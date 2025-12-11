歡慶百週年，Duas Rodas 易名 DR Flavors & Ingredients 開啟發展新里程

巴西聖卡塔琳娜州南雅拉瓜2025年12月12日 /美通社/ -- Duas Rodas 宣佈採用新名稱 DR Flavors & Ingredients，揭開歷史新篇章。此舉標誌著這家於聖卡塔琳娜州南雅拉瓜成立的巴西跨國企業，正式邁入 100 週年。本次變革旨在慶祝公司在巴西及海外充滿活力、創新及持續增長的歷程，並鞏固其作為拉美地區在香料、植物萃取及食品飲料業解決方案領域的領導地位。

在長達一世紀的歷史中，DR Flavors & Ingredients 已在八個國家建立營運據點，包括在巴西（聖卡塔琳娜州、聖保羅及塞爾希培州）、墨西哥、智利及哥倫比亞設有生產設施，並在德國、波蘭、中國及美國設有辦事處、技術中心及物流中心。DR 的業務遍及逾 70 個國家，並以「透過負責任的方式，提供喚醒感官、創造價值及啟發食品未來的解決方案，連結大眾與品牌」為企業宗旨。

全新的品牌形象是順理成章的演變，同時保留了公司的精髓。選用 DR Flavors & Ingredients 此名稱，反映了其傳訊人性化的戰略重點，強調連結人與食物之間的感官及情感層面；這一趨勢在該行業的全球傳訊中正變得日益重要。

品牌轉型及公司持續的發展計劃，由董事會主席 Leonardo Fausto Zipf 及行政總裁 Rosemeri Francener 共同領導。「我們是盡責、具遠見且意志堅定的團隊共同努力的成果。」Zipf 表示，「這家公司一直懂得如何在保持初心的同時重塑自我。我們聚焦未來，但引領我們走到今天的價值觀始終堅定不移。」

Rosemeri Francener 強調了新階段帶來的責任感。她指出：「邁向 100 週年是一項罕見的成就，但這更是一份責任。我們將透過保持專注、堅守宗旨及對工作的熱誠持續增長，以向我們的歷史致敬。這只是一個全新成就週期的開始。」

