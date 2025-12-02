Duas Rodas perkenalkan merek baru DR Flavors & Ingredients saat ulang tahun ke-100 dan memulai siklus perubahan baru

JARAGUÁ DO SUL, Brasil, 3 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Duas Rodas memulai babak baru dalam sejarah dengan menggunakan nama DR Flavors & Ingredients. Langkah perusahaan multi nasional asal Brasil yang didirikan di Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ini menandai perayaan ulang tahunnya ke-100. Perubahan tersebut menghormati proses vitalitas, inovasi, dan pertumbuhan tanpa henti di Brasil maupun luar negeri, yang semakin memperkuat kepemimpinan perusahaan ini di Amerika Latin dalam hal perasa, ekstrak tumbuhan, dan solusi untuk industri makanan maupun minuman.

Di sepanjang sejarahnya selama satu abad, DR Flavors & Ingredients beroperasi di delapan negara, termasuk unit produksi di Brasil (Santa Catarina, São Paulo dan Sergipe), Meksiko, Chili dan Kolombia, selain kantor, pusat teknologi, dan pusat logistik di Jerman, Polandia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. DR hadir di lebih dari 70 negara dengan tujuan "menghubungkan manusia dan merek melalui solusi yang membangkitkan indera, menghasilkan nilai, dan menginspirasi masa depan makanan secara bertanggung jawab".

Identitas baru ini lahir dari perubahan alami dan mempertahankan esensi perusahaan. Nama DR Flavors & Ingredients dipilih karena mencerminkan fokus strategis, yakni memanusiakan komunikasi dan menekankan aspek sensorik maupun emosional yang menghubungkan manusia dengan makanan, gerakan yang semakin relevan dalam komunikasi global di sektor ini.

Perubahan merek dan inisiatif pengembangan perusahaan yang sedang berlangsung ini dipimpin oleh Pimpinan Dewan Direksi Leonardo Fausto Zipf, dan Chief Executive Officer Rosemeri Francener. "Kami adalah hasil karya orang-orang yang berkomitmen, visioner, dan bertekad bulat," kata Zipf. "Perusahaan ini selalu mengetahui cara menemukan kembali dirinya namun tetap setia pada esensinya. Kamu berfokus pada masa depan, tapi nilai-nilai yang membawa kami ke sini tak akan tergoyahkan."

Rosemeri Francener memperkuat rasa tanggung jawab dalam siklus baru ini. "Usia 100 tahun adalah pencapaian yang langka. Namun lebih dari itu, ini adalah tanggung jawab. Kami menghormati sejarah kami dengan terus bertumbuh bersama fokus, tujuan, dan semangat terhadap tindakan kami. Kami baru memulai siklus pencapaian baru," katanya.

SOURCE Duas Rodas