipf氏と最高経営責任者のRosemeri Francener氏が主導しています。「私たちは、熱意と先見性、そして決意を持った人々の努力の結果です」とZipf氏は述べています。「当社は、その本質に忠実でありながら、自らを改革する方法を常に知っていました。我々の焦点は未来にありますが、我々をここまで導いてきた価値観は揺るぎません。」

Rosemeri Francener氏は、この新しいサイクルに伴う責任について力強く語ります。「100年を迎えるというのは稀有な偉業です。 しかし、それ以上に、それは責任です。私たちは、事業への集中、目的意識、そして情熱を持って成長を続けることで、これまでの歴史を尊重しています。私たちはまだ、新たな成果のサイクルの始まりに過ぎません」と同氏は述べています。

SOURCE Duas Rodas