Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens stellt Duas Rodas seine neue Marke DR Flavors & Ingredients vor und beginnt einen neuen Entwicklungszyklus

JARAGUÁ DO SUL, Brasilien, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Duas Rodas beginnt ein neues Kapitel in seiner Geschichte, indem es den Namen DR Flavors & Ingredients annimmt, eine Bewegung, die das 100-jährige Jubiläum des in Jaraguá do Sul, Santa Catarina, gegründeten brasilianischen multinationalen Unternehmens markiert. Mit dieser Änderung wird eine Reise voller Vitalität, Innovation und kontinuierlichem Wachstum in Brasilien und im Ausland gefeiert, die das Unternehmen als lateinamerikanischen Marktführer für Aromen, botanische Extrakte und Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie etabliert hat.

Im Laufe seiner hundertjährigen Geschichte hat DR Flavors & Ingredients eine Geschäftstätigkeit in acht Ländern aufgebaut, darunter Produktionsstätten in Brasilien (Santa Catarina, São Paulo und Sergipe), Mexiko, Chile und Kolumbien sowie Büros, Technologie- und Logistikzentren in Deutschland, Polen, China und den Vereinigten Staaten. DR ist in mehr als 70 Ländern vertreten und verfolgt das Ziel, „Menschen und Marken durch Lösungen zu verbinden, die die Sinne wecken, Werte schaffen und die Zukunft der Lebensmittel auf verantwortungsvolle Weise inspirieren".

Die neue Identität ist eine natürliche Entwicklung, die das Wesen des Unternehmens bewahrt. Der gewählte Name - DR Flavors & Ingredients - spiegelt die strategische Ausrichtung auf die Vermenschlichung der Kommunikation und die Betonung der sensorischen und emotionalen Aspekte wider, die die Menschen mit Lebensmitteln verbinden - eine Bewegung, die in der globalen Kommunikation des Sektors zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Umstellung der Marke und die laufenden Entwicklungsinitiativen des Unternehmens werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Leonardo Fausto Zipf, und dem Chief Executive Officer, Rosemeri Francener, geleitet. „Wir sind das Ergebnis der Arbeit von engagierten, visionären und entschlossenen Menschen", sagt Zipf. „Dieses Unternehmen hat es immer verstanden, sich neu zu erfinden und dabei seinem Wesen treu zu bleiben. Unser Fokus liegt auf der Zukunft, aber die Werte, die uns hierher gebracht haben, bleiben unverändert."

Rosemeri Francener unterstreicht das Verantwortungsbewusstsein, das mit diesem neuen Zyklus einhergeht. „100 Jahre alt zu werden, ist eine seltene Leistung. Aber mehr als das, es ist eine Verantwortung. Wir ehren unsere Geschichte, indem wir mit Fokus, Ziel und Leidenschaft für das, was wir tun, weiter wachsen. Wir stehen erst am Anfang eines neuen Zyklus von Erfolgen," sagt sie.